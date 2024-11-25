Nef Arsa Mersin Satış Ofisi yatırımcılarla buluşuyor

Müjde DEMİR

Bu kapsamda, satış ağını genişletme hedefiyle yeni bir satış ofisi daha açarak Mer­sin’deki faaliyetlerini başlattı. Son iki yılda 3,5 milyon metre­kare arsa satışı gerçekleştiren Nef Arsa, Türkiye genelindeki ofis ağıyla kazançlı yatırım fır­satları sunmaya devam ediyor. Tüm projelerinde %1.49 oranın­da banka kredisi imkanı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle yatırımcıları destekleyen Nef Arsa, modüler ev sistemleri olan flexhome ile de yenilikçi çözüm­ler sunuyor.

Açılışta konuşan Nef Satış Di­rektörü Emre Erkan, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdik­leri Nef Arsa projelerini geniş kitlelere ulaştırmanın gururu­nu yaşadıklarını söyledi. Erkan, “Mersin gibi stratejik bir şehir­de yeni satış ofisimizi açmanın heyecanını taşıyoruz.

Şehrin li­man, tarım ve turizm ekonomi­siyle birleşen güçlü yatırım fır­satlarının, projelerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. 2024 yılı için büyüme he­deflerini de vurgulayan Erkan, “Nef Arsa için yeni lokasyonlar­da projelerimizin lansmanları­nı planladık. Global pazarlardaki etkinliğimizi artırırken, 2025 yı­lında daha çok Nef Arsa’yı pazara sunacağız” diye konuştu.

“Mersin’de büyük bir potansiyel görüyoruz”

Türkiye’nin her yerinde ve Av­rupa’da da satış ofislerini açmaya devam edeceklerini dile getiren Nef Satış Direktörü Emre Erkan, “Ofislerimizi talep üzerine açıyo­ruz. Mersin de potansiyeli yüksek bir şehir, yeni havalimanı ve tica­ret yöntemlerinden sonra bu da­ha da artacak.

Satış ofislerimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Nef Arsa markasını Türkiye’ye ta­nıtan ilk firma olmanın gururunu taşıdıklarını ve markalı arsa ya­tırımının önemine dikkat çeken Erkan, “Nef Arsa bu noktada mar­ka bilinirliği güvencesiyle hare­ket ediyor. İşimizin ana maddesi arsa ve toprak. Dünyada da çoğal­tılamayan tek şey arsadır. Giderek artan nüfus sebebiyle arsalara ta­lep çoğaldı. Nef Arsa bu noktada insanlara işin başında gel beraber bir şey geliştirelim fikri veriyor” diye konuştu.