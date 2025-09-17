Nakliyede ‘tek tıkla’ boş dönüşe çözüm
Türkiye lojistik sektöründe boş dönüşlere ve yüksek karbon salımına çözüm bulmak amacıyla Orka Tech Lojistik tarafından geliştirilen dijital lojistik platformu Yükal, taşımacılık sektörünün yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
Hayati ARIGAN
Yapay zekâ destekli sistemin, yük sahipleri ile araçları anlık ve optimize şekilde eşleştirerek, taşımacılıkta ciddi zaman, maliyet ve enerji tasarrufu sağladığı belirtildi.
Yakıt tüketimi azalıyor
Orka Tech Lojistik CEO’su Fatih Köse, sistemin boş dönüş oranını %55 azalttığını ifade ederek, “Aynı zamanda yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetleri minimize ediyor. Araç sahipleri artık dönüş yükü bulmak için saatler harcamıyor, yükler akıllı algoritmalarla saniyeler içinde atanıyor. Bu da sadece verimliliği değil, doğayı da koruyan bir süreci beraberinde getiriyor” dedi.
Köse, platformun arkasında üç ayrı yapay zekâ algoritması çalıştığını; bu sayede sistemin, taşınacak malzeme, rota ve araç kapasitesi gibi kriterlere göre en uygun eşleşmeleri saniyeler içinde yapabildiğini ifade etti. Yükal uygulamasının 13 bin aktif kullanıcıya ulaştığını dile getiren Köse, 8 ayda faturalandırmada ciddi bir yükseliş olduğunu söyledi. Yükal uygulamasında bugüne kadar 1,2 milyondan fazla ilan yayınlandığını anlatan Köse, günde ortalama 4 bin 500 ilan üzerinden oluşan 120 milyon TL’lik ekonomik hacmin, sektör ve ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.
Kurucu ortak Aytaç Köse ise “Yükal sayesinde firmalar maliyetlerini %30’a kadar düşürürken, karbon salımında %95’e varan azalma sağladık. Bu sadece ekonomik değil, çevresel bir devrim” dedi. Aytaç Köse, “Platformumuz esnek yapısıyla her ölçekten işletmeye uygun çözümler geliştiriyor. 2025’te kullanıcı sayımızı daha da artırarak, yurtdışına açılmayı ve yeşil lojistik çözümlerimizi global pazarlara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.