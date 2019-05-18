Nero, deniz platformlarında faaliyetlerini artırmak istiyor

18 Mayıs 2019

Nero Endüstri Savunma Sanayii CEO’su Alican Ökçün, Türkiye’nin en büyük kara araçları alt sistem üreticilerinden biri olduklarını ve mevcut kara platformlarının yüzde 95’inde ürünlerinin bulunduğunu söyledi.

Kara araçlarında sağlanan başarının ardından, deniz platformlarında da büyümeyi planladıklarını belirten Ökçün, “Bu kapsamda deniz platformları ve hava platformları için görüşmeler devam ediyor. ABD’de büyük ölçekli bir projede ihale için görüşmeler yapıyoruz. İhalenin olumlu sonuçlanması ile yerli ve milli sistemler ABD ve Kanada ordusuna ihraç edilecek. İspanya başta olmak üzere Avrupa kıtasında pazar payımız da artıyor” dedi.

Alican Ökçün, ayrıca 2019 yatırım programı tutarının da 23 milyon dolar tutarında olduğunu bildirdi.

2018'de 150 milyon TL ciro

Nero Endüstri’nin 2009’dan bu yana büyüdüğünün ifade eden Alican Ökçün, “2018 yılında 150 milyon TL ciro elde ettik. Halihazırda aldığımız siparişlerin parasal büyüklüğü de 450 milyon liraya ulaştı. ARMA Güç Sistem Çözümleri, ARES İnfilak Bastırma Sistemleri ve MARS KBRN Filtrasyon ve Algılama Sistemleri’nden toplamda 6 bin sistemin satışı gerçekleşti. Bu ürünlerimiz 20 ülkenin silahlı kuvvetleri ve emniyet güçleri tarafından kullanılıyor” dedi.

Öte yandan Nero Endüstri’nin 2.5 milyon dolarlık yatırım ile ABD’nin Orlando kentinde bir üretim tesisi açtığını ve ABD’deki büyük bir ihalenin katılımcısı olduğunu belirten Alican Ökçün, ayrıca Avrupa ülkelerine de satışlarını artırmak istediklerini kaydetti. Ökçün, bu doğrultuda İspanya’da yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ayrıca Ankara’da yakın zamanda tamamladıkları tesis yatırımla Ar-Ge yeteneklerinin arttığını, test alanında da hizmetler vermeyi planladıklarını vurguladı.