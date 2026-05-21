Mutfakta hedef, ilk 5 tedarikçi arasına girmek
Geçen yıl ihracatta 5,5 milyar dolarlık gelire imza atan Türkiye endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanları sektörü, yeni dönemde Amerika kıtasında derinleşecek. Sadece ABD pazarında 5 yılda yüzde 50’lik büyüme sağlayan Türk mutfakçılar, 5 yıl içerisinde ilk 5’te yer almayı hedefliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Çin, ABD, Almanya ve İtalya’dan sonra dünyanın beşinci büyük üretim gücüne sahip olan Türkiye endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanları sektörü, ihracat rotasını Amerika kıtasına kırdı. Amerika’da son 5 yılda yüzde 50 büyüyen sektör, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgenin ilk 5 tedarikçisi arasında olmayı hedefliyor. Sadece 22 milyar dolarlık ABD pazarına 206 milyon dolarlık satış yapan sektör, bu ülkeye ihracatta 2026’nın ilk 4 ayında yüzde 10’luk artışa imza attı.
Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7,1’lik artış gösteren sektörün ihracatı içerisinde ABD’nin payı yüzde 9,2. Amerika kıtasındaki alıcılarla NRA Show’da bir araya gelen Türk üreticiler, yeni iş birliği fırsatları yakaladı. Ticaret Bakanlığı tarafından prestijli fuarlar listesine alınan Kuzey Amerika’nın en büyük yiyecek-içecek ve endüstriyel mutfak fuarı NRA Show’a, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) iş birliğinde, bu yıl 5. kez milli katılım gerçekleştirildi. Fuarda, dünyanın dört bir yanından 2 bin 200’den fazla firma yer aldı.
“İstikrarlı olursak fırsat çok büyük”
TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Amerika pazarının artık sektörün stratejik hedef bölgelerinden biri haline geldiğini söyledi. ABD’ye yapılan ihracatın 2025 yılında 206 milyon dolara ulaştığını kaydeden Topuz, “Bir önceki yıla göre yüzde 7 büyüdük. Daha önceki dönemde ise yüzde 30’ların üzerinde artış yakalamıştık. Amerika artık sadece mutfak sektörünün değil, tüm Türk sanayisinin odaklanması gereken bir pazar” dedi. Şikago’da düzenlenen NRA Show’un yalnızca ABD’ye değil, Kanada’dan Latin Amerika’ya kadar tüm Amerika kıtasına hitap ettiğini ifade eden Topuz, fuarın Türk firmaları açısından önemli bir vitrin görevi gördüğünü söyledi.
Türkiye’nin artık bölgede güçlü bir oyuncu olarak algılandığını belirten Topuz, “Amerika’daki fuarlara ilk geldiğimizde Türkleri kimse tanımıyordu. Bugün ise endüstriyel mutfak sektöründe Türk firmalarının varlığı hissediliyor. Amerikalılar da, Kanada’dan Güney Amerika’ya kadar bölge ülkeleri de artık Türkiye’nin bu sektörde önemli bir üretici olduğunu görüyor” diye konuştu. Amerika pazarında başarının temel unsurunun istikrar olduğunu vurgulayan Topuz, düzenli fuar katılımı, müşteri ziyaretleri ve kalite belgelerine yapılan yatırımların kritik rol oynadığını söyledi.
Bir firmanın pazara girebilmek için ortalama 1.1 milyon dolar belge, 1.5 milyon dolar fuarlar olmak üzere 2.5 milyon dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Topuz, “Amerika, Avrupa’ya göre yatırımların karşılığını daha hızlı alacağımız ve yüzde 30-40 daha fazla fiyatla satabileceğimiz bir pazar, Yeter ki biz istikrarlı olalım” dedi. ABD pazarı için özel üretim yapılması gerektiğine işaret eden Topuz, “Amerika’nın gaz sistemi, elektriği, ölçüleri tamamen farklı. Buraya özel tasarım ve üretim gerekiyor. Türk firmalarının bu esnekliği ve üretim kabiliyeti var. Bugün Amerika’nın hemen her bölgesinde bayilik ağlarımız oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.
“Biz Amerika’yı, onlar Türkiye’yi keşfediyor”
ABD pazarında Avrupa’ya kıyasla çok daha yüksek katma değerli satış yapılabildiğini belirten Topuz, Türk firmalarının Çin ile değil doğrudan Amerikan üreticileriyle rekabet ettiğini söyledi. Başkan Topuz, şu değerlendirmede bulundu: “Biz Çin’le fiyat rekabetine girersek kaybederiz. Ama Amerikan ürünlerine göre hâlâ yüzde 50 daha avantajlıyız. Amerika’da sadece fiyat değil kalite konuşuyor. Burada kaliteli ürününüz varsa karşılığını alıyorsunuz.”
