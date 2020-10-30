MÜSİAD Başkanı Kaan: Buharkent’teki tesis dünyaya örnek bir yatırım olacak

30 Ekim 2020

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Aydın’ın Buharkent ilçesindeki organize sanayi bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Kaan, organize sanayi bölgesinde şirketinin fabrika inşaatının devam ettiği alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "tarihin sarkacı Asya’dan yana" sözlerini değerlendiren Kaan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2000’li yıllardan başlayan bir Asya süreci var. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru işaret etmiş. 2018’li yılların rakamlarıyla söylediğimizde biz Asya’yı sadece Çin olarak görmüyoruz, Asian ülkeleri de var. Bunları da dahil ettiğiniz zaman 2018 rakamlarında dünya ekonomisinin yüzde 43’ü burada. 2023 IMF raporlarına baktığımız zamanda Asya’da Çin yüzde 19’luk payı alacak, Asian ülkeleri de yüzde 23’lük pay alacak. Yani dünya ekonomisinin yüzde 47’si Asya’da gözüküyor. Türkiye dünyanın tam ortasında bulunan bir merkez. Üretim kabiliyetlerimizi artırdığımız zaman Çinle yarışır bir yere geldiğimizi söyleyebilirim. Artık tarih bundan sonra Türkiye’de. Yatırım alanında yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelmesi onlar için ileriye dönük daha çok bir fırsat olduğunu söylemek isterim."

Kaan, "Çin’in para birimiyle Türkiye’nin para birimi hemen hemen eşitlendi. Arada çok az bir fark var. Biz burada hem Çin hem de Rusya ile yerel parayla ticaret konusunda benim bir buçuk yıl önceki açıklamalarım var, o zamandan beri biz bunu destekliyoruz. Bunun da olabilirliği mümkün, önünde hiçbir engel görmüyoruz. Hatta bunu diğer ülkelerle de yapmak Türkiye’nin özellikle dövizdeki sıkıntısını rahatlatmış olacaktır." dedi.

Buharkent’te kuracakları tesisin dünyaya örnek bir yatırım olacağını vurgulayan Kaan, Türkiye’de tüketilen peynirlerin yüzde 5’ini şirketlerinin ürettiğini, fabrikanın 500 kişiye iş imkanı sağlayacağını aktardı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’a, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da eşlik etti.

Kaynak: AA