NOSAB’ta sanayi için yeşil dönüşüm seferberliği

NOSAB Akademi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen seminer, sanayi temsilcilerinin yoğun katılımıyla NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılışta konuşan NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, NOSAB’ın “Yeşil OSB” unvanına sahip sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, yeşil dönüşümün yalnızca çevreyi değil firmaların rekabet gücünü de koruduğunu ifade etti.

NOSAB Çevre ve Arıtma Yöneticisi Nagihan Çevik, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde firmalara yönelik eğitimlerin süreceğini belirtti. Çevik, belge ve uyum süreçlerinde eksikleri olan işletmelerle birebir görüşmeler ve saha ziyaretleri yapılacağını söyledi.

Enerji ve karbon ayak izi vurgusu

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, çevresel sürdürülebilirliğin sanayinin geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Şen, binalarda yüzde 33’e, sanayi tesislerinde ise yüzde 40’a varan enerji tasarrufu potansiyeli bulunduğunu belirterek, karbon ayak izini azaltan şirketlerin gelecekte rekabette öne çıkacağını dile getirdi.

Yeşil dönüşüme finansal teşvikler

Seminerin son bölümünde KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, “Yeşil Sanayi Destek Programı”nı tanıttı. Güngör, yeşil ve dijital dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, KOSGEB desteklerinin firmaların dönüşüm sürecinde önemli bir finansal kaldıraç sunduğunu aktardı.

Etkinlikte ayrıca TÜBİTAK destekleri, enerji ve su verimliliği, sera gazı azaltımı ve yeşil dönüşüm sertifikasyonları gibi başlıklarda uzman sunumları yapıldı. NOSAB Akademi’nin yeni yılda da sanayicilere kapsamlı akademik destek sağlamayı sürdüreceği bildirildi.