Nitelikli zihniyet değişimi teknolojide çığır açıyor

Küresel askeri harcama­lar 2023'te reel olarak yıl­lık yüzde 6,8 yükselerek, 2 trilyon 443 milyar dolar oldu. Sto­ckholm Uluslararası Barış Araştır­maları Enstitüsü (SIPRI) tarafın­dan hazırlanan 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporun­da yer alan verilere göre askeri har­camalarda bir rekor kırıldı.

Tüm za­manların en yüksek seviyesini gör­düğü belirtilen raporda, geçen yılki artışta, Avrupa, Afrika ve Orta Do­ğu’da askeri harcamalardaki keskin yükselişin etkili olduğu vurgulandı. Küresel askeri harcamaların 9 yıl­dır art arda yükseliş kaydettiği bilgi­sinin yer aldığı raporda, son 3 yıldır rekor yenilediği vurgulandı. Rapo­run odaklandığı dönemde en çok as­keri harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Suudi Ara­bistan oldu. Raporda Türkiye’nin 2023’deki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 15,8 milyar dolar olduğu kaydedildi.

“Kilogram başı ihracat 65 doların üzerinde”

Sektör, küresel savunma sanayi­sindeki konumunu geliştiren Türki­ye'nin katma değerli ihracat oranını artırıyor. Cumhurbaşkanlığı Savun­ma Sanayii Başkanlığı verilerine gö­re 2022 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ih­racat hacmi 2023 yılına gelindiğin­de 22 kat artış göstererek 5,545 mil­yar dolara ulaştı.

2022 yılı sonu iti­barıyla sektörde faaliyet gösteren firmaların tüm savunma ve havacı­lık satışlarını içeren ve sektörün bü­yüklüğünü gösteren toplam savun­ma ve havacılık sektör cirosu 12,196 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 yılında 62 savunma projesi yü­rütülmekteyken 2023 yılında proje sayısı 13 kat artarak 850 oldu. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, yaklaşık 90 mil­yar dolarlık proje hacmine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa­nayii Başkanı Haluk Görgün, savun­ma ve havacılık sanayisi ihracatı­nın 2024 yılı mayıs ayı itibarıyla 876 milyon dolar olarak gerçekleştiği­ni belirtti. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının Mayıs 2024 itibarıyla 876 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bu mikta­rın sektör tarihinde bir ayda yapı­lan en büyük ihracat olarak kayıtla­ra geçtiğini vurgulayan Görgün, "İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2 milyar 215 mil­yon dolar olarak gerçekleşti. 65 doların üzerindeki kilog­ram başı ihracat rakamı­mızla ülkemizin katma de­ğerli ihracat oranını da yukarı ta­şıyoruz” dedi.

Küresel harcamalar hız kesmiyor

Savunma sanayisi harcama­larında ilk sırayı alan ABD, 2023'te 916 milyar dolar aktardı. Çin'in harcamaları geçen yıl 296 milyar dolara çıktı. Hindistan'ın harcamaları 83,6 milyar dolar olurken, 109 milyar dolar ile Rusya ve 75,8 milyar dolarlık harcamayla Suudi Arabistan küresel olarak en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında. Ukrayna'nın askeri harcamaları, yüzde 51 artış göstererek 2023’te 64,8 milyar dolara ulaştı.