Mükelleflerden 160 milyar liralık eski vergi beyanı  

Geçen yıl 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi. En çok matrah farkı bulunan sektör 43,9 milyar lirayla imalat olurken, bunu 43,4 milyar ile motorlu taşıtlar onarımı izledi.

Mükellefler geçen yıl en çok imalat sektörün­de vergi matrahını ek­sik beyan etti. Hazine ve Mali­ye Bakanlığı Vergi Denetim Ku­rulunun (VDK), geçen yıl birçok alanda yürüttüğü incelemeler­de en çok matrah farkı bulunan sektör 43,9 milyar lirayla ima­lat oldu. VDK verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde fark­lı sektörlerdeki 78 bin 187 mü­kellefin 159,8 milyar liralık ver­gi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

Finans sektörü üçüncü sırada

Bu kapsamda, eğitimden ima­lata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi. İncelemeler so­nucu en çok matrah farkı bulu­nan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve peraken­de ticaret, motorlu kara taşıtla­rının ve motosikletlerin onarı­mı izledi.

Bu sektörlerin ardından fi­nans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik be­yan ettiği görüldü.

Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektör­ler arasında 4’üncü sırada yakla­şık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5’in­ci sırada 6,2 milyar lirayla gay­rimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.

80,4 milyar lira ceza kesilmesi bekleniyor

Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilme­si beklenirken sektörlere kıyas­la ilk sırada toptan ve peraken­de ticaret, motorlu kara taşıtla­rının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.

Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tuta­rı 37,1 milyar lirayı geçti. Böyle­ce, sektör için öngörülen ceza tu­tarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükel­lefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 mil­yar liraya yaklaştı.

İmalat sektöründe de 18,6 mil­yar liralık ceza kesilmesi öneri­lirken tarhı istenen tutar 9 mil­yar lira oldu. İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 mil­yar lira ceza kesilmesi önerilir­ken bu sektörler için tarhı iste­nen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira ola­rak kayıtlara geçti.