MÜSİAD: "Yapısal reformlar kararlılıkla hayata geçirilmeli"

Anadolu Ajansı’na açıklamada bulunan Asmalı, "Bu bağlamda mali disiplinin sağlanmasına yönelik atılan adımlar, vergi yapısında yapılacak reformların gerçekleştirilmesi yönünde bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve bu konuda eylem planlarının açıklanması hızlandırılmalı" dedi.

Asmalı, küresel ölçekte yaşanan olumsuzlukların yanı sıra seçim sürecinin de etkisiyle bütçe giderlerinde artışın hızlandığını ifade ederek” Bilhassa 6 Şubat'ta yaşanan ve 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ülkemize maliyeti ve yeniden imarın yüklü faturası toplumun tamamı tarafından bilinmektedir.

Resmi rakamlara göre, 11 ilimizi etkileyen bu depremlerin ekonomiye toplam maliyeti 104 milyar dolardır” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Milli Dayanışma Paketi'nin uygulamaya geçirildiğini ve bütçe disiplininin sağlanmasına yönelik oldukça ciddi bir adım atıldığını vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti: "Vergi politikasında değişime gidilirken, enflasyon ve gelir dağılımı gibi sosyal hayatı yakından ilgilendiren 2 husus dikkate alınarak vergi adaletini önceleyen ve benimseyen bir vergi politikasının uygulanması da hayati önem taşımaktadır.

KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin özellikle alt gelir grubuna olan etkisinin daha fazla olacağı düşünüldüğünde, temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin istisna kapsamının korunması, gelir dağılımı ve sosyal açıdan büyük önem arz etmektedir.” Asmalı, harcamalar üzerinden alınan, üretici tarafından maliyet enflasyonuna etki edecek dolaylı vergi artışlarının kademeli ve ilgili taraflarca yönetişim ilkeleri paralelinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Eylem planları açıklanmalı

Asmalı, mali disiplinin sağlanmasına yönelik atılan bu adımların, vergi yapısında yapılacak reformların gerçekleştirilmesi yönünde bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve bu konuda eylem planlarının açıklanmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Asmalı, "Tüm ekonomik aktörlerin ekonomiye ilişkin orta ve uzun vade planlamayı şeffaf bir şekilde görebileceği, revize bir Orta Vadeli Program veya Makro İstikrar Planı gibi politika dokümanlarının kamuoyuyla paylaşılması önem arz etmektedir" dedi.