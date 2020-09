Next Game Startup’ın kazananları belli oldu

07 Eylül 2020

Türkiye’de oyun pazarındaki girişimlerin artırılması hedefiyle düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup’ın finalleri 5 Eylül 2020’de gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında bu sene ilki düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup’ta 100’den fazla yarışmacı takım arasından dereceye giren ilk 10 girişim, 5 Eylül Cumartesi günü jüri karşısına çıktı. Finalistlerin oyunlarını anlattıkları etkinlikte jüri, değerlendirmelerini ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacı kriterlerine göre yaptı. Finalistler arasından birinciliği “Chamber Bound” oyununu geliştiren Team Untested alırken Pyramid Games ikinci, 8art Game Studio ise üçüncü oldu.

Buna göre, Puzzle türündeki PC oyunu Chamber Bound oyunuyla birinci gelen Team Untested 25 bin TL, ikinci olan Pyramid Games 15 bin TL ve üçüncü olan 8art Game Studio ise 10 bin TL para ödülü kazandı.

Dereceye girenler 1 milyon 250 TL fon alacak

Açıklamaya göre, dünya genelinde hızla büyüyen oyun endüstrisinde Türkiye’den çıkan girişimleri desteklemek ve 2023 yılında 10 milyar dolarlık yazılım ihracatı hedefine destek olmak üzere düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup’ta dereceye giren girişimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin TL'lik nakit ödülün yanı sıra oFON tarafından sağlanan toplamda 1 milyon TL'lik avans fonlamasını almaya da hak kazandı. Ayrıca Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Monster Notebook, Teknosa, Hepsiburada ve Next Game Startup’ın diğer iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200 bin TL proje desteğini alacak.

Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ve Next In Game tarafından organize edilen yarışmaya Monster Notebook, Teknosa ve HepsiBurada etkinlik sponsoru, oFON, Tiplay, Rollic ve Game Factory oyun sponsoru, Mobidictum ise medya sponsoru olarak destek verdi.

Yarışmanın diğer destekçileri arasında İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzQ, Masomo, Mad Rooster, Oyunder, Women in Games, indir.com, #KalkGel, Pazarlama Türkiye, Günlük Bülten.com, imza.com, Tarvenn, TechOne ve Two Zero yer aldı.