Türk firmalarının Amerika’daki varlığının giderek güçlendiğini belirten Topuz, son yıllarda Amerikalı alıcıların Türkiye’ye gelerek üreticilerle doğrudan temas kurmaya başladığını ifade etti. “Biz Amerika’yı keşfederken onlar da Türkiye’yi keşfediyor” diyen Topuz, son 2-3 yılda Amerikalı almacıların Türk firmalarına ilgisinin ciddi şekilde arttığını söyledi. Türkiye’nin bugün ABD’nin endüstriyel mutfak ithalatında 13’üncü sırada bulunduğunu kaydeden Bekir Topuz, “İlk 5’e gireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türk üreticisinin üretim gücü, kalite seviyesi ve yatırım iştahı çok yüksek. Yeni fabrikalar kuruluyor, mevcut tesisler büyüyor” açıklamasını yaptı.
Özellikle pizza fırınları ve pişirme ekipmanlarının ABD’de yoğun talep gördüğünü belirten Topuz, Türk firmalarının ürün çeşitliliğiyle dikkat çektiğini söyledi. Ayrıca bir Türk firmasının ABD’de üretim yatırımı gerçekleştirdiğini ifade eden Topuz, bunun sektör açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ihracatta yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirten Topuz, “Tüm sektörler Amerika’yı hedef pazar olarak görmeli. Biz çözümü tamamen bulduk demiyoruz ama artık doğru yolu keşfetmeye başladık. Amerika pazarı Türk sanayisi için çok büyük fırsatlar sunuyor” dedi.
Türk endüstriyel mutfak sektörünün yalnızca yurtdışındaki fuarlarda değil, Türkiye’den düzenlenen organizasyonlarla da alıcıları çekmeye devam ettiğini de belirten Topuz, bu yıl düzenlenecek Hostech by TUSİD fuarı için yoğun hazırlık yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl farklı ülkelerinden 1.200’ün üzerinde satın almacıyı Türkiye’de ağırladıklarını belirten Topuz, “Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Amerika pazarı da artık Türkiye’yi keşfetmeye başladı” dedi.
“Konteynerler elimizde kaldı
Orta Doğu’da yaşanan savaşların bölge ticaretini olumsuz etkilediğini dile getiren Bekir Topuz, özellikle Körfez bölgesinde lojistik süreçlerinde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Topuz, “Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi pazarlarda şu anda yükleme problemleri yaşanıyor. Parasını aldığınız ürünü gönderemediğiniz ya da ürünü hazırlayıp ödemenin geciktiği durumlar oluşuyor. Hem yükleme hem sipariş tarafında ciddi bir yavaşlama var” dedi. Savaş sonrası dönemde ise bölgede yeniden yapılanma sürecinin Türk sanayisi için önemli fırsatlar yaratacağını ifade eden Topuz, özellikle Türkiye’nin üretim gücü ve coğrafi avantajıyla öne çıkacağını vurguladı.
Sektörde yatırımlar arttı
Küresel gelişmeler ve maliyet baskısı nedeniyle çoğu sektörde firmalar yatırımları askıya alırken endüstriyel mutfakta yatırım atağı başladı. Yeni otel ve tatil köyü yatırımlarının da etkisiyle Türk endüstriyel mutfak sektörünün üretim kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirten Bekir Topuz, son dönemde birçok firmanın yeni fabrika ve kapasite artırımı yatırımlarına yöneldiğini söyledi. Topuz, “Şu anda Türkiye’de en az 10 firma yeni yatırım yapıyor. Fabrika büyütmeleri, kapasite artırımları ve yeni üretim hatları devreye alınıyor. Uluslararası iş birlikleri imzalanıyor. Bu yatırımlar istihdama da ciddi katkı sağlayacak” dedi. Topuz’un verdiği bilgilere göre, sektörün önde gelen üreticilerinden biri dünya devi bir marka ile yıllık 5 binden fazla endüstriyel çamaşır makinesi üretim anlaşması imzaladı.
Çelik vergisi için lobi yapılacak
Sektörün en önemli sorunlarından birinin paslanmaz çelik maliyetleri olduğunu belirten Bekir Topuz, hammadde tarafındaki vergi yükünün rekabetçiliği olumsuz etkilediğini söyledi. Son getirilen vergilerle maliyetlerin daha da arttığını belirten Topuz, bunun paslanmaz çelik kullanan tüm sektörlerde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti. Topuz, “Paslanmaz çelikte maliyetler ciddi şekilde arttı. Bu durum özellikle ihracatçı firmaları zorluyor. Biz bu vergilere karşı şimdiye kadar mücadele ettik, bundan sonra da daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz, artık lobi çalışmalarına başlıyoruz” diye konuştu.