Netflix, İKSV ve Sinema TV Sendikası'ndan sektör çalışanlarına destek

22 Mayıs 2020

Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası, COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Netflix’in 4 milyon TL’lik katkısıyla oluşturulan desteğin yönetimini ve dağıtımını İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek.

COVID-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği’ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurabilecek. Sektör çalışanlarına verdikleri hizmetlerden ötürü sunulan bu destek kapsamında bir defaya mahsus olarak dağıtılacak kişi başı tutar ise 2500 TL olarak belirlendi.

Başvuru koşulları ve hak sahibi olma kriterleri hakkında detaylı bilgi içeren rehber, Sinema Televizyon Sendikası’nın internet sitesinde (https://www.sinematvsendikasi.org) yayınlandı. Başvuru süreci ise 27 Mayıs 2020 tarihinde, online başvuru formunun aynı sitede yayınlanmasının ardından başlayarak 14 gün boyunca devam edecek. İKSV ve Sendika üyelerinden oluşacak değerlendirme kurulu, başvuruların başlamasını izleyen 3 haftalık süreç içerisinde başvuruları inceleyerek desteğe hak kazananları belirleyecek.

İKSV Direktörü Ayan: Filmlerin üretimine katkı sağlamasını diliyoruz

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, İKSV adına şöyle konuştu: “Sadece filmlerde görebileceğimizi düşündüğümüz günlerden geçerken, o filmleri izlememizi sağlayan Türkiye sinema ve televizyon sektörü çalışanlarına küçük de olsa bir yaşamsal katkı sağlayacak bu projeye dâhil olduğumuz için mutluyuz. Kamudan, özel sektöre herkesin Türkiye sinemasına destek için sektörel bir dayanışma içinde olması gereken bu dönemde İKSV olarak biz de Netflix'in maddi katkısı ve Sinema Televizyon Sendikası ile hayata geçirilen bu desteğin sinemamızın yeni dönemde üreteceği ve festivalimizde göstereceğimiz filmlerin üretimine katkı sağlamasını diliyoruz.”

Kırkalı: Sinema TV Sendikası olarak çok mutluyuz

Sinema Televizyon Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Damla Kırkalı şunları dedi: “Tüm dünyada olduğu gibi, COVID-19 ülkemiz sinema ve televizyon sektörlerine de darbe vurdu. Çoğunluğu freelance olan sektör çalışanları, bu zor ve belirsiz süreç sebebiyle büyük bir kaygı yaşıyor. Netflix’in başlatmış olduğu, Sinema TV Sendikası ve İKSV’nin ortaklığıyla dağıtılacak olan bu cömert destek sektörümüz için çok kıymetli. Pandemi sebebiyle hayatları zora girmiş olan sektör çalışanlarına destek olmamızı sağlayan bu girişime ortak olduğumuz için Sinema TV Sendikası olarak çok mutluyuz. Bu dayanışmanın diğer kurum ve kuruluşları da sektöre katkıda bulunmaya teşvik edeceğini umuyoruz.”

Netflix: Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş şunları söyledi: “Dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız, pandemiden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası’na bu çalışmadaki işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.”

Netflix, Mart ayında dünya çapında pandemiden etkilenen kreatif sektör çalışanlarına destek olmak amacıyla global bir girişim başlattığını oluşturduğunu duyurmuştu. Netflix Türkiye'nin 4 milyon TL tutarındaki katkısı da bu girişim kapsamında sağlanıyor.