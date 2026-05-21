Mutfakta hedef, ilk 5 tedarikçi arasına girmek

Nurdoğan A. ERGÜN

Çin, ABD, Almanya ve İtalya’dan sonra dünyanın beşinci büyük üretim gücüne sahip olan Türkiye endüstriyel mutfak ve çamaşır­hane ekipmanları sektörü, ihracat rotasını Amerika kıtasına kırdı. Amerika’da son 5 yılda yüzde 50 büyüyen sektör, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgenin ilk 5 tedarik­çisi arasında olmayı hedefliyor. Sadece 22 milyar dolarlık ABD pazarına 206 milyon dolarlık sa­tış yapan sektör, bu ülkeye ihra­catta 2026’nın ilk 4 ayında yüzde 10’luk artışa imza attı.

Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7,1’lik artış gös­teren sektörün ihracatı içerisin­de ABD’nin payı yüzde 9,2. Ame­rika kıtasındaki alıcılarla NRA Show’da bir araya gelen Türk üre­ticiler, yeni iş birliği fırsatları ya­kaladı. Ticaret Bakanlığı tarafın­dan prestijli fuarlar listesine alı­nan Kuzey Amerika’nın en büyük yiyecek-içecek ve endüstriyel mutfak fuarı NRA Show’a, İstan­bul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırha­ne, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) iş birliğinde, bu yıl 5. kez milli katılım gerçekleştirildi. Fu­arda, dünyanın dört bir yanından 2 bin 200’den fazla firma yer aldı.

“İstikrarlı olursak fırsat çok büyük”

TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Amerika pazarının artık sektörün stratejik hedef bölgelerinden bi­ri haline geldiğini söyledi. ABD’ye yapılan ihracatın 2025 yılında 206 milyon dolara ulaştığını kay­deden Topuz, “Bir önceki yıla gö­re yüzde 7 büyüdük. Daha önceki dönemde ise yüzde 30’ların üze­rinde artış yakalamıştık. Ameri­ka artık sadece mutfak sektörü­nün değil, tüm Türk sanayisinin odaklanması gereken bir pazar” dedi. Şikago’da düzenlenen NRA Show’un yalnızca ABD’ye değil, Kanada’dan Latin Amerika’ya ka­dar tüm Amerika kıtasına hitap ettiğini ifade eden Topuz, fuarın Türk firmaları açısından önemli bir vitrin görevi gördüğünü söyle­di.

Türkiye’nin artık bölgede güç­lü bir oyuncu olarak algılandığı­nı belirten Topuz, “Amerika’daki fuarlara ilk geldiğimizde Türkleri kimse tanımıyordu. Bugün ise en­düstriyel mutfak sektöründe Türk firmalarının varlığı hissediliyor. Amerikalılar da, Kanada’dan Gü­ney Amerika’ya kadar bölge ülke­leri de artık Türkiye’nin bu sek­törde önemli bir üretici olduğunu görüyor” diye konuştu. Amerika pazarında başarının temel unsu­runun istikrar olduğunu vurgula­yan Topuz, düzenli fuar katılımı, müşteri ziyaretleri ve kalite belge­lerine yapılan yatırımların kritik rol oynadığını söyledi.

Bir firmanın pazara girebilmek için ortalama 1.1 milyon dolar bel­ge, 1.5 milyon dolar fuarlar olmak üzere 2.5 milyon dolarlık yatı­rım yapacağını kaydeden Topuz, “Amerika, Avrupa’ya göre yatırım­ların karşılığını daha hızlı alaca­ğımız ve yüzde 30-40 daha fazla fiyatla satabileceğimiz bir pazar, Yeter ki biz istikrarlı olalım” de­di. ABD pazarı için özel üretim ya­pılması gerektiğine işaret eden Topuz, “Amerika’nın gaz sistemi, elektriği, ölçüleri tamamen fark­lı. Buraya özel tasarım ve üretim gerekiyor. Türk firmalarının bu esnekliği ve üretim kabiliyeti var. Bugün Amerika’nın hemen her bölgesinde bayilik ağlarımız oluş­maya başladı” ifadelerini kullandı.

“Biz Amerika’yı, onlar Türkiye’yi keşfediyor”

ABD pazarında Avrupa’ya kı­yasla çok daha yüksek katma de­ğerli satış yapılabildiğini belirten Topuz, Türk firmalarının Çin ile değil doğrudan Amerikan üreti­cileriyle rekabet ettiğini söyledi. Başkan Topuz, şu değerlendir­mede bulundu: “Biz Çin’le fiyat rekabetine girersek kaybederiz. Ama Amerikan ürünlerine gö­re hâlâ yüzde 50 daha avantajlı­yız. Amerika’da sadece fiyat de­ğil kalite konuşuyor. Burada ka­liteli ürününüz varsa karşılığını alıyorsunuz.”

