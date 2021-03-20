NBŞ ile şeker pancarı kotası değişmedi

ANKARA(DÜNYA) - Şeker pancarının 2021-2022 pazarlama yılında 2 milyon 700 bin ton olan ülke kotası değişmedi. Bunun 2 milyon 632 bin 500 tonu A kotası, 131 bin 625 tonu ise B kotası olarak tespit edildi. Ayrıca Nişasta Bazlı Şeker için geçen yıl belirlenen A kotasının yüzde 2.5’i olan oranı da değiştirilmedi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile genel ülke kotası değiştirilmezken, bazı fabrikalar için belirlenen kotalarda kaydırma yapıldı.

Türkiye Şeker Fabrikalı A.Ş’nin 935 bin 100 ton olan kotası, 939 bin 900 tona, Amasya Şeker Fabrikası’nın kotası 75 bin 400 tondan, 77 bin 900 tona çıkarıldı. Buna karşılık, Adapazarı Şeker Fabrikası’nın kotası ise 69 bin 50 tondan, 61 bin 750 tona düşürüldü.

Bir dönem çok tartışma konusu olan Nişasta Bazlı Şeker kotası da bu yıl A kotasının yüzde 2.5’i olarak belirlenerek değiştirilmedi. Kotanın 29 bin 593 tonu Cargill, 20 bin 991 tonu Amlyum, 9 bin 586 tonu Pendik Nişasta, 4 bin 348 tonu Tat Nişasta ve 2 bin 982 tonu da Sunar Mısır tarafından kullanılacak.