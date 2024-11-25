Nef Arsa Mersin Satış Ofisi yatırımcılarla buluşuyor
Gayrimenkul sektörünün öncüsü Nef, yüksek yatırım değerine sahip olan ‘Nef Arsa’ projelerini Türkiye’nin önde gelen şehirlerinde ve globalde yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor.
Müjde DEMİR
Bu kapsamda, satış ağını genişletme hedefiyle yeni bir satış ofisi daha açarak Mersin’deki faaliyetlerini başlattı. Son iki yılda 3,5 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştiren Nef Arsa, Türkiye genelindeki ofis ağıyla kazançlı yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Tüm projelerinde %1.49 oranında banka kredisi imkanı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle yatırımcıları destekleyen Nef Arsa, modüler ev sistemleri olan flexhome ile de yenilikçi çözümler sunuyor.
Açılışta konuşan Nef Satış Direktörü Emre Erkan, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdikleri Nef Arsa projelerini geniş kitlelere ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Erkan, “Mersin gibi stratejik bir şehirde yeni satış ofisimizi açmanın heyecanını taşıyoruz.
Şehrin liman, tarım ve turizm ekonomisiyle birleşen güçlü yatırım fırsatlarının, projelerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. 2024 yılı için büyüme hedeflerini de vurgulayan Erkan, “Nef Arsa için yeni lokasyonlarda projelerimizin lansmanlarını planladık. Global pazarlardaki etkinliğimizi artırırken, 2025 yılında daha çok Nef Arsa’yı pazara sunacağız” diye konuştu.
“Mersin’de büyük bir potansiyel görüyoruz”
Türkiye’nin her yerinde ve Avrupa’da da satış ofislerini açmaya devam edeceklerini dile getiren Nef Satış Direktörü Emre Erkan, “Ofislerimizi talep üzerine açıyoruz. Mersin de potansiyeli yüksek bir şehir, yeni havalimanı ve ticaret yöntemlerinden sonra bu daha da artacak.
Satış ofislerimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Nef Arsa markasını Türkiye’ye tanıtan ilk firma olmanın gururunu taşıdıklarını ve markalı arsa yatırımının önemine dikkat çeken Erkan, “Nef Arsa bu noktada marka bilinirliği güvencesiyle hareket ediyor. İşimizin ana maddesi arsa ve toprak. Dünyada da çoğaltılamayan tek şey arsadır. Giderek artan nüfus sebebiyle arsalara talep çoğaldı. Nef Arsa bu noktada insanlara işin başında gel beraber bir şey geliştirelim fikri veriyor” diye konuştu.