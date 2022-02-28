Mücevheri dünya pazar lideri yapacağız

İmam GÜNEŞ

Son yıllarda değeri artan ve talep gören mücevher sektörü, pandemide yıldızı parlayan sektörlerin başında yer aldı. Sektör, geçen yılı yüzde 78’lik artışla 6,8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Bu artış oranı aynı zamanda 27 sektör arasında en fazla yüzdesel artış oranı oldu. Sektör, şimdi gözünü nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerine çevirdi. İki adayla girilmesi beklenen seçimlerde, adaylardan biri Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar. Kamar, Motif Kuyumculuk’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Kamar, sektör için faaliyete alınan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemek istiyor. Kamar’ın en büyük hedefi ise küreselde yüzde 5 payı bulunan Türk mücevher sektörünü, alınan payı iki katına çıkararak pazar lideri yapmak.

Devam edilen projeleri ve yeni hedefl erini DÜNYA’ya açıklayan Mustafa Kamar, sektörün mevcut durumu ile ilgili bilgiler verdi. Yönetim kurulunun gençleştirilmesi ve vizyonu olan gençlerin buralarda yer almasını istediklerini vurgulayan Kamar, “Bizim gibi sektörün tecrübelileri arka tarafta mentor gibi olmalı. Şu anki yönetimimizin yarısını 35-45 yaş arasında, yurtdışında okumuş, vizyoner kişiler oluşturuyor. Yenidünya düzeni için iyi bir iletişim gerekli. Yönetimimizden 3-4 arkadaşımız yerlerini gençlere devredecek. En büyük ihracatçı firmalarımızın 3 ve 4’üncü jenerasyonunu ekibimize katacağız” açıklamasında bulunuyor.

2023 hedefi 12 milyar dolar

Dünya mücevher ihracatının 150 milyar dolar olduğunu bilgisini paylaşan Kamar, “Biz de yüzde 5 pay alıyoruz. Türkiye’deki sektörlerden bizim dışımızda hiçbiri kendi alanında küreselden yüzde 5 pay almıyor. Biz, Çin ABD, Rusya, Hindistan ile birlikte dünyadaki en büyük 5 pazardan biriyiz. Üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet ediyoruz. En büyük hedefimiz yüzde 10 pay almak ve dünya pazar lideri olmak. 2023 yılı için ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. Bu hedef, Türkiye’nin 2023 hedefi olarak ilk etapta belirlenen 500 milyar dolar hedefinde bizi biçilen paydı. O zaman 2 milyar dolar ihracatımız vardı. Hala o hedefi yapabileceğini söyleyen tek ihracatçı birliğiyiz” ifadelerini kullanıyor.

Alım heyetleri ile pazarların kalbine girecek

Yurt dışı pazarlar ile ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu, Latin Amerika’da ise önemli bir potansiyelin bulunduğunu söyleyen Kamar, şöyle devam ediyor: “Başta ABD olmak üzere tüm Amerika coğrafyasında önemli potansiyelimiz var. ABD, Çin’den tedarik ettiği ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye’ye kaydırdı. Geçen yıl bu pazarda 1 milyar doları yakaladık. Dubai sadece ithal ederek ihracat yapan bir ülke. 17 milyar dolar ihracatı var. Transfer merkezi gibi. Bizim geçen yıl lider pazarımızdı. Bu sene açık ara lider olacak. Küresel ticaretin açılması ve Türkiye-BAE ilişkilerinin düzelmesi ihracatımızı olumlu etkileyecek. BAE’ye ihracatımızı artırırız ancak ihracatımızı katlamak zor. ABD’de ise 3-4 katına çıkabiliriz. Latin Amerika’da Brezilya ve Kolombiya’da acentelerle anlaştık. Bu pazar hızla büyüyecek. Agresif bir pazarlama yapıyoruz. Miami’de alım heyeti programı yapıyoruz. Miami modelini Malezya’da da uygulamak istiyoruz. Bütün coğrafyadaki kuyumcuları toplayıp Orta Asya’ya pazarına gireceğiz. Altyapımız hazır. Her coğrafyanın merkezlerine alım heyeti organizasyonları yapacağız.”

Taylandlı hocalar, Anadolu kadınını “usta” yapacak

Sektörde eleman sıkıntısı olduğunu ve bunun için önemli bir proje başlattıklarının altını çizen Kamar, şunları söylüyor: “Üniversiteler ve valilikler ile iş birliği halindeyiz. Üretim ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için ara eleman problemini çözmemiz lazım. 21 üniversitemizde takı tasarım bölümümüz var. Kullandığımız taşı kendimiz kesmemiz lazım ki daha katma değerli olsun. Bu işin bir numarası olan hocalar getirdik. Tokat valiliği ile iş birliğine gittik. Yaklaşık 30 kadına Bangkoklu hocalar taş kesimini öğretiyor. Orayı taş kesim merkezi hakine getirmek istiyoruz. Diyarbakır ve Nevşehir’de de bu uygulamayı yapacağız. Türkiye’de 100 milyon dolarlık yarı değerli taş ithalatı yapıyor. Taş kesme makineleri getirdik. Sonra bu makineleri kendimiz üretmeye başladık. Zamanla tamamen ithalatı kesip ihracata geçeriz. Türkiye’de 20’den az taş kesme ustası var. Sırf Tokat’ta şu an 30’a yakın kadın usta olma yolunda.”

“KAPALIÇARŞI’YI DÜNYANIN ALTIN MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ”

“Kapalıçarşı’yı altın piyasasının merkezi yapmak istiyoruz” diyen Kamar şunları söylüyor, “Türki Cumhuriyetler, Hindistan, Pakistan Afganistan, MENA bölgesi ve Afrika Dubai’yi tercih etmekte. Bu coğrafyalardan insanların ülkemize akın akın gelmesini hedefl iyoruz. Dubai’ye göre 12 ay yaşanabilen bir şehiriz. 2018’den beri yolcu beraberinde 5 kiloya kadar altın getirmenin serbest olması gerektiğini dile getiriyoruz. Dubai ve Hong Kong’un merkez olma sebebi bazı ticaret rejimlerinin rahat olması. Bizde de olursa bütün bu coğrafyalardaki yolcular Türkiye’ye gelir. Yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için çalışılıyor. Tahmini olarak yastık altından yılda 200 ton altın elde edilse, yolcu beraberinde altın getirmeyle bu ikiye katlanır. Bu da ithalatı engel olur, cari fazlaya katkı sağlar. Konut, turizm ve iç piyasa hareketlenir.”

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