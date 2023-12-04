Notte Mobilya sektörde ilk 5’te olmayı hedefliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde yılda yaklaşık 50-60 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Notte Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayar, 2016’da 800 metrekare atölye ve 300 metrekarelik showroomda ilk kanepe üreterek başladıkları mobilya sektöründeki faaliyetlerinin, bugün Gaziantep OSB’de 8 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu tesise ve 150 kişilik istihdama ulaştığını kaydetti.

“Pandemi ve depremde hızlı büyüdük”

Notte’de koltuk takımları, kanepeler, oturma grupları, gençlik ürünleri, uyku ürünleri, sehpalar, ev tekstili ürünleri ürettiklerini kaydeden Sayar, Notte Mobilya olarak kurumsallaşmaya ve iletişime önem verdiklerinin altını çizerek, insanların evlere kapandığı pandemi döneminde marka tanıtımına daha çok yatırım yaptıklarını söyledi. Sayar, Bu bizlerin büyümesinde çok önemli bir adım oldu. 2020 yılında İstanbul Dudullu’da 7 katlı bir showroom açtık” dedi.

Gaziantep’in de içinde olduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat tarihinde yaşanan, bölgeyi ve ülkeyi olumsuz etkileyen deprem felaketinin ardından hızlıca toparlanmaya çalıştıklarını kaydeden Sayar, “Birleşmiş Milletler (BM) koordineli yardım kuruluşlarının ihalelerine katılarak çok önemli satışlar gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde çok sayıda kamu kurum, kuruluşları ve STK’lar ile depremzedelerin ihtiyacını karşılamaya yönelik üretimler gerçekleştirdik” dedi.

“K-Pop gruplarının patentli ürünleri Notte Home’da”

Dünyaca ünlü K-POP gruplarının ürünlerinin Notte Home bünyesinde yer almasının Notte Mobilya’yı ön plana çıkardığına değinen Sayar, “2017’de Güney Kore ziyaretimde K-Pop gruplarına yönelik müthiş bir ilgi olduğunu fark ettim.

Türkiye’ye döndüğümde ürünlerimizde kullanmak için bu ünlü grupların patentlerini aldım O dönem için beklettiğimiz ama son yıllarda dünyayı kasıp kavuran, çocukların ve gençlerin ilgi odağında olan ünlü K-Pop gruplarının patentli ürünlerini üretmemiz bize çok güzel kapılar açtı” diye konuştu.

Sektörlerinde yenilikleri takip ederek fark yaratma çabalarının olduğuna vurgu yapan Sayar, Notte’nin Türkiye’de kişiselleştirilebilir mobilyada önemli bir yerde olduğunu; kumaş, renk, ebat ve aksesuar seçenekleri ile her isteğe cevap verebildiklerini ifade etti. 17 ülkeye ihracat yaptıklarını, bu yıl daha çok iç piyasanın taleplerine cevap verdiklerini belirten Mehmet Sayar, “Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Belarus yoğun ihracat yaptığımız ülkeler arasında.

Bu yıl Almanya’nın Köln kentinde depomuzu faaliyete aldık. Şimdi gündemimizde Fransa’da bir depo oluşturma planı var. Geçen yıl 20 milyon liralık ihracat geçekleştirdik. İhracat pazarlarımıza yönelikte araştırmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl itibariyle ihracattaki ivmemizi de artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.