Narenciye sektörü Çin’den kiraz ihracatı için izin bekliyor

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Baş­kanı Cengiz Balık, “2025 yılını sektörümüz adına başarılı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Üye­lerimizin emeği ve alın teriyle, 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon dolarlık yaş meyve, sebze ve ma­mulleri ihracatı gerçekleştirdik.

Bu performansla Birliğimiz, Ege Bölgesi'nde bitkisel ürün ihra­catının lideri konumunu koru­muştur. Türkiye'nin toplam yaş meyve sebze ve mamulleri ihra­catının yaklaşık beşte biri Bir­liğimiz üyeleri tarafından ger­çekleştirilmiştir. Narenciyeden incire, üzümden salça ve turşu­ya kadar yüzü aşkın ürünümüz dünya pazarlarına ulaşmıştır. Bu tablo, Ege topraklarının be­reketini ve üyelerimizin küre­sel rekabet gücünü açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Japonya ve Güney Kore’ye sektörel ticaret heyeti

Pazar çeşitlendirmede bir son­raki adımın Uzak Doğu olacağı bilgisini veren Balık sözlerine şöyle devam etti: “20-29 Kasım 2026 tarihleri arasında Japon­ya ve Güney Kore'ye yönelik sek­törel bir ticaret heyeti düzenle­yeceğiz.

Yüksek alım gücüne ve kaliteli ürüne değer veren tüke­tici profiline sahip bu iki önemli pazarda, üyelerimizin potansi­yel alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesini ve ürünleri­mizin tanıtımını en etkin şekil­de yapmasını hedefliyoruz. Uzak Doğu pazarlarında kalıcı bir var­lık oluşturmanın, sektörümüzün uzun vadeli büyüme stratejisi­nin ayrılmaz bir parçası olduğu­na inanıyoruz.”

Kiraz özelinde önemli bir gelişmeyi de paylaşan Başkan Balık, Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihra­catının yeniden başlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında şunları anlattı: “Çin Halk Cum­huriyeti Gümrükler Genel İda­resi'nden teknik uzmanlardan oluşan bir heyet, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ülkemi­zi ziyaret ederek kiraz bahçele­rinde, paketleme tesislerinde ve soğuk işlem ile fumigasyon uygulama merkezlerinde ince­lemelerde bulunmuştur.

Heye­te, kirazımızın bahçeden sofra­ya uzanan izlenebilirlik süreci ve gıda güvenliği uygulamaları­mız yerinde aktarılmıştır. Heye­tin hazırlayacağı rapor doğrul­tusunda Çin makamlarının ülke­mizden kiraz ithalatına yeniden izin vermesini bekliyoruz. Yılda yaklaşık 600 bin ton kiraz ithal eden ve dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı konumundaki Çin pa­zarının açılması sürecinin olum­lu sonuçlanmasının, Türk kira­zına yepyeni bir ufuk açacağına inanıyoruz.”