Türk firmalarının Amerika’daki varlığının gide­rek güçlendiğini belirten Topuz, son yıllarda Amerikalı alıcıların Türkiye’ye gelerek üreticilerle doğrudan temas kurmaya başla­dığını ifade etti. “Biz Amerika’yı keşfederken onlar da Türkiye’yi keşfediyor” diyen Topuz, son 2-3 yılda Amerikalı almacıların Türk firmalarına ilgisinin ciddi şekilde arttığını söyledi. Türkiye’nin bu­gün ABD’nin endüstriyel mutfak ithalatında 13’üncü sırada bulun­duğunu kaydeden Bekir Topuz, “İlk 5’e gireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türk üreticisinin üretim gücü, kalite seviyesi ve yatırım iş­tahı çok yüksek. Yeni fabrikalar kuruluyor, mevcut tesisler büyü­yor” açıklamasını yaptı.

Özellikle pizza fırınları ve pişirme ekip­manlarının ABD’de yoğun ta­lep gördüğünü belirten Topuz, Türk firmalarının ürün çeşitlili­ğiyle dikkat çektiğini söyledi. Ay­rıca bir Türk firmasının ABD’de üretim yatırımı gerçekleştirdiği­ni ifade eden Topuz, bunun sek­tör açısından önemli bir eşik ol­duğunu vurguladı. Türkiye’nin ih­racatta yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirten Topuz, “Tüm sektörler Amerika’yı hedef pazar olarak görmeli. Biz çözümü tama­men bulduk demiyoruz ama artık doğru yolu keşfetmeye başladık. Amerika pazarı Türk sanayisi için çok büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Türk endüstriyel mutfak sektö­rünün yalnızca yurtdışındaki fu­arlarda değil, Türkiye’den düzen­lenen organizasyonlarla da alı­cıları çekmeye devam ettiğini de belirten Topuz, bu yıl düzenlene­cek Hostech by TUSİD fuarı için yoğun hazırlık yaptıklarını söy­ledi. Geçtiğimiz yıl farklı ülkele­rinden 1.200’ün üzerinde satın al­macıyı Türkiye’de ağırladıklarını belirten Topuz, “Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Amerika pazarı da artık Türkiye’yi keşfetmeye başladı” dedi.

“Konteynerler elimizde kaldı

Orta Doğu’da yaşanan savaşların bölge ticaretini olumsuz etkilediğini dile getiren Bekir Topuz, özellikle Körfez bölgesinde lojistik süreçlerinde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Topuz, “Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi pazarlarda şu anda yükleme problemleri yaşanıyor. Parasını aldığınız ürünü gönderemediğiniz ya da ürünü hazırlayıp ödemenin geciktiği durumlar oluşuyor. Hem yükleme hem sipariş tarafında ciddi bir yavaşlama var” dedi. Savaş sonrası dönemde ise bölgede yeniden yapılanma sürecinin Türk sanayisi için önemli fırsatlar yaratacağını ifade eden Topuz, özellikle Türkiye’nin üretim gücü ve coğrafi avantajıyla öne çıkacağını vurguladı.

Sektörde yatırımlar arttı

Küresel gelişmeler ve maliyet baskısı nedeniyle çoğu sektörde firmalar yatırımları askıya alırken endüstriyel mutfakta yatırım atağı başladı. Yeni otel ve tatil köyü yatırımlarının da etkisiyle Türk endüstriyel mutfak sektörünün üretim kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirten Bekir Topuz, son dönemde birçok firmanın yeni fabrika ve kapasite artırımı yatırımlarına yöneldiğini söyledi. Topuz, “Şu anda Türkiye’de en az 10 firma yeni yatırım yapıyor. Fabrika büyütmeleri, kapasite artırımları ve yeni üretim hatları devreye alınıyor. Uluslararası iş birlikleri imzalanıyor. Bu yatırımlar istihdama da ciddi katkı sağlayacak” dedi. Topuz’un verdiği bilgilere göre, sektörün önde gelen üreticilerinden biri dünya devi bir marka ile yıllık 5 binden fazla endüstriyel çamaşır makinesi üretim anlaşması imzaladı.

Çelik vergisi için lobi yapılacak

Sektörün en önemli sorunlarından birinin paslanmaz çelik maliyetleri olduğunu belirten Bekir Topuz, hammadde tarafındaki vergi yükünün rekabetçiliği olumsuz etkilediğini söyledi. Son getirilen vergilerle maliyetlerin daha da arttığını belirten Topuz, bunun paslanmaz çelik kullanan tüm sektörlerde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti. Topuz, “Paslanmaz çelikte maliyetler ciddi şekilde arttı. Bu durum özellikle ihracatçı firmaları zorluyor. Biz bu vergilere karşı şimdiye kadar mücadele ettik, bundan sonra da daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz, artık lobi çalışmalarına başlıyoruz” diye konuştu.