Müteahhitler, çimento fiyatlarında istikrar istiyor

İnşaat sektörü, inşaat demiri fiyatlarında yüzde 116’yı bulan artışın yanında bir diğer önemli girdisi olan çimentoda da benzer sorunları yaşıyor. Çimento fiyatlarında yaşanan artışlarla ilgili olarak bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında sektör paydaşları bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren’in yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Beton Üreticileri Birliği ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası temsilcileri katıldı.

"Fiyat artışı döviz ve ÜFE ile açıklamak mümkün değil"

Toplantıda konuşan TMB Başkanı Eren, “Temel girdi maliyetlerimiz konusunda demirin ardından bu kez de çimentoda yaşadığımız büyük fiyat artışına ilişkin olarak ilgili tüm paydaşları bir araya getirdiği ve yaşanmakta olan sıkıntılara ortak akılla çözüm üretilmesinin öncülüğünü yaptığı için Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a teşekkür ederiz. Çok sayıda alt sektöre etkisi ve istihdam potansiyeli ile ekonominin geneli için büyük önem taşıyan inşaat sektörünün temel girdileri içerisinde ön sırada yer alan çimento fiyatları son dönemde hızlı bir yükseliş içindedir. 2020 Mayıs - 2021 Mayıs döneminde çimento fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde fiyat artışları yaşanmıştır. Yaşanan yüksek fiyat artışını aynı dönemde gözlenen döviz kuru yükselişi ve ÜFE ile açıklamak mümkün olamamaktadır” diye konuştu.

"Çimento üreticilerimizden fedakarlık bekliyoruz"

Kentsel dönüşümün hızlandırılması için de fiyatlarda adil bir ortam oluşturulması gerektiğini belirten Eren, “Ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan hayata geçirilmesi için demir çelik ürünlerinin yanı sıra çimento fiyatlarında da istikrarlı, piyasa koşullarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerekmektedir. Döviz bazında yurtdışına dünya fiyatlarının çok altında ihracat yapmakta olan çimento üreticilerimizden en azından yaşadığımız zorlu salgın koşullarında iç pazar fiyatlarında fedakârlık yapmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"‘Fiyat farkı ve tasfiye hakkı zaruri hale geldi’

Kamu yatırımlarında da yine müteahhit firmaların diğer girdilere ilave olarak çimentoda da öngörülemeyen maliyet artışına maruz kalmaları nedeniyle ciddi aksamalar yaşayabileceklerine dikkat çeken TMB Başkanı Eren, “Kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, gerçekçi bir fiyat farkı ve şarta bağlı olmayan tasfiye hakkının tanınmasını içeren düzenlemeye olan ihtiyacımızı bir kez daha yineliyoruz” diye konuştu.