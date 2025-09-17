Nakliyede ‘tek tıkla’ boş dönüşe çözüm

Hayati ARIGAN

Yapay zekâ destekli sistemin, yük sahipleri ile araçları anlık ve optimize şe­kilde eşleştirerek, taşımacılıkta ciddi zaman, maliyet ve enerji tasarrufu sağladığı belirtildi.

Yakıt tüketimi azalıyor

Orka Tech Lojistik CEO’su Fa­tih Köse, sistemin boş dönüş ora­nını %55 azalttığını ifade ederek, “Aynı zamanda yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetleri mini­mize ediyor. Araç sahipleri artık dönüş yükü bulmak için saatler harcamıyor, yükler akıllı algorit­malarla saniyeler içinde atanı­yor. Bu da sadece verimliliği de­ğil, doğayı da koruyan bir süreci beraberinde getiriyor” dedi.

Köse, platformun arkasında üç ayrı yapay zekâ algoritması ça­lıştığını; bu sayede sistemin, ta­şınacak malzeme, rota ve araç kapasitesi gibi kriterlere göre en uygun eşleşmeleri saniyeler içinde yapabildiğini ifade etti. Yükal uygulamasının 13 bin aktif kullanıcıya ulaştığını dile getiren Köse, 8 ayda faturalandırmada ciddi bir yükseliş olduğunu söyledi. Yükal uygulamasın­da bugüne kadar 1,2 milyondan fazla ilan yayınlandığını anlatan Köse, günde ortalama 4 bin 500 ilan üzerinden oluşan 120 mil­yon TL’lik ekonomik hacmin, sektör ve ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Kurucu ortak Aytaç Köse ise “Yükal sayesinde firmalar ma­liyetlerini %30’a kadar dü­şürürken, karbon salımında %95’e varan azalma sağladık. Bu sadece ekonomik değil, çevresel bir devrim” dedi. Aytaç Köse, “Platformumuz esnek yapısıy­la her ölçekten işletmeye uygun çözümler geliştiriyor. 2025’te kullanıcı sayımızı daha da artı­rarak, yurtdışına açılmayı ve ye­şil lojistik çözümlerimizi global pazarlara taşımayı hedefliyo­ruz” diye konuştu.