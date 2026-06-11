Mutfakta yabancı ağırlığı artıyor

Recep ERÇİN

Türkiye’nin toplam ihra­catı Türkiye İhracatçılar Meclisi ÖTS kayıtlarına göre, geçen yıla kıyasla değer ba­zında yılın ilk 5 aylık dönemin­de yüzde 1,2 arttı. Miktar bazında ise yüzde 7,1 azaldı. 7 Haziran iti­barıyla sektörel kayıtlar uyarınca endüstriyel mutfak sektörünün miktar bazında ihracatı geçen yı­lın aynı dönemine kıyasla yüz­de 17,6 azaldı. Değer bazında ka­yıp yüzde 7,7’yi buldu. Ev ve mut­fak eşyaları sektöründeki kayıp da aynı dönemler itibarıyla mik­tarda yüzde 10,51’e ulaşırken, de­ğerde yüzde 8’i aştı. İki alt sektör­deki kayıplar dikkat çekti.

Konu­ya ilişkin DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar ihracat azalırken itha­latın artmaya başladığına işaret ettiler. Sektörde faaliyet göste­ren firma temsilcilerinin verdi­ği bilgilere göre, paslanmaz çelik ithalatına uygulanan ek vergiler maliyetleri artırdı. Sektör kay­nakları, üretimin giderek Çin’e kaydığını, büyük firmalarda dahi yüzlerce kişinin işten çıkarıldı­ğını belirterek, mevcut politika­ların devam etmesi halinde işsiz­lik, ithalat ve enflasyonun daha da artacağı uyarısı yaptı.

Üreticiler, ihracattaki düşüşün temel nedenlerinden birinin pas­lanmaz çelik hammaddesine yö­nelik uygulanan vergiler olduğu­nu savunuyor. Yüzde 12’lik güm­rük vergisinin üzerine eklenen 4 puanlık anti-damping uygula­masının Türk üreticisinin reka­bet gücünü zayıflattığını belirten sektör kaynakları, “İçeride üret­mek pahalı hale gelince marka­lar nihai ürünleri Çin’de ürettirip ithal etmeye başladı” ifadelerini kullandı. Sektörde istihdam ka­yıplarının başladığını ifade eden kaynaklar, lider firmalardan bi­rinin son dönemde 350-400 çalı­şanla yollarını ayırdığını söyledi.

Çin'den ithalat hızlanıyor

Sektör kaynaklarının aktar­dığına göre, asıl tehlike hızla bü­yüyen Çin kaynaklı ithalat. Ge­çen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık züccaciye ve endüstriyel mutfak eşyası ithalatı yapıldığına dikkat çeken kaynaklar, bu yıl bu tuta­rın üzerine 1 milyar dolar daha eklenebileceğini öne sürdü. “Çin geliyor, hem de bangır bangır ge­liyor” diyen sektör kaynakları, yalnızca Türk şirketlerinin de­ğil Avrupalı markaların da üre­timlerini Çin’e kaydırdığını be­lirterek, “Birçok Avrupalı firma Çin’de üretim yaptırıyor, ardın­dan ürünleri Alman veya İtalyan markası olarak pazara sunuyor.

Motorundan yedek parçasına kadar birçok kalemde Çin’in pa­yı büyüyor” görüşünü dile getir­di. Özellikle paslanmaz çeliğin yoğun kullanıldığı çatal, kaşık ve bıçak üretiminde kârlılığın ciddi şekilde eridiğini belirten sektör kaynakları, sektörün alarm ver­diğini söyledi. Kaynaklar, “Ça­tal-bıçak üreticileri zaten düşük kâr marjlarıyla çalışıyordu. Pas­lanmaz çeliğe gelen vergiler son­rasında ayakta kalmak daha da zorlaştı. Türkiye’de bu alanda fa­aliyet gösteren üreticilerin sayısı hızla azalıyor. Zaten Türkiye’de set çatal, kaşık, bıçak ürünü sa­tan markaların çoğu yurt dışında o ürünleri yaptırıyordu. İçeride üretenler de artık bitecek” diye konuştu.

Sektörün talebi: İlave gümrük vergisi kaldırılsın

Sektör kaynakları, anti-damping uygulamasının kısa vadede kaldırılmasının zor olduğunu ancak yüzde 12’lik ilave gümrük vergisinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaynaklar, “İç pazarda hâlâ yüzde 3-5 seviyesinde bir büyüme var. Ancak burada da ithal ürünlerin payı sürekli yükseliyor. Eğer maliyet baskısı azaltılmazsa önümüzdeki dönemde hem üretim hem ihracat tarafında daha ciddi kayıplar yaşanabilir” uyarısında bulundu. Kaynakların aktardığına göre, sektörün STK başkanları önümüzdeki haftalarda tabloyu anlatmak üzere Ankara’nın yolunu tutacak.

Körfez’in siparişleri depolarda bekliyor

Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını belirten sektör kaynakları, buna rağmen ihracat performansının toparlanamadığını kaydetti. Körfez’deki savaşın da ihracattaki düşüşü hızlandırdığına değinen kaynaklar, “Geçen yıla göre, ürünlerimize yaklaşık yüzde 12 zam yaptık. Buna rağmen değer bazında yüzde 8 gerideyiz. Sadece bir firmanın Körfez ülkelerine gönderilmeyi bekleyen 2,1 milyon dolarlık paketlenmiş ürünü var. Alıcılar finansman ve fiyat sorunları nedeniyle malları çekemiyor” dedi.

Dört ayda geçen yılki ithalatın yarısı yapıldı

Sadece paslanmaz çelikten sofra, mutfak eşyası ithalatı bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın tamamının yüzde 44,5’ine ulaştı. Bu ürün grubunda ithalat artışı hızlanırken Çin’in payının da 8 puandan fazla yükselmesi dikkat çekti. Demir-çelikten bakırsa, ahşaptan plastiğe tüm endüstriyel ürünler (fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı vd. hariç) mutfak eşyaları ithalatı 2025 yılında 647 milyon dolarken, bu yılın ilk 4 ayında 239 milyon dolara ulaştı. Buna göre geçen yılın yüzde 37’sine ilk 4 ayda ulaşıldı.