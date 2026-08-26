Niteliksel dönüşüm sektörün üretimini şekillendirecek
Yeni yönetmelikler, kentsel dönüşüm, deprem dirençli ve enerji tasarruflu yapı ihtiyacı daha yüksek performanslı yapıları gündeme getiriyor. Çatı, cephe ve yalıtım sektörünün geleceğini etkileyecek bu dönüşüm sektörde rekabeti; fiyat ve üretim kapasitesi yerine enerji performansı, yangın güvenliği, deprem dayanımı, sürdürülebilirlik ve ürün yaşam döngüsü gibi kriterlere aktarıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Enerji maliyetlerindeki artış, iklim değişikliğinin etkileri, deprem güvenliği, yangın dayanımı ve sürdürülebilirlik hedefleri; yapıların yalnızca estetik ve dayanıklılık açısından değil, enerji performansı bakımından da ele alınmasını zorunlu kılıyor.
2025 yılında yürürlüğe giren revize TS 825 standardı ise ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacını da hesaplama sistemine dahil ederek Türkiye’de bina kabuğunun performansına ilişkin yaklaşımı önemli ölçüde değiştirdi. Bu nedenle Türkiye’de yapı sektörünün dönüşümünde çatı, cephe ve yalıtım uygulamaları giderek daha stratejik bir konuma geliyor.
Türkiye’de enerji tüketiminin yaklaşık üçte biri yapılarda tüketiliyor. Bu nedenle yapılarda ısı yalıtımı, enerjinin verimli kullanılması ve israfın önüne geçilmesi için kritik önem taşıyor.
2025 yılında güncellenen TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı da bu dönüşümü destekleyen bir yönetmelik olarak uygulamanın yaygınlaşması adına bir yasal zemin sunuyor. 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya giren değişiklik ile binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları standartlara uygun hale getirildi. Yeni düzenlemelerle birlikte ısıl geçirgenlik katsayılarının düşürülmesi ve iklim bölgelerine göre daha hassas gereksinimlerin tanımlanması sağlanarak, binalarda enerji performansının önemli ölçüde iyileştirmesi hedefleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda güncellenen metodolojik çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan yönetmelikte iklim bölgeleri sayısı da artırıldı. Böylece dört olan iklim bölgesi sayısı altıya çıkartılarak, soğutma ihtiyacının hesaplamasının önü açıldı. Farklı bina modellerinde yapılan hesaplamalara göre tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarında yüzde 25 azalma sağlanacağı öngörülüyor. Böylece her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji tasarrufu elde edilebileceği tahmin ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre bu tasarruf miktarı, Atatürk Barajı’nın üç ayda ürettiği enerjiye denk geliyor. Ayrıca binalarda kullanılacak yeni yönetmelik sayesinde doğaya yılda 600 bin ton eşdeğerinde karbondioksit salınımının da önüne geçilmesi bekleniyor.
Sektörün 1,5 milyar dolarlık tasarrufta katkısı büyük
Doğru malzeme, doğru kalınlık ve doğru uygulama ile yapılan yalıtım kışın ısıtma hem yazın soğutma giderlerini azaltırken, önemli tasarruf sağlıyor. Yönetmeliklere uygun şekilde yapılan yalıtım uygulamalarıyla bir binada yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu elde edilebiliyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) ise zorunluluğun başladığı tarihten itibaren 2030 yılının sonuna kadar olan 5 yıllık dönem için bir değerlendirmede bulundu.
Buna göre yapılaşmanın ortalama hızda sürmesi ve ülkede hiç bina yenilemesi yapılmaması durumunda dahi sadece yeni standartla sağlanacak verimlilikle, ülke ekonomisine sağlanacak katkının yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşacağı ön görüsünü paylaşıldı. Gelişmiş ülkelerin çoğunda binaların ısıtma ve soğutmaya yönelik yıllık enerji tüketiminin metrekare başına yıllık 30-50 kilovatsaat olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlandığı kaydedilirken, sınırlı enerji kaynaklarına sahip Türkiye’de ortalama enerji tüketiminin metrekare başına yıllık 120-150 kilovatsaat olarak görüldüğü hatırlatıldı.
Bu bağlamda İZODER, revize TS 825 standardının getirdiği yeni enerji limitleri ve U değerlerini olumlu karşılamakla birlikte net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının toplamına yönelik olarak tanımlanmış enerji limitlerinin revize standartta metrekare başına yılda 70-90 kilovatsaate çekilmiş olacağını açıkladı. Böylece yeni TS 825 standardı, önceki standarda göre binalarda enerji verimliliğini yüzde 25 oranında iyileştirecek.
Yalıtımdan çok daha geniş bir ekosistem meydana getiriyor
Çatı ve cephe sektörünü yalnızca yalıtım malzemeleri üzerinden değerlendirmek, sektörün gerçek ekonomik büyüklüğünü eksik yansıtıyor. Çatı ve cephe kaplamaları, sandviç paneller, metal sistemler, su yalıtım ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, yapı kimyasalları, bağlantı elemanları ve yardımcı ürünler birlikte değerlendirildiğinde çok daha geniş bir yapı malzemeleri ekosistemi ortaya çıkıyor.
