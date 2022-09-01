Mehmet KAYA

Ukrayna, savaş ve sonrasında oluşacak atıkların yönetimi konusunda Türkiye deneyimine yönelik incelemelerde bulundu. Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova ve işletmecilerden oluşan heyet Türk atık yönetim ve bertaraf-işleme tesislerini gezdi. Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova, “Ukrayna’nın yeniden yapılanması için Türk şirketlerine çok iş düşecek. Özellikle belediye, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atık bertaraf konusunda Türkiye’nin yeni teknolojiler geliştirdiğine şahit olduk. Türk şirketlerinin Ukrayna’ya bu teknolojiyi getireceğini ve yatırımcı olacağını umuyorum” dedi.

Ukrayna’dan gelen heyet, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kocaeli’nde kurulu atık bertaraf tesislerini gezdi. Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova ziyaretlerine ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Umarım bu savaş biran önce biter ve bizde Türk şirketlerinin çevreci deneyimlerinden faydalanırız. Savaşın bitmesi ile birlikte Ukrayna’nın yeniden yapılanması için Türk şirketlerine çok iş düşecek. Özellikle belediye, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atık bertaraf konusunda Türkiye’nin dünyanın ilerisinde olduğuna ve yeni teknolojiler geliştirdiğine şahit olduk. Önümüzdeki süreçte Türk şirketlerinin Ukrayna’ya bu teknolojiyi getireceğini ve yatırımcı olacağını umuyorum” dedi.

“Ukrayna’nın potansiyeli yüksek”

Heyete eşlik eden ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner ise yaptığı değerlendirmede, yurt dışından incelemeye yönelik çok sayıda heyet ağırladıklarını belirterek, ayrıştırılamayan atıkların bertarafında elektrik üretiminin ilgi gördüğünü vurguladı. Şirketin yurt dışında yatırım yapmayı planladığını belirten Öner, “Şu an birçok ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede yurtdışında yatırım planlıyoruz. Çünkü Türkiye’de kurulu bulunan tesislerimizle çok ciddi deneyim sahibi olduk. Bu potansiyelimizi yurt dışında deneyeceğiz ve başarıya ulaşacağız. Bunun için Ukrayna savaş bittiği zaman 35 milyon nüfusu ile iyi potansiyel olacaktır” dedi.

“Çöpten elektrik üretimini örnek proje olarak alabiliriz”

Ukrayna’nın çevre mevzuatı oluşturma yönünde girişimleri çerçevesinde Türkiye uygulamasını incelediklerini, bazı atık tesislerinden enerji üretilmesi yönüyle de yenilenebilir enerji alanındaki mevzuatı da incelediklerini kaydeden Danylova, Ankara ve Antalya’da kurulu atıktan enerji üretimi gerçekleştirilen bertaraf tesislerinin örnek olabileceğini anlattı. Danylova, “ITC firmasının Ankara ve Antalya’daki katı atık bertaraf ve çöpten elektrik üretimi tesislerini örnek alabiliriz. Antalya’daki tesis birçok yönüyle örnek bir tesis. Antalya’da yazın çöp miktarı çok artıyor. Ayrıca ağırlıklı otellerden gelen çöp olduğu için organik miktarı yüksek. Şirket bunun için çevreci yatırımlar yaparak çöpün zararını asgari düzeye çekmiş ve başarı ile işletmeye devam ediyor, bu hiç kolay bir iş değil” dedi.