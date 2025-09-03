Mutfakta fiyatlar hareketlendi

Kuraklık ve zirai donun gecikmeli etkileri çar­şı pazara yansıma­ya başladı. Ağustos ayı öncü enflasyon göstergeleri mut­fakta fiyatların hareketlendi­ğine işaret etti. Türkiye Eko­nomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) açıkladığı, Ağustos 2025 dönemine iliş­kin Gıda Fiyat Endeksi (TE­GE) verilerine göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece aylık gıda enflasyonu, üç ay aradan sonra tekrar yüz­de 2’nin üzerine çıkmış oldu. TEGE temmuz ayında yüzde 0,73, haziranda yüzde 0,11 ve mayısta yüzde 1,21’di. Nisanda ise yüzde 2,68 olmuştu.

Taze meyve ve sebzeye dikkat

Ağustos 2025 döneminde diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan aynı grubu ifade eden enflasyon oranları ise İTO İTÜFE’de yüzde 2,28, TÜRK-İŞ mutfak enflasyo­nunda ise yüzde 2,64 olarak kaydedildi. Ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatla­rında dikkat çeken hareketler gözlendi. Sivri biber, doma­tes ve çarliston biber fiyat­ları düşerken, kıvırcık, sala­talık ve armut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Taze sebze ve meyve dışındaki ürünler­de ise en fazla fiyat artışı tur­şu, yoğurt ve ayranda kayde­dilirken, çay, hazır kahve ve cipslerde fiyat düşüşleri tes­pit edildi. Yıllık bazda ise gı­da enflasyonu; TEGE ile yüz­de 28,5, İTO-İTÜFE ile yüz­de 35,4 ve TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 ola­rak hesaplandı.

Yaş sebze ve meyve fiyatla­rındaki hareketlilik hallere de yansıdı. Antalya Ticaret Bo­rası tarafından açıklanan An­talya Halleri Endeksi incelen­diğinde ağustos ayında halle­re inen meyve miktarı geçen aya kıyasla yüzde 35,95 azal­dı. Fiyat ise yine bir önceki aya göre yüzde 52,7 artış göster­di. Sebze miktarında da yüz­de 32,74’lük düşüş olmasına karşın fiyatlarda kayda değer bir artış gözlenmedi.

Yaz ayla­rı olduğundan ve Antalya dı­şındaki üretim bölgelerinde de sebze üretimi arttığından fiyatlardaki değişim denge­lenmiş görünüyor. Bu durum domatesten izlenebiliyor. Hal endeksi verilerine göre geçen ay domates miktarı yüzde 40,8 azalmasına karşın fiyat da bir önceki aya nazaran yüzde 22,7 geriledi. Öte yandan geçen yı­la kıyasla fiyatlamalara bak­tığımızda domatesin fiyatın­da yüzde 6,5 ve sebzenin fiya­tında yüzde 5,2 düşüş olurken, meyve fiyatında yüzde 61,4 ar­tış meydana geldi.

Mutfağın zam şampiyonu salatalık

İTO, 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 181 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 59 adet ürünün fiyatında azalış oldu. Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 43,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Mutfakta ise en çok zamlanan ürün yüzde 27,5 ile salatalık oldu. Taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14, kayısı yüzde 14,16 zamlandı. Yine mutfak sepetinde yer alan roka, salça, ıspanak, atıştırmalık ürünler, turşu, hazır sütlü tatlılar, Türk kahvesi ve ekmek de ağustosta fiyatı en çok artan ürünler oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 25,61 ile erik oldu. Üzüm, dolmalık biber, çarliston biber, sivri biber, kavun, şeftali, kapuz ve patlıcan da geçen fiyatı azalanan ürünler arasında yer aldı.