Muzda üretim düştü ithalat patladı
Muz üretiminde son iki yıldır yaşanan düşüş, ithalatı 3 kata yakın artırdı. Bu yılın ilk 11 ayında muz ithalatı yüzde 289,2 artış ile 213,5 bin ton olarak gerçekleşti. Muz ithalatının faturası ise ilk 11 ayda 200,5 milyon dolar oldu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, muz seralarına yönelik sübvansiyonlu bakım kredilerinin son 3 yıldır artırılmamasından dolayı üretimi bırakanların olduğunu söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Türkiye, muzda uzun bir süredir uyguladığı yüzde 148,8 gümrük vergisi ile üretimi 1 milyon tona kadar çıkarmıştı. Hatta 2020 yılı ve öncesi yıllık 200 bin ton muz ihraç ediliyordu. Ancak Resmi Gazete’nin 22 Haziran 2021 tarihli nüshasında yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’da yüzde 7 verginin yanı sıra tonda 626 dolar ek mali yükümlülük getirilmişti. Bu karar ithalatı bir miktar kolaylaştırmıştı.
Muz üreticileri gümrük vergisinin artırılması için Ticaret Bakanlığı ile yoğun görüşmeler yapıyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda yeni yıl öncesi 31 Aralık 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 2026 yılında ithalatta uygulanacak yüzde 7 oranındaki gümrük vergisine ek olarak ton başına 626 dolar olarak uygulanan ek mali yükümlülük 780 dolar seviyesine yükseltildi. Böylece muz ithalatında ton başına ilave 154 dolarlık yeni bir mali yükümlülük getirildi.
“İthalat vergisi üreticilerin yararına olacak”
Üretimde son 2 yıldır yaşanan düşüş, ithalatın yaklaşık 3 kat artmasına neden oldu. 2025 yılında muz üretimi yüzde 1,2 düşüş ile 864 bin ton olarak gerçekleşti. İthalat ise 2025 yılının ilk 11 ayında yüzde 289,2 artış ile 213,5 bin ton olarak gerçekleşti. Muz ithalatının faturası ilk 11 ayda 200,5 milyon dolara yükseldi.
Muzda ek gümrük vergisi için haziran ayından bu yana mücadele verdiklerini aktaran Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, gümrük vergisinde yapılan artışın istedikleri şekilde olmasa da yine de iyi olduğunu kaydetti. Muz üretiminin 2025 yılında 750 bin ton seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini, ancak TÜİK verilerine göre üretimin 864 bin ton olarak gerçekleştiğini bildiren Gümüş, “Bölgemizde üretim epey azaldı. Daha önce muz üretimimiz 1 milyon tona ulaşmıştı. Üretimdeki kayıp ise ithal muz ile dolduruldu. Yeni dönemde yüzde 7 vergi ve 780 dolara çıkarılan ek mali yükümlülük getirildi. İthalat vergisinin yükseltilmesinin üreticilerin yararına olacağını düşünüyorum” dedi.
Sera bakım kredilerinin artmaması üretimi düşürdü
Muzun 2025 yılında her şeye rağmen diğer ürünlere göre üreticisine kazandırdığını ifade eden Gümüş, ancak muz üretimini bırakan üreticilerin de olduğunu belirtti. Üretimin bırakılmasının muz seraları için verilen sübvansiyonlu yıllık bakım kredilerinin son 3 yıldır aynı kalmasından kaynaklandığına dikkat çeken Gümüş, “Krediler 3 yıldır dönüm başına 25 bin ile 30 bin lira olarak veriliyor. Bu miktar hiç artmadı. Domates, salatalık, patlıcan, fasulye, avokado gibi diğer seralar için bu miktar dönüm başına 100 bin ile 150 bin lira olarak veriliyor. Bir diğer etken ise seraların naylon örtüsünün beş yılda bir değiştiriliyor olması. Modernizasyon kredisi de son 3 yıldır verilmiyor. Üretici de bu sefer ürün değişikliğine gidiyor. Tüm bu etkenlerin bir araya gelmesi ile de üretim yaklaşık olarak yüzde 15 geriledi” diye konuştu.
Vergilerde makasın kapanmasıyla özellikle zincir marketlerin ithal muza yöneldiğine dikkat çeken Gümüş, “Yerli üretimin hiç olmaması durumda zincir marketler bugün sattıkları fiyatın en az 2 katına satış yaparlar. Zincir marketler gümrük vergisi makasının daralmasından dolayı ithalata yüklendiler. Durum böyle olunca biz de bakanlıkla görüşmemizde; zincir marketler ithal muzu ne kadar satıyorsa en az iki katı kadar yerli muz satışını talep ettik. Zincir marketler şu an yerli muzu alıyorlar ama bunun yasallaştırırsak muz üreticisi biraz daha rahatlayacak” ifadelerini kullandı.
“Çiftçi üretimden geri çekiliyor”
Bugün gelinen noktada muz üretiminde 1 milyon ton rekoltenin ardından yüzde 15’e yakın düşüş yaşandığını belirten Gümüş, “Üreticilerin yeni dönemde muz üretimine yönelme şansı yok. Maliyetler çok yüksek ve üreticinin kendi imkanıyla muz serası yapması çok zor. Sübvansiyonlu kredi lazım, o da verilmiyor. Çiftçinin muza yönelmesi bu şartlarda mümkün değil. Öte yandan muz başta olmak üzere çilek, domates, salatalık, patlıcan gibi tüm tarım ürünlerinde kontrollü bir üretime geçilmesi gerekiyor. Ayrıca çiftçinin yaş ortalaması 58 ile 60’ı buldu. Bu böyle devam ederse önümüzdeki 5-6 yıl içinde bu sıkıntı biraz daha artacak. İnsanlar üretimden geri çekiliyor. Acilen kontrollü bir tarım uygulamasına geçmeli. Bunun yanı sıra çiftçi ekmiş olduğu üründe zarar etmemeli. Zarar etmemesi için de taban fiyat oluşturulmalı. Herkes önüne gelen her ürünü ekmemeli” dedi.