Niteliksel dönüşüm sektörün üretimini şekillendirecek

Hüseyin VATANSEVER

Enerji maliyetlerindeki artış, iklim değişikliğinin etkileri, deprem güven­liği, yangın dayanımı ve sürdü­rülebilirlik hedefleri; yapıların yalnızca estetik ve dayanıklılık açısından değil, enerji perfor­mansı bakımından da ele alın­masını zorunlu kılıyor.

2025 yı­lında yürürlüğe giren revize TS 825 standardı ise ısıtmanın ya­nı sıra soğutma ihtiyacını da he­saplama sistemine dahil ede­rek Türkiye’de bina kabuğunun performansına ilişkin yaklaşımı önemli ölçüde değiştirdi. Bu ne­denle Türkiye’de yapı sektörü­nün dönüşümünde çatı, cephe ve yalıtım uygulamaları giderek da­ha stratejik bir konuma geliyor.

Türkiye’de enerji tüketimi­nin yaklaşık üçte biri yapılarda tüketiliyor. Bu nedenle yapılar­da ısı yalıtımı, enerjinin verim­li kullanılması ve israfın önüne geçilmesi için kritik önem taşı­yor.

2025 yılında güncellenen TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Ku­ralları Standardı da bu dönüşü­mü destekleyen bir yönetmelik olarak uygulamanın yaygınlaş­ması adına bir yasal zemin su­nuyor. 1 Nisan 2025 tarihi iti­barıyla uygulamaya giren deği­şiklik ile binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları standartlara uygun hale getirildi. Yeni düzen­lemelerle birlikte ısıl geçirgen­lik katsayılarının düşürülmesi ve iklim bölgelerine göre daha hassas gereksinimlerin tanım­lanması sağlanarak, binalarda enerji performansının önem­li ölçüde iyileştirmesi hedefle­niyor.

Meteoroloji Genel Mü­dürlüğü verileri doğrultusunda güncellenen metodolojik çalış­malardan yararlanılarak hazır­lanan yönetmelikte iklim böl­geleri sayısı da artırıldı. Böyle­ce dört olan iklim bölgesi sayısı altıya çıkartılarak, soğutma ih­tiyacının hesaplamasının önü açıldı. Farklı bina modellerin­de yapılan hesaplamalara göre tebliğe uygun inşa edilecek yapı­larda, konfor şartları değişme­den enerji faturalarında yüzde 25 azalma sağlanacağı öngörü­lüyor. Böylece her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 te­ravatsaat enerji tasarrufu elde edilebileceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı tarafından pay­laşılan verilere göre bu tasarruf miktarı, Atatürk Barajı’nın üç ayda ürettiği enerjiye denk geli­yor. Ayrıca binalarda kullanıla­cak yeni yönetmelik sayesinde doğaya yılda 600 bin ton eşdeğe­rinde karbondioksit salınımının da önüne geçilmesi bekleniyor.

Sektörün 1,5 milyar dolarlık tasarrufta katkısı büyük

Doğru malzeme, doğru kalın­lık ve doğru uygulama ile yapılan yalıtım kışın ısıtma hem yazın soğutma giderlerini azaltırken, önemli tasarruf sağlıyor. Yönet­meliklere uygun şekilde yapılan yalıtım uygulamalarıyla bir bi­nada yüzde 60’ın üzerinde ener­ji tasarrufu elde edilebiliyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) ise zorunlu­luğun başladığı tarihten itibaren 2030 yılının sonuna kadar olan 5 yıllık dönem için bir değer­lendirmede bulundu.

Buna gö­re yapılaşmanın ortalama hızda sürmesi ve ülkede hiç bina yeni­lemesi yapılmaması durumun­da dahi sadece yeni standart­la sağlanacak verimlilikle, ülke ekonomisine sağlanacak katkı­nın yaklaşık 1,5 milyar dolar se­viyesine ulaşacağı ön görüsü­nü paylaşıldı. Gelişmiş ülkele­rin çoğunda binaların ısıtma ve soğutmaya yönelik yıllık ener­ji tüketiminin metrekare başı­na yıllık 30-50 kilovatsaat ola­cak şekilde yalıtımlı olarak ta­sarlandığı kaydedilirken, sınırlı enerji kaynaklarına sahip Tür­kiye’de ortalama enerji tüketi­minin metrekare başına yıllık 120-150 kilovatsaat olarak gö­rüldüğü hatırlatıldı.

Bu bağlam­da İZODER, revize TS 825 stan­dardının getirdiği yeni enerji li­mitleri ve U değerlerini olumlu karşılamakla birlikte net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının toplamına yönelik olarak tanım­lanmış enerji limitlerinin revi­ze standartta metrekare başına yılda 70-90 kilovatsaate çekil­miş olacağını açıkladı. Böylece yeni TS 825 standardı, önceki standarda göre binalarda enerji verimliliğini yüzde 25 oranında iyileştirecek.

Yalıtımdan çok daha geniş bir ekosistem meydana getiriyor

Çatı ve cephe sektörünü yal­nızca yalıtım malzemeleri üze­rinden değerlendirmek, sektö­rün gerçek ekonomik büyüklü­ğünü eksik yansıtıyor. Çatı ve cephe kaplamaları, sandviç pa­neller, metal sistemler, su yalı­tım ürünleri, ısı yalıtım malze­meleri, yapı kimyasalları, bağ­lantı elemanları ve yardımcı ürünler birlikte değerlendiril­diğinde çok daha geniş bir yapı malzemeleri ekosistemi orta­ya çıkıyor.

