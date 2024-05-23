New York pamuk borsasına entegre platform geliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyada pamuk fiyatı New York borsasındaki kontrat seviyeleri ile günlük bazda belirleniyor. New York borsasında işlem gören pamuk kontrat seviyelerinin de anlık olarak takip edilebileceği bir ticaret platformu kurmaya hazırlandıklarını aktaran DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, balya pamuk üzerine iş yapan tüm taraflara doğrudan kontrat bazında ve fiziki pamuk alım satımında işlem yapabilecekleri bir kanal oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’deki pamuk alım satımının New York borsasındaki endekse göre işlem göreceğini belirten Sadık Ahmet, şeffaflık konusunda ise bu konuda uzman olan ABD’deki Stonex şirketinin kendilerine böyle bir alan açtığını bildirdi.

Bu platformda işlem yapmak isteyen Türkiye’deki üretici ve tüccarların doğrudan kendilerinin orada işlem yaptıklarını açıklayan Ahmet, ‘’Biz kendilerine platformla bu kanalı açıyoruz. Hedefimiz; alıcı ve satıcıların bu dijital platformda bir araya getirip ticaretin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Yıl bitmeden bunu hayata geçirmek. Şirket olarak taşımış olduğumuz pozisyona karşı ve New York pamuk borsasının yönünü baz alarak kendimizi risklere karşı koruyoruz. Yani bir nevi sigortalamak gibi. Pamuk fiyatında çok volatilitenin olduğu son bir aya bakarsak buradan minimum hasarla çıkmanın tek formülü kontrat tarafında da aktif hareket ederek riski yönetmek. Artık günümüzde yüksek maliyetlerle çalıştığımızdan dolayı bu tip açılımları yapmak zorundayız. Biz uzun yıllardır ABD’de yerleşik Stonex firmasıyla çalışıyoruz.

Stonex ile bütün hedging stratejilerini geliştiriyoruz. Bu konuda müşterilerimize seminer düzenledik, spekülatörlerin ve fonların neler yaptığını anlattık. Tedarikçilerimize de kendilerine koruma kalkanlarını nasıl oluşturabileceklerini gösterdik. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bizim bildiğimizi tedarikçilerimizle ve alıcılarımız da bilmeli ki bu zincirde kimse kaybetmesin. Bu platformla tedarikçi ve müşterilerimize kendilerini nasıl koruyabileceklerinin yolunu göstereceğiz’’ dedi.

Yunanistan’ın en büyük alıcısı konumunda

DCT Trading’i 20 yıl önce kurulduğunu ve ilk yıllarda aracılık hizmeti verdiklerini bildiren Sadık Ahmet, 5 yıl gibi kısa sürede tonaj olarak yıllık 30- 35 bin ton pamuk satışına aracılık yapmaya başladıklarını aktardı. Yunanistan’da 2007 yılı itibarıyla en yüksek tonajı yapan 3 firmadan biri olduklarını ifade eden Sadık Ahmet, ‘’Akabinde birinci sıraya yerleştik ve Yunanistan’ın en büyük alıcısı konuma geldik.

Ortalama yılda Yunanistan’dan 120 bin tonlara kadar pamuk elleçlemeye başladık. Daha sonra uluslararası pamuk birliği ICA üyesi olduk. Burada uluslararası camiada tüccarlarla iş yapmaya başladık. Türkiye’den şu an 11 farklı ülkeye ihracatımız var. Asya ülkeleri ve Çin ticaretimizin yüzde 35’ini oluşturuyor. Yıllık ticaret hacmimiz 250 milyon doları buluyor’’ diye konuştu.

‘’Pamuk fiyatları için zor bir yıl olacak’’

Pamuk fiyatlarındaki volatilitenin arkasında enflasyon ve finansmana ulaşmanın pahalı olmasının bulunduğunu kaydeden Sadık Ahmet, ‘’Bu iki alan stabilize bir hale gelmediği sürece bana göre pamuk fiyatları bu seviyelerde seyredecek. Çünkü şu an bütün dünyada pamuk üretimi yükseliyor, Brezilya’da 3 milyon ton üretim bekleniyor. Amerika geçen seneden daha fazla üretecek. Avustralya yine keza gayet iyi gidiyor. Böyle olunca pamuk fiyatları için zor bir yıl olacak’’ dedi.

Brezilya en büyük üretici oldu

Dünyada en çok ihracat yapan ülkenin 12 milyon balya ile ABD olduğunu ifade eden Sadık Ahmet, ‘’Bu da 2 milyon tona denk geliyor. Ama bu yıl itibariyle dünyada en büyük ihracatçı ve büyük üretici konumuna Brezilya geldi. Brezilya son 10 yılda üretimini neredeyse üçe katladı. Bu tonajla dünyadaki en büyük ihracatçı konumuna yükseliyor. En büyük ithalatçı ise Çin’ açıklamasında bulundu.