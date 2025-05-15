Nakliyede ortalama taşınma maliyeti 70 bin TL'ye çıktı

Hayati ARIGAN

Hizmet platformu Ar­mut.com, 2024 Ekim – 2025 Mart dönemi­ni kapsayan 6 aya ait taşınma verilerini açıkladı. 81 ilden 125 binin üzerinde taşınma talebi­nin analiz edildiği rapor, Türki­ye genelinde bireylerin yaşam tercihleri, göç rotaları ve konut taleplerine dair ipuçları sun­du. İstanbul, Ankara ve İzmir hala taşınma trafiğinin odağın­da yer alırken, kıyı şehirlerine yönelim artıyor. Küçük evlere talep artışı sürerken, 6 Şubat depreminin etkilediği illere ge­ri dönüş dikkat çekti.

4 şehir taşınma trafiğinin yarısını oluşturdu

Son 6 aylık dönemde taşın­ma taleplerinin yüzde 38’i İs­tanbul, yüzde 10’u Ankara ve yüzde 9’u İzmir’den geldi. An­talya ise yüzde 4’lük payıyla gü­ney kentleri arasında öne çıktı. Bu dört şehir, Türkiye genelin­deki toplam taşınma hareket­liliğinin yarısından fazlasını oluşturdu. Ankara’nın Çan­kaya ilçesi Türkiye genelinde hem en çok taşınılan hem de en çok terk edilen ilçe oldu. Taşın­mak için en çok tercih edilen gün ise Cumartesi oldu.

Deprem bölgelerinde kalıcı geri dönüşler başladı

6 Şubat depreminin etkile­diği Hatay, Malatya ve Kahra­manmaraş’ta şehir dışına ta­şınma talepleri geçen yıla göre yüzde 24 ila yüzde 34 oranın­da geriledi. Buna karşılık ge­ri dönüş talepleri artış göster­di: Hatay’a gelen talepler şe­hir dışına çıkıştan yüzde 107, Malatya’da yüzde 101, Kahra­manmaraş’ta ise yüzde 123 da­ha fazla oldu. Bu veriler, afet sonrası geçici göçlerin yerini kalıcı geri dönüşlere bıraktığı­nı gösteriyor.

İstanbul’dan Muğla’ya taşınmak 100 bin TL

İstanbul, şehir dışına taşın­ma taleplerinde yüzde 140’lık farkla net göç vermeye devam ediyor. Kentten ayrılanların en çok Ankara, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Antalya ve Çanka­ya, Edremit, Bodrum, Fethiye, Muratpaşa ve Nilüfer gibi ilçe­leri tercih ediyor.

İstanbul’dan Antalya’ya ta­şınma ücreti ortalama 2+1 ev için 42 bin 839 TL, maksimum 85 bin TL olurken geçen yıla göre yüzde 29 artış oldu. İstan­bul’dan Muğla’ya taşınma üc­reti ise ortalama 44 bin 456 TL, maksimum 100 bin TL olur­ken, geçen yıla göre yüzde 30 artış oldu.

İstanbul’a gelenler ise İzmir, Ankara, Kocaeli ve Muğla’dan. gelirken, Kağıthane, Güngö­ren, Kadıköy, Küçükçekmece, Esenyurt ve Sarıyer gibi mer­kezi veya konut fiyat avantajı sunan ilçeler tercih ediliyor.

Ankara, İstanbul’un ardından en çok göç veren şehir

Ankara’dan en çok göç İs­tanbul, Antalya ve İzmir’e ger­çekleşti. Ankara’dan ayrılan­ların İstanbul’da Kadıköy’e, İzmir’de Karşıyaka’ya, Antal­ya’da ise Muratpaşa’ya taşındı­ğı gözlendi. Taşınma hareketli­liğinin en yoğun olduğu ilçeler ise Çankaya ve Etimesgut oldu.

Ankara’dan Antalya’ya 2+1 ev için taşınma ortalama fiyat 32 bin 307 TL, maksimum fi­yat ise 50 bin TL olurken, geçen yıla göre yüzde 40’lık fiyat artış yaşandı. Ankara’dan Muğla’ya 2+1 ev için ortalama fiyat 34 bin 213 TL, maksimum fiyat da 62 bin 500 TL olurken, geçen yıla göre yüzde 34’lük artış oldu.

Kalıcı göç sinyalleri güçleniyor

Taşınma eğilimlerini destekleyen bir diğer veri ise depolama taleplerinden geliyor. Toplam eşya depolama talebi yüzde 19 artarken, 1 yıl süreli depolamalarda yüzde 27’lik, 2 yıl ve üzeri taleplerde ise yüzde 17’lik artış görüldü. Bu, özellikle yurtdışı taşınmalarla birleştiğinde, birçok kişinin geri dönmeyi öngörmeden yerleşik bir yaşam planladığını gösteriyor.

Artış oranları geçen sene aynı periyoda göre kıyaslanmıştır. Ortalama ve maksimum fiyatlar hizmet verenler tarafından platform üzerinden verilen teklifleri yansıtmaktadır.

Kıyı şehirleri yeniden cazibe merkezi

Antalya ve Muğla’ya yönelik taşınma taleplerinde ciddi bir artış yaşandı. Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen taleplerle net taşınma kazanan il olurken, 2+1 evlere olan yüzde 27.4’lük talep artışı dikkat çekti. Bu durum, daha uzun vadeli, aile yaşamına uygun taşınmaların arttığını gösteriyor.

Muğla’ya yapılan talepler de yoğunluk kazandı. Bodrum ve Fethiye gibi ilçeler, uzaktan çalışmaya elverişlilikleri sayesinde hala popülerliğini koruyor. İstanbul ve Ankara, bu göçün başlıca kaynak illeri oldu.

İzmir’den Antalya’ya 2+1 ev için taşınma ortalama fiyat 35 bin 212 TL, maksimum fiyat da 70 bin TL olarak belirlenirken geçen yıla göre yüzde 28’lik artış gösterdi. İzmir’den Muğla’ya 2+1 ev için taşınma ortalama fiyat ise 31 bin 821 TL maksimum fiyat da 50 bin TL olurken geçen yıla göre yüzde 42 artış yaşandı.

Uluslararası taşınma artıyor İngiltere’ye talep fazla

Yurt dışına yönelik taşınma taleplerinde yüzde 26’lık artış yaşandı. En büyük sıçrama ise İngiltere’ye olan taleplerde görüldü; yüzde 90 artışla, bu ülke artık sadece büyükşehirlerden değil, Anadolu’nun dört bir yanından talep görüyor. Almanya ise toplam taleplerin yüzde 42’siyle hala lider konumda. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik taleplerde yüzde 71’lik düşüş dikkat çekti.