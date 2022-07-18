Muğla’da zirveden dönüş başladı

Leyla İLHAN

Türkiye’de en yüksek metrekare değerine sahip, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle tanınan Muğla’da son dönemde alıcı taleplerinde azalma yaşanırken, fiyatlarda da yüzde 5 gibi bir düşüş başladığı belirtiliyor. Tapusor.com'un30 büyükşehirde 520 ilçeyi mercek altına alan Gayrimenkul Sektörü 1. Yarı Raporu (2022 yılı) sonuçlarına göre, Türkiye’de Haziran 2022 itibariyle konut metrekare değeri en yüksek il yaklaşık 18 bin TL ile Muğla oldu. Muğla’da geçen sene haziran ayında metrekare birim fiyatları 7 bin TL iken bu yıl yüzde 167’lik değer artışıyla 18 bin 843 TL’ye ulaştı. Ocak – Haziran döneminde il genelinde yüzde 99’un üzerinde değer artışı yaşandı. Ocak ayından bu yana Marmaris ve Bodrum'da yüzde 118, Ortaca’da yüzde 117, Fethiye’de yüzde111, Köyceğiz’de yüzde 108 ve Dalaman’da yüzde 102 değer artışı yaşandı.

"Fiyatlarda istikrar yaşanacak"

Muğla ile ilgili değerlendirme yapan CB Artemis Broker'ı Metin Sığırtmaç, son dönemde alıcı taleplerinde azalma yaşandığını belirterek; "Son 1 ayda durağanlık söz konusu. Talepte yaşanan azalma sonucunda müşteriler artık daha katı değil. Bunun neticesi olarak da fiyatlarda yüzde 5'lik bir gerilemeden dahi söz edebiliriz” dedi. Muğla genelinde ilk çeyrekte çok ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Sığırtmaç, “Belirli bir rakam üzerinden anlaşma sağlansa bile tapu dairesine gitmeden mal sahipleri satmaktan vazgeçebiliyor ya da fiyat artışı talep edebiliyordu. Bunlar kırılmaya başladı. Talebin azalmasıyla birlikte fiyatlarda stabilizasyon yaşanacak" dedi.

İstanbul’da daire fiyatları 1.5 milyon TL’yi geçti

Tapusor.com’un raporuna göre İstanbul genelinde ortalama metrekare fiyatları 17 bin 832 TL olurken, konut fiyatları Haziran 2022 itibariyle yaklaşık 1.5 milyon TL’yi geçti. İstanbul'da son 1 yılda konut metrekare değeri en fazla artan ilçelerde Asya Kıtası’nın ön plana çıktığı dikkat çekti. Ocak – Haziran 2022'de de Pendik'te yüzde167, Ümraniye'de yüzde148, Sancaktepe'de yüzde143, Kağıthane ve Maltepe yüzde 142, Kartal'da yüzde141 ve Ataşehir'de yüzde 139 değer artışı yaşandı. İstanbul ile ilgili değerleme yapan REMAX PRO Gayrimenkul Uzmanı Onur Poray vatandaşların gayrimenkulü yeniden cazip bir yatırım aracı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Geçen yılla kıyasladığımızda talep olarak ciddi bir farklılık yok. Birikimini korumak isteyen vatandaş hem kira getirisi hem de mülk değeri olarak avantaj sağladığı için gayrimenkule yöneliyor. Bunu sadece konut olarak değil arsa ve yazlık yatırımlarında da görebiliyoruz. Talep canlılığını koruduğu müddetçe İstanbul'un en değerli ilçeleri olarak adlandırdığımız bölgelerde fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz" dedi.

İkametgah yasağı Antalya'da satış iptalleri getirdi

Bu yılın ilk altı ayında ortalama yüzde 134'lük artışla konut metrekare değeri en fazla artan iller arasında 2'nci olan Antalya'da, metrekare fiyatları 12 bin 752 TL'ye çıktı. Antalya ilçelerine bakıldığında Haziran 2021 – Haziran 2022 arasındaki 1 yıllık dönemde Kaş'ta yüzde 285, Konyaaltı'da yüzde 262, Kepez ve Döşemealtı'da yüzde 221 ve Muratpaşa'da yüzde 202 değer artışı yaşandı. Antalya'daki artışı değerlendiren KOC Invest Real Estate sahibi Hakan Bora Ukrayna-Rusya savaşının bölgeyi direkt olarak etkilediğini söyleyerek; "Bu nedenle ilk 6 ayda Antalya beklenenin çok üstünde bir performans sergiledi. Bu performans bölge halkında fırsatçılığa varan davranışlara neden oldu. Öyle ki kendisi kiralık bir eve taşınarak oturduğu evi 1200 Euro'dan kiraya veren vatandaşlar var. Bu durum açıklanan ikametgah yasağıyla birlikte bıçak gibi kesildi. Devlet ikamet vermeyince elektrik, su aboneliklerinde yaşanan sorun satışların iptal olmasına neden oldu" dedi.

Konut değeri en yüksek ilçe Beşiktaş

İlçe M2 Fiyatı

Beşiktaş 47 bin 917 TL

Sarıyer 37 bin 660 TL

Çeşme 34 bin TL

Bodrum 33 bin 472 TL

Kadıköy 33 bin 53 TL

Bakırköy 32 bin 579 TL

Kaş 29 bin 839 TL

Adalar 27 bin 924 TL

Üsküdar 26 bin 14 TL

Şişli 25 bin 871 TL

Metrekare değeri en yüksek iller

İl M2 Fiyatı

Muğla 18 bin 843TL

İstanbul 17 bin 832 TL

Antalya 12 bin 752 TL

İzmir 11 bin 962 TL

Balıkesir 8 bin 381 TL

Aydın 8 bin 66 TL

Ankara 7 bin 561 TL

Kocaeli 6 bin 969 TL

Eskişehir 6 bin 811 TL

Bursa 6 bin 679 TL