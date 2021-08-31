Nobel Expo daha kazançlı bir fuarcılık anlayışıyla yola çıktı

Nobel Expo’nun hayata geçireceği Woodist ’21 Ahşap Üretim Teknolojileri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Fuarı sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. Nobel Woodist’21’de ahşap üretim teknolojilerine dair A’dan Z’ye tüm ekipman ve sektör paydaşları yer alıyor. Nobel Expo’nun 20’nin üzerindeki yurt dışı acentesinin özel olarak seçtiği dünya çapında iki yüze yakın yabancı firma, fuar şirketinin konuğu olarak Türkiye’ye geliyor. Nobel Woodist ’21 ile ilgili açıklamalarda bulunan Nobel Expo Kurucu Ortağı Tuncay Erol, Nobel Expo çatısı altında düzenlenen organizasyonların tüm süreçlerinde ‘açık fuarcılık’ ilkesi ile hareket ederek, doğru katılımcı ve doğru ziyaretçiyi, doğru beklenti ve doğru bilgilendirme ile buluşturarak yeni nesil çok daha kazançlı bir fuarcılık anlayışıyla hizmet üreteceklerine vurgu yaptı.

Nobel Expo’nun pandemi sonrası dönemde global rekabette en önemli ihtiyacın teknoloji destekli hizmetler olduğuna inandığını belirten Erol, bu bakış açısıyla farklı dijital çözümleri hızla devreye aldıklarını belirtti. Fuarda katılması planlanan yabancı ziyaretçilerin ağırlıklarından bahseden Erol, “Elimizdeki güçlü data ve güncel veriler ışığında Nobel Woodist ‘21 yabancı ziyaretçilerinin; Rusya, AB, Balkanlar, İran, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Tanıtım çalışmalarımız sektörün ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda belirlediğimiz hedef ülke ve pazarlara yönelik olarak yapıldı. Ahşap işleme teknolojisi sektörünün tüm bileşenlerini fuarımıza bekliyoruz. Bu arada ilk kez fuarımızda yapılacak Woodmach Turkey zirvesine sektörün özellikle yurt dışından çok önemli isimleri katılacak” diye konuştu.

Nobel Expo’nun pandemi sonrası dönemde global rekabette en önemli ihtiyacın teknoloji destekli hizmetler olduğuna inandığını belirten Erol, bu bakış açısıyla farklı dijital çözümleri hızla devreye aldıklarını belirtti. En önemli hedeflerinin birlikte çalıştıkları tüm paydaşların sadece fuar döneminde değil tüm yıla yayılan süreçte verdikleri dijital hizmetlerden yararlanması olduğunu ve bu yaklaşımla Türk fuarcılığına yeni bir açılım sağlamayı planladıklarının altını çizdi.

“YENİLİKÇİ FUARCILIK YAKLAŞIMIMIZI ÜLKE SINIRLARININ DIŞINA DA TAŞIYACAĞIZ”

Sektöre daha şimdiden yepyeni bir heyecan getiren Nobel Woodist ’21 ile ilgili konuşan Tuncay Erol sözlerine; “Nobel Expo ilk fuarını 1-4 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Nobel Woodİst ’21 Ahşap Üretim Teknolojileri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Fuarı adıyla gerçekleştireceğiz. Hemen ardından Türkiye’nin en modern fuar alanına sahip İZFAŞ tarafından marka hakları Nobel Expo’ya devredilen Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta fuarı 8-11 Eylül’de ziyaretçileriyle buluşacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ICE Çikolata, Şekerleme ve Atıştırmalık Fuarı ise gıda sektörü özelinde tüm dikkatlerin çevrildiği bir ihtisas fuarı olarak kapılarını açacak. 2021 yılını geniş katılımlı bir kitap fuarı ile kapatırken, 2022’ye Doha’da gerçekleştireceğimiz yurt dışı gayrimenkul fuarı ile merhaba diyeceğiz. Katar’da çok önemli partnerlerle gerçekleştireceğimiz bu organizasyonla yenilikçi fuarcılık yaklaşımımızı ülke sınırlarının dışına taşıyacağız” dedi.