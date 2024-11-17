MÜSİAD: Türkiye’de E-ticaret’in genel ticarete oranı 2023’te 20,3’e ulaştı

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu, Lojistik Sektör raporunda Yeşil Lojistik ve Çevre Dostu Taşımacılık Çözümleri; Tersine Lojistik, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları ile Sorumlu Lojistik; Çevik Lojistik, İş Süreçlerine Hızlı Adaptasyon; Çok Modlu Taşımacılık ile Küresel Rekabette Avantaj Sağlama; Taşımacılıkta Alternatif Yakıt Kullanımı ve Elektrikli Kamyonlar ile Emisyon Azaltımı; E-Ticaretin Yükselişi: Lojistik Sektörüne Etkileri ve Fırsatlar gibi başlıklar ele alındı.

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Mehmet Metin Korkmaz, "Yeşil Mutabakat kapsamındaki çevresel kısıtlamalar, sektörümüz için yeni düzenlemeler anlamına geliyor” diyerek önemli konulara dikkat çekti.

Dijitalleşmenin Gücü

Korkmaz, dijitalleşmenin lojistik sektöründeki önemine değinerek "Veri analitiği, akıllı depo yönetimi, otomasyon ve blockchain teknolojileri gibi yenilikler, sektörümüzü dönüştürüyor. Dron teknolojisi denemeleri başlamış olmakla birlikte, yakın dönemde yaygın kullanımı çeşitli avantajları beraberinde getirecek” açıklamasında bulundu

E-ticaretin Etkisi

Raporda, e-ticaretin lojistik sektörüne olan etkileri de detaylı bir şekilde incelendi. Korkmaz, " E-Ticaret geçtiğimiz 10 yılın en önemli değişimlerinden birisi olmakla birlikte 2020 yılı itibariyle küresel pandemi şartlarında çok hızlı büyümüştür. Ülkemizde 2019’da % 10,1 olan E-Ticaret’in genel ticarete oranı 2023’te 20,3’e ulaşmıştır. E-Ticaret, yapısı gereği geleneksel ticaretten ayrışmış olup hızlı teslimat en önemli konulardan birisidir. E-Ticaret aynı zamanda E-İhracatı da kapsamakta olup, ihracat kapasitemizi arttırabilmemiz için lojistik altyapılarımızı E-Ticaret e uygun olacak şekilde dizayn etmemiz gerekir” dedi.

Taşımacılıkta alternatif yakıt kullanımı konusuna da değinenKorkmaz, “Fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon salınımını azaltmak için alternatif yakıtların (elektrik, hidrojen, biyoyakıtlar) kullanımı teşvik edilmektedir. Elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar, lojistik sektörünün çevreye olan etkisini azaltmada önemli bir rol oynar. Bu araçlar, karbon emisyonlarını düşürerek çevre dostu bir taşımacılık sisteminin oluşmasına katkı sağlar” dedi.

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Mehmet Metin Korkmaz, sektör oyuncularını sürekli gelişime ve yeniliklere açık olmaya davet ederek “Depo yönetimi ve taşımada robotlar, yapay zekâ ve sensör teknolojileri kullanılarak süreçlerin otomatik hale getirilmesi sağlanır. Bu sistemler, insan hatalarını en aza indirir, işlemlerin hızını artırır ve maliyetleri düşürür. Blockchain, tedarik zinciri boyunca ürünlerin her adımda güvenli ve şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlar. Bu teknoloji ile sahtecilik, bilgi eksiklikleri ve operasyonel aksaklıkların önüne geçilir. Teknolojik gelişmeler ve değişen müşteri beklentileri karşısında adaptasyon gösteren şirketler, bu rekabette öne çıkacaklar" şeklinde konuştu.