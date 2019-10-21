Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı

21 Ekim 2019

Seda ER

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve 13 farklı ülkede, 44 bölgede bin 502 üyesi bulunan Culinary Heritage Europe sisteminin Türkiye’de lisans hakkı bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde Oğuzeli’ne gelen ekip ilk olarak Oğuzeli Belediyesi’ni ziyaret etti.

Yöresel ve organik ürünlere çok önem verdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bizler bereketli toprakların şanslı insanlarıyız. Bizlere bahşedilen bu değerleri ve güzellikleri en iyi, en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Birbirinden özel ürünleri bu topraklarda ekip biçip işliyoruz. İlçemize has lezzetlerimiz var. Yaptığımız çalışma ve projelerle bu değerlerimizi uluslararası platformlarda pazarlıyoruz. Oğuzeli narı tescillendi. Üreticilerimizin daha kaliteli ürünleri üretmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.