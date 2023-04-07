Müteahhitler az proje aldı daha çok kazandı

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den mart ayı sonuna kadar 133 ülkede 477 milyar dolar değerinde 11 bin 700 proje üstlendi. Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 16,2 milyar dolar değerinde 370 iş almıştı.

Proje başına bedel yüzde 80 arttı

2021'de ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,7 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 444 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörü, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli yaklaşık 19,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektör, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 52 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 4 milyar 52 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk üç aylık döneminde üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 77,9 milyon dolar olarak hesaplandı. Sektör 2022 yılının ilk üç ayında 72 projeyle 3,1 milyar dolarlık iş üstlenmişti.

Böylece Türk müteahhitlerinin bu yılın ilk 3 ayında yurt dışından aldığı proje sayısı yüzde 30 düşerken, üstlendiği iş tutarı yüzde 32 arttı. Geçen yıl ilk 3 aylık dönemde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 43,1 milyon dolar oldu. Böylece üstlenilen projelerin ortalama bedeli bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

Rusya ve Türkmenistan ilk iki sırada

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,5'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Rusya'yı yüzde 10,7'lik payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı.