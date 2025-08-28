‘Naim Süleymanoğlu’ ve ‘Seyit Onbaşı’ sondaja başladı

Milli enerji kaynakları­nın ekonomiye kazan­dırılması amacıyla ara­ma ve üretime devam edilirken, üretimde kullanılan ekipmanla­rın yerlileştirilmesi için çalışılı­yor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığından yapılan açıklamaya göre, Bu kapsamda, Türkiye Pet­rolleri (TPAO) ve Turkish Pet­roleum International AŞ (TPIC) arasında imzalanan protokol kap­samında, üretimde önemli sondaj operasyonları yürüten TPIC’in sondaj kulesi envanterinin yeni­lenmesi amacıyla 2 yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi.

Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla ta­sarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti. Yapılan çalış­maların ardından “Seyit Onbaşı” ve “Naim Süleymanoğlu” kuleleri imal edildi. Böylece, Koca Yusuf TP1500’ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklenmiş oldu.

Her iki kule de 5 bin metre son­daj kapasitesine sahip bulunu­yor. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanla­rın, masa yüksekliği ise 7,6 met­re. “U-Frame Cantilever” kons­trüksiyon tipine sahip olan kule­lerin kanca yükü 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemi­ni içerisinde barındıran kuleler, 1.500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol siste­mi, milli sondaj yazılımı ile çalı­şıyor. Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak’ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğ­lu Sondaj Kulesi ise Gabar’da Şe­hit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Arama ve üretimde ‘yerlilik’ vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Alparslan Bayraktar, ener­jide yerli ekipman kullanımına dikkati çekti. Bayraktar, şu ifade­leri kullandı:

“Kendi enerjimizi üretmek ka­dar önemli bir şey varsa o da ken­di enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmak­tır. Bu nedenle aramanın ve üre­timin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyo­ruz. Yerli ve milli sondaj kulele­rimiz ‘Seyit Onbaşı’ ve Naim Sü­leymanoğlu’ da bu vizyonumu­zun birer sonucu.”

Yerli ve milli imkanlarla geliş­tirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi’nin en önemli kahraman­larından Seyit Onbaşı ile dün­ya şampiyonu milli halterci Na­im Süleymanoğlu’nun isimlerini verdiklerini ifade eden Bayraktar, “Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşa­masını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bakan Bayraktar, NSos­yal hesabından yaptığı paylaşım­da, yerli ve milli sondaj kulelerine ilişkin şunları kaydetti: “Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yu­suf… Rekorların adamı, yerli gü­cün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşu­nu omuzlayan efsane Seyit Onba­şı... İsimlerini Türk milletinin gü­cünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulele­rimiz şimdi Şırnak’taki petrol sa­halarımızda görev başında. Ken­di enerjimizi üretmek kadar bu­nu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşı­yan milli sondaj kulelerimizle he­defimiz net: Enerjide Tam Bağım­sız Türkiye.”