Müteahhitler yurt dışında 877 milyon dolarlık iş üstlendi

Mehmet KAYA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği iş tutarı Ocak-Ağustos döneminde 6 milyar 807 milyon dolara, proje sayısı da 196’ya yükseldi. Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde üstlenilen iş tutarı yaklaşık 9 milyar dolar seviyesindeydi. 1972’den Ağustos 2022’ye kadar üstlenilen işlerin sayısı 131 ülkede 11 bin 346’ya, tutarı da 460,9 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitler Ağustos ayında 40 yeni sözleşme imzaladılar. Bu sözleşmelerin tutarı 877 milyon doları buluyor.

Petrol zengini ülkelerde projelerde artış bekleniyor

Ağustos ayı sonu itibariyle en fazla iş üstlenilen ülke Rusya olmayı sürdürdü. Türkiye; Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Ortadoğu, Kuzey Afrika ve son dönemde Sahra Altı Afrika’da yoğun olarak iş üstleniyor. Türk müteahhitlerin üstlendiği işlerin yüzde 45,7’si BDT ülkelerinde, yüzde 25’i Ortadoğu’da, yüzde 18’i Afrika’da, yüzde 7,6’sı da Avrupa ülkelerinde oluştu.

Sektörde, salgının etkisinin azalmasının ardından 2021’de 30 milyar doların üzerinde sözleşme imzalanarak önceki yıllar rekoruna ulaşılmıştı. Rusya-Ukrayna savaşının 2022’de toplam tutarı etkilemesi bekleniyor. Öte yandan yükselen petrol fiyatları nedeniyle gelecek dönemde geliri petrol ve doğalgaza dayalı ülkelerde yeni proje sayısında artış olabileceği ve orta-uzun vadede yeniden büyük oranlı yükselişlerin görülebileceği belirtiliyor. Türk müteahhitler yurt dışında en fazla konut, karayolu- tünel-köprü, enerji santralleri, ticaret merkezleri ve havalimanı inşa etti. Son yıllarda ise bunlara demiryolu, içmesuyu altyapı, arıtma tesisi gibi daha farklı alanlar da eklendi.