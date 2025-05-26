NG Kütahya Seramik ile Mehmet Ceylan Yapı'dan stratejik iş birliği

Özlem SARSIN

Türkiye’nin seramik sek­töründeki global marka­sı NG Kütahya Seramik ve yapı malzemeleri, alanında 30 yıldır yerli ve yabancı birçok markanın ana bayiliğini yürüten Mehmet Ceylan Yapı A.Ş, güç­lerini İzmir’de birleştirdi.

İzmir yapı sektörünün paydaşlarını buluşturan etkinliğe, NG Kütah­ya Seramik Yönetim Kurulu Baş­kanı Erkan Güral, Kütahya Por­selen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Tanzer Polat Yılmaz, Mehmet Ceylan Yapı Yö­netim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan ve Yönetim Kurulu Üye­si Ömer Ceylan başta olmak üze­re iş dünyasından, mimari çevre­lerden davetli katıldı.

“Yenilikçi ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız”

NG Kütahya Seramik Yöne­tim Kurulu Başkanı Erkan Gü­ral, yaptığı konuşmada yalnızca seramik üretmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşam alanları­na değer kattıklarını vurgula­dı. Özellikle dünyanın en büyük ebatlı porselen karo ve porse­len slab koleksiyonlarını ürete­rek sektörde inovasyonun ön­cüsü olduklarını belirtti.

Meh­met Ceylan Yapı iş birliğiyle, NG Kütahya Seramik’in yeni­likçi ruhunu ve kalite anlayı­şını daha geniş kitlelere ulaş­tırmayı hedeflediklerini ifade eden Güral, “Bugün bu yeni iş birliğiyle İzmir’deki varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. İzmir yapı sektörü, Türkiye’nin en di­namik pazarlarından biri.

Mo­dern mimari projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sürdü­rülebilir yaşam alanlarına yö­nelik artan talep, bu şehri sek­törümüz açısından bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu di­namizme katkıda bulunmak ve İzmir’in estetik ile fonksiyonel ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak için buradayız. Yeni iş ortağımızın, müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağına olan inancımız tamdır,” dedi.

Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cey­lan, lansmanda yaptığı konuş­mada, İzmir’de yapı malzeme­leri sektöründe yerli ve yabancı birçok markanın ana bayiliğini üstlendiklerini ifade etti. Tür­kiye’nin ve dünyanın alanında önde gelen markalarıyla güve­ne ve itibara dayalı iş ortaklıkla­rı yürüterek sektörde 30 yılı ge­ride bıraktıklarının altını çizen Ceylan, “İzmir’in merkezi lo­kasyonlarında çok önemli ma­ğazalarımız bulunuyor.

Konut projelerinde önemli bir iş orta­ğıyız ve perakende alanında da oldukça güçlüyüz. Bu nedenle, Türkiye’de ve dünyada başarısı­nı kanıtlamış, kendi sektöründe lider markalarla iş birliği yap­mayı önemsiyoruz. NG Kütah­ya Seramik ile kurduğumuz si­nerjinin, bölge yapı sektörüne büyük katkı katacağına inanıyo­ruz” ifadelerini kullandı.

“NG Kütahya Seramik’i ona yakışır şekilde temsil edeceğiz”

Mehmet Ceylan Yapı Yöne­tim Kurulu Üyesi Ömer Ceylan yaptığı konuşmada, bugün iti­barıyla dört farklı mağaza ve 50 bin metrekarelik depolama ala­nıyla, Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini belirtti. Uzun za­mandır bekledikleri bir iş birli­ği olduğunu ifade eden Ceylan “NG Kütahya Seramik’in güçlü marka değerinin ürün portföyü­müzde yer alması, satışlarımızı olumlu yönde destekleyecektir. Bu markayı, ona yakışır şekilde temsil edeceğiz” dedi.