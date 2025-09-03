Mutfakta fiyatlar hareketlendi
TEPAV’ın Gıda Fiyat Endeksine (TEGE) göre ağustosta aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra yeniden yüzde 2 aşıldı. İTO’nun aylık mutfak enflasyonu da yüzde 2,28 olurken, TÜRK-İŞ’te bu oran yüzde 2,64 olarak kaydedildi.
Kuraklık ve zirai donun gecikmeli etkileri çarşı pazara yansımaya başladı. Ağustos ayı öncü enflasyon göstergeleri mutfakta fiyatların hareketlendiğine işaret etti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) açıkladığı, Ağustos 2025 dönemine ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece aylık gıda enflasyonu, üç ay aradan sonra tekrar yüzde 2’nin üzerine çıkmış oldu. TEGE temmuz ayında yüzde 0,73, haziranda yüzde 0,11 ve mayısta yüzde 1,21’di. Nisanda ise yüzde 2,68 olmuştu.
Taze meyve ve sebzeye dikkat
Ağustos 2025 döneminde diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan aynı grubu ifade eden enflasyon oranları ise İTO İTÜFE’de yüzde 2,28, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonunda ise yüzde 2,64 olarak kaydedildi. Ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler gözlendi. Sivri biber, domates ve çarliston biber fiyatları düşerken, kıvırcık, salatalık ve armut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Taze sebze ve meyve dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ve ayranda kaydedilirken, çay, hazır kahve ve cipslerde fiyat düşüşleri tespit edildi. Yıllık bazda ise gıda enflasyonu; TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4 ve TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı.
Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hareketlilik hallere de yansıdı. Antalya Ticaret Borası tarafından açıklanan Antalya Halleri Endeksi incelendiğinde ağustos ayında hallere inen meyve miktarı geçen aya kıyasla yüzde 35,95 azaldı. Fiyat ise yine bir önceki aya göre yüzde 52,7 artış gösterdi. Sebze miktarında da yüzde 32,74’lük düşüş olmasına karşın fiyatlarda kayda değer bir artış gözlenmedi.
Yaz ayları olduğundan ve Antalya dışındaki üretim bölgelerinde de sebze üretimi arttığından fiyatlardaki değişim dengelenmiş görünüyor. Bu durum domatesten izlenebiliyor. Hal endeksi verilerine göre geçen ay domates miktarı yüzde 40,8 azalmasına karşın fiyat da bir önceki aya nazaran yüzde 22,7 geriledi. Öte yandan geçen yıla kıyasla fiyatlamalara baktığımızda domatesin fiyatında yüzde 6,5 ve sebzenin fiyatında yüzde 5,2 düşüş olurken, meyve fiyatında yüzde 61,4 artış meydana geldi.
Mutfağın zam şampiyonu salatalık
İTO, 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 181 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 59 adet ürünün fiyatında azalış oldu. Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 43,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Mutfakta ise en çok zamlanan ürün yüzde 27,5 ile salatalık oldu. Taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14, kayısı yüzde 14,16 zamlandı. Yine mutfak sepetinde yer alan roka, salça, ıspanak, atıştırmalık ürünler, turşu, hazır sütlü tatlılar, Türk kahvesi ve ekmek de ağustosta fiyatı en çok artan ürünler oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 25,61 ile erik oldu. Üzüm, dolmalık biber, çarliston biber, sivri biber, kavun, şeftali, kapuz ve patlıcan da geçen fiyatı azalanan ürünler arasında yer aldı.