MÜSİAD, Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatını artırmayı hedefliyor

MÜSİAD; Stuttgart, Konya ve İzmir şubelerinin katılımıyla düzenlediği "Otomotiv Sektörüne Yönelik: Almanya'ya İhracatın Sırları" konulu çevrim içi toplantıda, otomotiv sektörü başta olmak üzere Almanya'ya yapılacak ihracat ve ithalata yönelik adımları, iş birliği ve ticaret hacmini ele aldı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok, kalkınmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu sorumlulukla, dünyanın dört bir yanındaki iş insanlarıyla bir araya geliyoruz, ülkemizin ve milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İhracatta otomotiv yedek parça sanayii önemli bir yer tuttuyor"

Derneğin Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka da kentlerinin Türkiye ihracatındaki payını hızla yükselttiğini bildirdi. Konya'nın 2020 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirten Okka, dış satımda otomotiv yedek parça sanayisinin önemli bir yer tuttuğunu ve bölgede otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin firma bulunduğunu ifade etti.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da şunları kaydetti: "İzmir, son on yıldır ihracatını devamlı artıran bir şehir. İzmir'de son rakamlarla 2020 yılında 12 milyar dolara yakın ihracat yapılırken, 8,4 milyar dolar ithalat yapılıyor. Özellikle otomotiv endüstrisinde yan sanayide ihraç edilen mallarda İzmir'deki üretimin de etkili olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde arz-talep ilişkisine uygun bir şekilde doğru yatırımlarla Türkiye'den Almanya'ya ihracatımızı genişletebiliriz." Saygılı, MÜSİAD İzmir olarak 320 üye ve 44 bin çalışanla ekonomiye katkı vermeye devam ettiklerini vurguladı.