Türkiye İMSAD verilerine göre yapı malzemeleri sektörünün 2025 yılında toplam pazar büyüklüğü 181,7 milyar dolara, yurt içi pazar büyüklüğü ise 149,6 milyar dolara ulaştı. Sektörün ihracatı 32,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 12 oldu.
Söz konusu gelişmeler ışığında iç pazarın şekillenmesi üretim kabiliyetlerinin gelişmesinin yanı sıra ihracat için de yeni fırsatları gündeme getiriyor.
Dünyada şehir merkezlerinin genişlemesi, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilirlik ve gelişmekte olan ülkelerin inşaat yatırımlarındaki artış ve çatı, cephe ve yalıtım malzemesi ihtiyacı ihracatta yeni atılımları gündeme taşıyor. Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Haziran 2026 ayı sonuçlarına göre inşaat malzemesi sanayisinde dış ticaret göstergeleri haziran ayında bir önceki aya göre ihracat ve ithalatta miktar ve değer bazında güçlü artışlara işaret etti.
Haziran ayında inşaat malzemesi sanayisi ihracatı 3,17 milyar dolar, ithalatı ise 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşirken, sektör yaklaşık 1,69 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde 12 aylık inşaat malzemesi sanayi ihracatı ise 33,07 milyar dolar ve 51,55 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda inşaat malzemesi ana başlığı altında yer alan çatı, cephe ve yalıtım sektöründe ihracatta olumlu bir görünüm söz konusu.
Kentsel dönüşüm, sektör için uzun soluklu talep oluşturuyor
Türkiye’deki deprem riski, kentsel dönüşüm çalışmalarını çatı, cephe ve yalıtım sektörünün en önemli büyüme dinamiklerinden biri haline getiriyor. Yeni yapıların yanı sıra kentsel dönüşüm ve mevcut binalardaki yalıtım uygulamaları ya da yenilemeleri sektörün temel büyüme dinamikleri arasında gösteriliyor.
Özellikle İstanbul, sahip olduğu dönüşüm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğunu belirtiyor. Bu ölçek, kentsel dönüşümün yalnızca inşaat şirketleri açısından değil; yalıtım, çatı, cephe, pencere, su yalıtımı ve yapı kimyasalları üreticileri açısından da uzun dönemli bir pazar oluşturduğunu gösteriyor.
Yangın da ürünü etkileyecek
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değişiklikle dış cephelere ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Buna göre yüksek binalarda dış cephelerin zor yanıcı, diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekiyor. Ayrıca cephe elemanları ile döşemelerin kesiştiği bölgelerde alevlerin katlar arasında yayılmasını engelleyecek önlemler öngörülüyor. Bu düzenleme, cephe sektöründe yalnızca ısı iletkenliği ve enerji performansının değil, yangın performansının da ürün seçiminde temel kriterlerden biri haline geldiğini gösteriyor.
Düşük karbon hedefleri önem kazanıyor
Yalıtım sektörünün geleceğini belirleyecek unsurlar yalnızca enerji faturaları ve mevzuatla sınırlı değil. Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon emisyonlarının azaltılması ve binaların yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin düşürülmesine yönelik politikalar, yapı malzemeleri sektöründe de dönüşümü hızlandırıyor. Bu kapsamda çatı ve cephe sistemlerinde malzeme verimliliği, geri dönüştürülebilirlik, ürünlerin yaşam döngüsü, üretimde enerji kullanımı ve karbon ayak izi gibi kriterlerin önemi giderek artıyor.
Yüksek performanslı yapı talebi rekabeti geliştirecek
Türkiye’de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün büyüme potansiyeli; yeni yapı üretimi, mevcut yapı stokunun dönüşümü ve enerji verimliliği yatırımları olmak üzere üç temel dinamiğin kesişiminde şekilleniyor. Buradaki kritik noktayı ise dönüşümün yalnızca “yeniden bina yapmak” şeklinde ele alınmayışı oluşturuyor. Artık yeni yapıların enerji performansı, yangın güvenliği, su yalıtımı ve dayanıklılık kriterleri açısından daha yüksek standartlara sahip olması, dönüşüm projelerinde kullanılan yapı malzemelerinin niteliğini de doğrudan etkiliyor.
Ayrıca artık çatı, cephe ve yalıtım aynı zamanda binaların taşıyıcı unsurlarının ömrünü uzatan yapıyı destekleyici uygulamalar olarak değerlendiriliyor. Deprem direncinin beraberinde nem, rutubet ve gürültü gibi insan sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyen unsurları da engelleyen bu uygulamalar sağladıkları dolaylı katkılar ile de tercih ediliyor.
Dolayısıyla Türkiye'de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün geleceği “daha fazla yapı”dan çok “daha yüksek performanslı yapı” anlayışı üzerinden şekillenecek. Sektör açısından asıl fırsat da burada ortaya çıkıyor. Yeni dönemde rekabet, yalnızca fiyat ve üretim kapasitesi üzerinden değil; enerji performansı, yangın güvenliği, deprem dayanımı, sürdürülebilirlik ve ürün yaşam döngüsü gibi kriterler üzerinden gerçekleşecek.