Türkiye İMSAD ve­rilerine göre yapı malzemeleri sektörünün 2025 yılında toplam pazar büyüklüğü 181,7 milyar dolara, yurt içi pazar büyüklü­ğü ise 149,6 milyar dolara ulaş­tı. Sektörün ihracatı 32,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşir­ken, Türkiye'nin toplam ihraca­tındaki payı yüzde 12 oldu.

Söz konusu gelişmeler ışığın­da iç pazarın şekillenmesi üre­tim kabiliyetlerinin gelişmesi­nin yanı sıra ihracat için de ye­ni fırsatları gündeme getiriyor.

Dünyada şehir merkezlerinin genişlemesi, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir­lik ve gelişmekte olan ülkelerin inşaat yatırımlarındaki artış ve çatı, cephe ve yalıtım malze­mesi ihtiyacı ihracatta yeni atı­lımları gündeme taşıyor. Türki­ye İMSAD tarafından hazırla­nan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Hazi­ran 2026 ayı sonuçlarına göre inşaat malzemesi sanayisinde dış ticaret göstergeleri haziran ayında bir önceki aya göre ih­racat ve ithalatta miktar ve de­ğer bazında güçlü artışlara işa­ret etti.

Haziran ayında inşa­at malzemesi sanayisi ihracatı 3,17 milyar dolar, ithalatı ise 1,48 milyar dolar olarak gerçek­leşirken, sektör yaklaşık 1,69 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde 12 aylık inşa­at malzemesi sanayi ihracatı ise 33,07 milyar dolar ve 51,55 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda inşa­at malzemesi ana başlığı altın­da yer alan çatı, cephe ve yalı­tım sektöründe ihracatta olum­lu bir görünüm söz konusu.

Kentsel dönüşüm, sektör için uzun soluklu talep oluşturuyor

Türkiye’deki deprem riski, kentsel dönüşüm çalışmalarını çatı, cephe ve yalıtım sektörünün en önemli büyüme dinamiklerinden biri haline getiriyor. Yeni yapıların yanı sıra kentsel dönüşüm ve mevcut binalardaki yalıtım uygulamaları ya da yenilemeleri sektörün temel büyüme dinamikleri arasında gösteriliyor.

Özellikle İstanbul, sahip olduğu dönüşüm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğunu belirtiyor. Bu ölçek, kentsel dönüşümün yalnızca inşaat şirketleri açısından değil; yalıtım, çatı, cephe, pencere, su yalıtımı ve yapı kimyasalları üreticileri açısından da uzun dönemli bir pazar oluşturduğunu gösteriyor.

Yangın da ürünü etkileyecek

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değişiklikle dış cephelere ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Buna göre yüksek binalarda dış cephelerin zor yanıcı, diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekiyor. Ayrıca cephe elemanları ile döşemelerin kesiştiği bölgelerde alevlerin katlar arasında yayılmasını engelleyecek önlemler öngörülüyor. Bu düzenleme, cephe sektöründe yalnızca ısı iletkenliği ve enerji performansının değil, yangın performansının da ürün seçiminde temel kriterlerden biri haline geldiğini gösteriyor.

Düşük karbon hedefleri önem kazanıyor

Yalıtım sektörünün geleceğini belirleyecek unsurlar yalnızca enerji faturaları ve mevzuatla sınırlı değil. Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon emisyonlarının azaltılması ve binaların yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin düşürülmesine yönelik politikalar, yapı malzemeleri sektöründe de dönüşümü hızlandırıyor. Bu kapsamda çatı ve cephe sistemlerinde malzeme verimliliği, geri dönüştürülebilirlik, ürünlerin yaşam döngüsü, üretimde enerji kullanımı ve karbon ayak izi gibi kriterlerin önemi giderek artıyor.

Yüksek performanslı yapı talebi rekabeti geliştirecek

Türkiye’de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün büyüme potansiyeli; yeni yapı üretimi, mevcut yapı stokunun dönüşümü ve enerji verimliliği yatırımları olmak üzere üç temel dinamiğin kesişiminde şekilleniyor. Buradaki kritik noktayı ise dönüşümün yalnızca “yeniden bina yapmak” şeklinde ele alınmayışı oluşturuyor. Artık yeni yapıların enerji performansı, yangın güvenliği, su yalıtımı ve dayanıklılık kriterleri açısından daha yüksek standartlara sahip olması, dönüşüm projelerinde kullanılan yapı malzemelerinin niteliğini de doğrudan etkiliyor.

Ayrıca artık çatı, cephe ve yalıtım aynı zamanda binaların taşıyıcı unsurlarının ömrünü uzatan yapıyı destekleyici uygulamalar olarak değerlendiriliyor. Deprem direncinin beraberinde nem, rutubet ve gürültü gibi insan sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyen unsurları da engelleyen bu uygulamalar sağladıkları dolaylı katkılar ile de tercih ediliyor.

Dolayısıyla Türkiye'de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün geleceği “daha fazla yapı”dan çok “daha yüksek performanslı yapı” anlayışı üzerinden şekillenecek. Sektör açısından asıl fırsat da burada ortaya çıkıyor. Yeni dönemde rekabet, yalnızca fiyat ve üretim kapasitesi üzerinden değil; enerji performansı, yangın güvenliği, deprem dayanımı, sürdürülebilirlik ve ürün yaşam döngüsü gibi kriterler üzerinden gerçekleşecek.