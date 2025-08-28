  1. Dünya Gazetesi
‘Naim Süleymanoğlu’ ve ‘Seyit Onbaşı’ sondaja başladı

Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi ‘Seyit Onbaşı’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ Şırnak’taki sahalarda sondaja başladı. 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip iki kulenin toplamda 43,2 metre yüksekliği bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Milli enerji kaynakları­nın ekonomiye kazan­dırılması amacıyla ara­ma ve üretime devam edilirken, üretimde kullanılan ekipmanla­rın yerlileştirilmesi için çalışılı­yor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığından yapılan açıklamaya göre, Bu kapsamda, Türkiye Pet­rolleri (TPAO) ve Turkish Pet­roleum International AŞ (TPIC) arasında imzalanan protokol kap­samında, üretimde önemli sondaj operasyonları yürüten TPIC’in sondaj kulesi envanterinin yeni­lenmesi amacıyla 2 yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi.

Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla ta­sarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti. Yapılan çalış­maların ardından “Seyit Onbaşı” ve “Naim Süleymanoğlu” kuleleri imal edildi. Böylece, Koca Yusuf TP1500’ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklenmiş oldu.

Her iki kule de 5 bin metre son­daj kapasitesine sahip bulunu­yor. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanla­rın, masa yüksekliği ise 7,6 met­re. “U-Frame Cantilever” kons­trüksiyon tipine sahip olan kule­lerin kanca yükü 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemi­ni içerisinde barındıran kuleler, 1.500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol siste­mi, milli sondaj yazılımı ile çalı­şıyor. Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak’ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğ­lu Sondaj Kulesi ise Gabar’da Şe­hit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Arama ve üretimde ‘yerlilik’ vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Alparslan Bayraktar, ener­jide yerli ekipman kullanımına dikkati çekti. Bayraktar, şu ifade­leri kullandı:

“Kendi enerjimizi üretmek ka­dar önemli bir şey varsa o da ken­di enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmak­tır. Bu nedenle aramanın ve üre­timin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyo­ruz. Yerli ve milli sondaj kulele­rimiz ‘Seyit Onbaşı’ ve Naim Sü­leymanoğlu’ da bu vizyonumu­zun birer sonucu.”

Yerli ve milli imkanlarla geliş­tirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi’nin en önemli kahraman­larından Seyit Onbaşı ile dün­ya şampiyonu milli halterci Na­im Süleymanoğlu’nun isimlerini verdiklerini ifade eden Bayraktar, “Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşa­masını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bakan Bayraktar, NSos­yal hesabından yaptığı paylaşım­da, yerli ve milli sondaj kulelerine ilişkin şunları kaydetti: “Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yu­suf… Rekorların adamı, yerli gü­cün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşu­nu omuzlayan efsane Seyit Onba­şı... İsimlerini Türk milletinin gü­cünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulele­rimiz şimdi Şırnak’taki petrol sa­halarımızda görev başında. Ken­di enerjimizi üretmek kadar bu­nu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşı­yan milli sondaj kulelerimizle he­defimiz net: Enerjide Tam Bağım­sız Türkiye.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL