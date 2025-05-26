NG Kütahya Seramik ile Mehmet Ceylan Yapı'dan stratejik iş birliği
NG Kütahya Seramik, Mehmet Ceylan Yapı ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu stratejik ortaklık kapsamında NG Kütahya Seramik'in ileri teknolojiyle ürettiği yenilikçi ve büyük ebatlı ürünleri, Mehmet Ceylan Yapı'nın mağazaları ve etkin satış ağı ile İzmir ve bölge müşterileriyle buluşacak. NG Kütahya Seramik bu yeni işbirliği ile İzmir’deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.
Özlem SARSIN
Türkiye’nin seramik sektöründeki global markası NG Kütahya Seramik ve yapı malzemeleri, alanında 30 yıldır yerli ve yabancı birçok markanın ana bayiliğini yürüten Mehmet Ceylan Yapı A.Ş, güçlerini İzmir’de birleştirdi.
İzmir yapı sektörünün paydaşlarını buluşturan etkinliğe, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Tanzer Polat Yılmaz, Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ceylan başta olmak üzere iş dünyasından, mimari çevrelerden davetli katıldı.
“Yenilikçi ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız”
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, yaptığı konuşmada yalnızca seramik üretmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşam alanlarına değer kattıklarını vurguladı. Özellikle dünyanın en büyük ebatlı porselen karo ve porselen slab koleksiyonlarını üreterek sektörde inovasyonun öncüsü olduklarını belirtti.
Mehmet Ceylan Yapı iş birliğiyle, NG Kütahya Seramik’in yenilikçi ruhunu ve kalite anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Güral, “Bugün bu yeni iş birliğiyle İzmir’deki varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. İzmir yapı sektörü, Türkiye’nin en dinamik pazarlarından biri.
Modern mimari projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sürdürülebilir yaşam alanlarına yönelik artan talep, bu şehri sektörümüz açısından bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu dinamizme katkıda bulunmak ve İzmir’in estetik ile fonksiyonel ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak için buradayız. Yeni iş ortağımızın, müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağına olan inancımız tamdır,” dedi.
Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, lansmanda yaptığı konuşmada, İzmir’de yapı malzemeleri sektöründe yerli ve yabancı birçok markanın ana bayiliğini üstlendiklerini ifade etti. Türkiye’nin ve dünyanın alanında önde gelen markalarıyla güvene ve itibara dayalı iş ortaklıkları yürüterek sektörde 30 yılı geride bıraktıklarının altını çizen Ceylan, “İzmir’in merkezi lokasyonlarında çok önemli mağazalarımız bulunuyor.
Konut projelerinde önemli bir iş ortağıyız ve perakende alanında da oldukça güçlüyüz. Bu nedenle, Türkiye’de ve dünyada başarısını kanıtlamış, kendi sektöründe lider markalarla iş birliği yapmayı önemsiyoruz. NG Kütahya Seramik ile kurduğumuz sinerjinin, bölge yapı sektörüne büyük katkı katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“NG Kütahya Seramik’i ona yakışır şekilde temsil edeceğiz”
Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ceylan yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla dört farklı mağaza ve 50 bin metrekarelik depolama alanıyla, Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini belirtti. Uzun zamandır bekledikleri bir iş birliği olduğunu ifade eden Ceylan “NG Kütahya Seramik’in güçlü marka değerinin ürün portföyümüzde yer alması, satışlarımızı olumlu yönde destekleyecektir. Bu markayı, ona yakışır şekilde temsil edeceğiz” dedi.