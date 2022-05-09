Müteahhitler 3,7 milyar dolarlık iş aldı

Mehmet KAYA

Türk müteahhitler yurt dışında Nisan ayında 28 yeni proje üstlenerek, bu yılın ilk 4 ayında alınan iş sayısını 102’ye, bu işlerin tutarını ise 3 milyar 748 milyon dolara yükseltti. Yurt dışı müteahhitlik iş üstlenimine yönelik veriler yayınlandı. Buna göre, Nisan ayında üstlenilen 28 yeni projenin toplam tutarı 673 milyon 347 bin dolar oldu. Böylece, 1972’den bu yana üstlenilen işlerin sayısı ve tutarı 131 ülkede 11 bin 243 proje ve 457,6 milyar dolara ulaştı.

Türk müteahhitlerin üstlendiği işlerin ortalama tutarı 2021’de 72,1 milyon dolar düzeyindeyken, yılın ilk 4 ayı sonunda ortalama tutar 36,8 milyon dolar düzeyinde oluştu. Türkiye uzun yılların ardından 2021’de yurt dışında yeniden 30 milyar doların üzerinde iş üstlenimi gerçekleştirmişti.

Türk müteahhitler 2013 yılına kadar düzenli olarak yurt dışındaki etkinliklerini artırarak yıllık 30 milyar dolarlık iş üstlenimine ulaşmış ancak sonrasında gerek enerji fiyat dalgalanmaları, uluslararası ilişkiler ve sonrasında salgın etkisiyle bu tutarlar düşmüştü. Son yılların en düşük seviyesi olan 2020’deki 15,9 milyar dolarlık yıllık tutarın ardından, 2021’de yeniden 30 milyar dolar seviyesi aşıldı. Bu yılsonunda da benzer bir seviye hedefl enirken Rusya-Ukrayna savaşanın olumsuz etkisi ihtimali ortaya çıktı. Rusya pazarı, 1972’den 2022 Nisan ayı sonuna kadar toplam 95,3 milyar dolarlık iş üstlenimiyle tüm işlerin yüzde 20,8’ini oluşturuyor. Rusya’dan alınan işlerin toplamı 2021’de 11 milyar 16 milyon dolar, Ukrayna’dan alınan işlerin toplamı da 1,6 milyar dolar seviyesindeydi.