Mücevherci ABD'ye 4 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Özge YAVUZ

ABD’nin, dijital hizmetlerden alınan vergiler nedeniyle Türkiye dahil altı ülkeden ithal edilen 2 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 ek gümrük vergi alacağını bildirmesi üzerine, aralarında mücevher ihracatçılarının da bulunduğu birçok sektör temsilcisi, Ankara’da ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaparak, bu gelişmenin Türk ihracatına vereceğini aktardı. Bunun üzerine iki ülke yetkilileri görüşme yaparak dijital hizmet vergisi konusunda önceki gün anlaşma sağladı. Ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını sağlayan anlaşma, hazır giyimden mobilyaya kadar ihracatçı birçok sektörde olduğu gibi, en büyük ihracat pazarı ABD haline gelen mücevherde de büyük sevinçle karşılandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, kararın ABD ile gelişmekte hız kazanan ihracatı uçuracağını söyledi. Kamar, “Sektör olarak katma değerli üretim arttığı zaman mücevher ihracatının da arttığı hem kamu kurum ve kuruluşları hem de sektör oyuncuları nezdinde görülüyor. Dolayısıyla Ticaret Bakanımıza ve bakanlık çalışanlarına gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu karar, ABD’nin Türkiye'ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması anlamına geliyor. Böylelikle sektör olarak yeni rekorlara yelken açabileceğiz” dedi.

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Son 1 yılda ABD’ye 1 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, hedefin 3-4 milyar dolar olduğunu açıklayan Kamar, “Geçen yıl bu pazara 650 milyon dolarlık ihracat yapmıştık. Ancak payımızı artırıyoruz. ABD’nin mücevherdeki toplam ithalatı 12 milyar dolar. ABD’yi Türkiye’den alıma çekersek önümüz açık” dedi.

Kamar, “Birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticari gerginlik, son dönemde tedarik zincirinin de sekteye uğramasıyla ABD’nin farklı pazarlar aramasını kaçınılmaz hale getirdi. Talebe hızlı ve kaliteli bir şekilde cevap vererek tercih edilir hale geldik” diye konuştu.

Tarihi rekor kırıldı

Öte yandan tüm pazarlara yapılan mücevher ihracatı, 1-22 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %300’lük bir artış gösterdi. Mustafa Kamar, 11 aylık dönemde toplam 5,4 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşarak hedeflediklerinin %170 oranında önünde performans sergilediklerini açıkladı. Kamar, “Yılsonu hedefimiz 6,6.5 milyar dolar” dedi. Kuyum üreticilerinin vardiyalı sisteme geçtiğini, gece- gündüz ürün yetiştirmek için çalıştığını söyleyen Kamar, “Böylelikle yeni bir istihdam fırsatı oluştu. Bu süreçte kalifiye çalışan ihtiyacı da katlanarak arttı. Bu ihtiyacı karşılayabilmenin de yolu temel mücevher eğitimleri veren okulların artırılmasından geçiyor” diye konuştu.

DİR’de 20 kg’a kadar serbestlik çıktı

Mücevher sektörünü son dönemde en çok sevindiren konulardan biri de DİR’le ilgili yaşanan gelişme oldu. 2019/21 sayılı genelge ile DİR kapsamında standart işlenmemiş külçe altın getirilebilmesi için istenen Borsa İstanbul üyeliği şartı, geçtiğimiz günlerde yeni alınan kararla birlikte kaldırıldı. Kamar, “2014-2019 yılları arasındaki toplam ihracatımızın %44’ü DİR kapsamında ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş altın ile imal edilen ürünlerden oluştu. Son dönemde Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili 20 kilograma kadar serbestlik çıkması, bu alanda çok önemli bir adım oldu. Artık kararla birlikte, 20 kilograma kadar altını, borsa üyesi olmadan getirebiliyorsunuz. Bu karar için 6 ay uğraştık” değerlendirmesini yaptı.