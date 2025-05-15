Nakliyede ortalama taşınma maliyeti 70 bin TL'ye çıktı
Ev değiştirmek için en çok yaz aylarının tercih edildiği Türkiye'de hareketli dönem başlamak üzere. Büyükşehirlerdeki küçülen evler, deprem korkusu, kıyı kentlere kaçış ülkedeki göç hareketliliğini hızlandırdı. Nakliyede şehir değiştirmenin maliyeti 2+1 ev için ortalama 70 bin TL’ye dayandı. En düşük maliyet ise 31 bin TL.
Hayati ARIGAN
Hizmet platformu Armut.com, 2024 Ekim – 2025 Mart dönemini kapsayan 6 aya ait taşınma verilerini açıkladı. 81 ilden 125 binin üzerinde taşınma talebinin analiz edildiği rapor, Türkiye genelinde bireylerin yaşam tercihleri, göç rotaları ve konut taleplerine dair ipuçları sundu. İstanbul, Ankara ve İzmir hala taşınma trafiğinin odağında yer alırken, kıyı şehirlerine yönelim artıyor. Küçük evlere talep artışı sürerken, 6 Şubat depreminin etkilediği illere geri dönüş dikkat çekti.
4 şehir taşınma trafiğinin yarısını oluşturdu
Son 6 aylık dönemde taşınma taleplerinin yüzde 38’i İstanbul, yüzde 10’u Ankara ve yüzde 9’u İzmir’den geldi. Antalya ise yüzde 4’lük payıyla güney kentleri arasında öne çıktı. Bu dört şehir, Türkiye genelindeki toplam taşınma hareketliliğinin yarısından fazlasını oluşturdu. Ankara’nın Çankaya ilçesi Türkiye genelinde hem en çok taşınılan hem de en çok terk edilen ilçe oldu. Taşınmak için en çok tercih edilen gün ise Cumartesi oldu.
Deprem bölgelerinde kalıcı geri dönüşler başladı
6 Şubat depreminin etkilediği Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta şehir dışına taşınma talepleri geçen yıla göre yüzde 24 ila yüzde 34 oranında geriledi. Buna karşılık geri dönüş talepleri artış gösterdi: Hatay’a gelen talepler şehir dışına çıkıştan yüzde 107, Malatya’da yüzde 101, Kahramanmaraş’ta ise yüzde 123 daha fazla oldu. Bu veriler, afet sonrası geçici göçlerin yerini kalıcı geri dönüşlere bıraktığını gösteriyor.
İstanbul’dan Muğla’ya taşınmak 100 bin TL
İstanbul, şehir dışına taşınma taleplerinde yüzde 140’lık farkla net göç vermeye devam ediyor. Kentten ayrılanların en çok Ankara, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Antalya ve Çankaya, Edremit, Bodrum, Fethiye, Muratpaşa ve Nilüfer gibi ilçeleri tercih ediyor.
İstanbul’dan Antalya’ya taşınma ücreti ortalama 2+1 ev için 42 bin 839 TL, maksimum 85 bin TL olurken geçen yıla göre yüzde 29 artış oldu. İstanbul’dan Muğla’ya taşınma ücreti ise ortalama 44 bin 456 TL, maksimum 100 bin TL olurken, geçen yıla göre yüzde 30 artış oldu.
İstanbul’a gelenler ise İzmir, Ankara, Kocaeli ve Muğla’dan. gelirken, Kağıthane, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Esenyurt ve Sarıyer gibi merkezi veya konut fiyat avantajı sunan ilçeler tercih ediliyor.
Ankara, İstanbul’un ardından en çok göç veren şehir
Ankara’dan en çok göç İstanbul, Antalya ve İzmir’e gerçekleşti. Ankara’dan ayrılanların İstanbul’da Kadıköy’e, İzmir’de Karşıyaka’ya, Antalya’da ise Muratpaşa’ya taşındığı gözlendi. Taşınma hareketliliğinin en yoğun olduğu ilçeler ise Çankaya ve Etimesgut oldu.
Ankara’dan Antalya’ya 2+1 ev için taşınma ortalama fiyat 32 bin 307 TL, maksimum fiyat ise 50 bin TL olurken, geçen yıla göre yüzde 40’lık fiyat artış yaşandı. Ankara’dan Muğla’ya 2+1 ev için ortalama fiyat 34 bin 213 TL, maksimum fiyat da 62 bin 500 TL olurken, geçen yıla göre yüzde 34’lük artış oldu.
Kalıcı göç sinyalleri güçleniyor
Taşınma eğilimlerini destekleyen bir diğer veri ise depolama taleplerinden geliyor. Toplam eşya depolama talebi yüzde 19 artarken, 1 yıl süreli depolamalarda yüzde 27’lik, 2 yıl ve üzeri taleplerde ise yüzde 17’lik artış görüldü. Bu, özellikle yurtdışı taşınmalarla birleştiğinde, birçok kişinin geri dönmeyi öngörmeden yerleşik bir yaşam planladığını gösteriyor.
Artış oranları geçen sene aynı periyoda göre kıyaslanmıştır. Ortalama ve maksimum fiyatlar hizmet verenler tarafından platform üzerinden verilen teklifleri yansıtmaktadır.
Kıyı şehirleri yeniden cazibe merkezi
Antalya ve Muğla’ya yönelik taşınma taleplerinde ciddi bir artış yaşandı. Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen taleplerle net taşınma kazanan il olurken, 2+1 evlere olan yüzde 27.4’lük talep artışı dikkat çekti. Bu durum, daha uzun vadeli, aile yaşamına uygun taşınmaların arttığını gösteriyor.
Muğla’ya yapılan talepler de yoğunluk kazandı. Bodrum ve Fethiye gibi ilçeler, uzaktan çalışmaya elverişlilikleri sayesinde hala popülerliğini koruyor. İstanbul ve Ankara, bu göçün başlıca kaynak illeri oldu.
İzmir’den Antalya’ya 2+1 ev için taşınma ortalama fiyat 35 bin 212 TL, maksimum fiyat da 70 bin TL olarak belirlenirken geçen yıla göre yüzde 28’lik artış gösterdi. İzmir’den Muğla’ya 2+1 ev için taşınma ortalama fiyat ise 31 bin 821 TL maksimum fiyat da 50 bin TL olurken geçen yıla göre yüzde 42 artış yaşandı.
Uluslararası taşınma artıyor İngiltere’ye talep fazla
Yurt dışına yönelik taşınma taleplerinde yüzde 26’lık artış yaşandı. En büyük sıçrama ise İngiltere’ye olan taleplerde görüldü; yüzde 90 artışla, bu ülke artık sadece büyükşehirlerden değil, Anadolu’nun dört bir yanından talep görüyor. Almanya ise toplam taleplerin yüzde 42’siyle hala lider konumda. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik taleplerde yüzde 71’lik düşüş dikkat çekti.