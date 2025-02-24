 Müşteri vadeyi uzatıp faiz ödemek istemiyor

Ali YILDIRIM

Otomotiv sektöründe krediler tam bir çık­maza dönüştü. 2025 ile birlikte özellikle bireysel taşıt kredilerinde hızlı bir vi­tes düşüşü görülürken, ticari krediler gaza bastı. Ticari ta­şıt kredileri daha yılbaşında 241 milyar lira seviyesindey­di. Bugünün gelinen noktada 254 milyar seviyesine yaklaş­tı. Bireysel tarafta da tam tersi bir tutum izlendi. Geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında sorularımızı cevaplayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başka­nı Şükrü Bekdikhan, otomo­bilde neredeyse kredi alma­nın artık mümkün olmadığı­nı söyledi.

Fakat ticari tarafta işlerin biraz daha farklı iler­lediğinden bahseden Bekdik­han, “Burada da kredi paha­lı vadeler kısa” dedi. Ticari kredi tarafını değerlendiren Mercedes-Benz Hafif Tica­ri Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz de “Bizim ala­nımız aslında bu tarafta biraz daha geniş. Takas tarafımız çok güçlü. Bu yüzden kredi kullanımı yapıyoruz. Fakat şu dikkatimizi çekti. Yüksek faiz ortamında müşteriler vadeyi uzun tutup faiz ödemek iste­miyor” yorumunu yaptı.

Tufan Akdeniz “2024’ün başında belirlediğimiz hedef­lerin üzerine çıkarak 10 bin 334 aracın satışını gerçek­leştirdik. 2024’ün son çeyre­ği, tarihimizin en yüksek satış rakamlarına ulaştığımız dö­nem olurken Aralık da tari­himizdeki en yüksek araç sa­tışını gerçekleştirdiğimiz ay oldu. Yine 2024, tarihimizde en fazla Sprinter ve Vito sat­tığımız yıl oldu. Online Store satışlarda 25 ülke arasından, Almanya’yı da geçerek, birin­ci olduk. Ayrıca kişisel kulla­nıma yönelik sunduğumuz V-Serisi ve EQV araçlarımız ile lüks MPV sunan ilk tica­ri araç markası olarak önemli bir yere sahibiz” dedi.

“Globalde 11’inci sıraya yükseldik”

Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Grubu Satış ve Pa­zarlama Direktörü Dr. Nadi­ne Adam da “Geçen yıl Mer­cedes-Benz olarak sadece toplam pazarı değil, aynı za­manda premium segmenti ve ana rakiplerimizi de geri­de bıraktık. Tüm bu başarılar sayesinde, Mercedes-Benz Türkiye olarak global satış sıralamasında 14’üncü sıra­dan 11’inci sıraya yükseldik. Bu ilerlemeyi sadece iki yıl içinde gerçekleştirdik. Elekt­rikli araç satış oranımız yüz­de 17,3’e ulaştı. İçten yanma­lı motorlu ve elektrikli versi­yonları birleştirdiğimizde, toplamda 371 adet G-Serisi satışı gerçekleştirdik” yoru­munda bulundu.

“2025’te tereddütlü iyimserlik halindeyiz”

Yeni yılın bir fırsat senesi olduğunun altını çizen Şükrü Bekdikhan, “2025’te tereddütlü iyimserlik halindeyiz. Bu yılın bizim için fırsatlar sürdüğünü biliyoruz. Sürprizlerin bizi şaşırtmayacağı bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Hazırız sürprizlere. En önemli gücümüz birincisi müşterilerimiz onlardan çok büyük güç alıyoruz. 2025 yılında bizim için çok güzel ürünlerle başlayacak. Hem elektrikli hem benzinli alanlarda da çok önemli başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Biz tüm ürünlerle otomobil hafif ticari araçlar için iyi bir yıl olacağını düşünmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Tamamen online satışa geçmemiz zor”

Mercedes-Benz Türkiye, 2023 yılında satışları artık online tarafa çevireceğini duyurmuştu. Bayilerin acente modeline döneceğini aktaran Mercedes-Benz Türkiye yetkilileri, hem acenteler üzerinden hem de online kanallar üzerinden satışların yapılacağını aktarmıştı. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni dönemde online satışın komple olmayacağının altını çizerek, “Bunu ticari tarafa uygulamak zaten zor. Otomobil tarafında da kademeli geçişe devam ediyoruz. Aslında baktığımızda globalde bile böyle bir eğilim yok. Biz bunu hem fiziksel hem de dijital alanlardan entegre diyoruz. Online ve fiziksel satış birlikte yürüyecek” dedi.

“Geçmişteki modellerde uzaktan bağlantı imkanı yok”

Katma değerli servis modelin­den bahseden Şükrü Bekdikhan, “Uzaktan bağlantı hizmetleri için geçen bunu belirli modeller­de başladık. Geçen sene yüzde 20 seviyesindeydi şimdi yüzde 60’lara çıkacak. Maalesef önce­den satışı gerçekleşen model­lerde katma değerli servisleri açmamıza imkan yok. O yüzden önümüzdeki teknolojiye hazır­lıklı gelen araçlara daha uygun olacak. Bizim Türkiye’de ayrıca BTK kuralları var. Bunun dışına çı­kamıyoruz. Geçmişteki araçların teknoloji yapısı maalesef müm­kün değil. Ama yeni otomobiller­de durum farklı. Katma değerli hizmetler bizim için de önemli bir konu” diyerek altını çizdi.