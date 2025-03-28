NSGLOG, yurt dışında yeni depolar açmayı planlıyor

Lojistik sektöründe ortak kuruluş olarak 2021 tari­hi kurulduklarını ve ulus­lararası taşımacılık hizmetleriy­le sektördeki önemli oyuncular­dan biri olduklarını söyleyen NS Global Lojistik (NSGLOG) Ku­rucu Ortağı İsmail Bolavan, hava kargo, karayolu, denizyolu, exp­ress kurye hizmeti, intermodal ve multimodal taşıma hizmetle­ri, elit servis (hand carry), düzen­li charter operasyonları, tehlikeli madde taşımacılığı ve proje taşı­macılığı gibi geniş bir hizmet yel­pazesiyle faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Bolavan, uluslarara­sı depolama yönetim sistemleri, dağıtım ve tedarik zinciri süreç­leri yönetimi alanlarında da hiz­met sunduklarını belirtti.

“Tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

2024 yılında yüzde 43,7 büyü­me ile lojistik sektörü üst bant düzeyinde bir gelişme gösterdik­lerini söyleyen İsmail Bolavan, 2025 yılında lojistik sektöründe rekabetin teknoloji ve sürdürü­lebilirlik ekseninde şekillenme­sinin beklendiğini, bu bağlamda 2025 yılında süreçlerin daha di­jital, sürdürülebilir ve müşteri odaklı bir yapıya dönüşmesi için çalışmalarının devam edeceği­ni dile getirdi. 2025 yılı için yeşil lojistik alanındaki aksiyon plan­larını hazırladıklarını söyleyen Bolavan, dijitalleşme süreçleri­ni hızlandırarak operasyonel ve­rimliliği artırmayı hedefledik­lerini kaydetti.

Bu kapsamda, yurtdışındaki mevcut depoları­nın kapasitesini artırmayı ve ye­ni depolar açmayı planladıkları­nı dile getiren Bolavan, “Tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendir­meyi ve çevresel etkileri mini­mize etmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılına dair stratejilerimiz, diji­talleşmeyi hızlandırmak, sürdü­rülebilirlik ve yeşil lojistik uy­gulamalarını önceliklendirmek, yurtdışındaki depo kapasiteleri­ni artırmak ve e-ticaret ile mikro dağıtım ağlarına yatırım yapmak üzerine odaklanmıştır” şeklinde konuştu.

Lojistik ve taşımacılık sektö­rünün teknoloji ve dijitalleşme sayesinde büyük bir dönüşüm yaşadığından söz eden NS Global Lojistik (NSGLOG) Kurucu Or­tağı Erin Ersoy, bu dönüşümün, süreçlerin daha şeffaf hale gel­mesini, verimliliğin artmasını ve maliyetlerin düşmesini sağladı­ğını ifade etti. Sektördeki deği­şime ayak uydurmak için bir dizi strateji geliştirdiklerini dile geti­ren Ersoy, stratejilerini şöyle sı­raladı;

Teknolojik altyapı ve diji­tal dönüşüm: Depo yönetim sis­temlerinde gelişmiş yazılımlar kullanılarak süreçleri dijitalleş­tirilmiş ve taşıma yönetim sis­temleri (TMS) ile operasyonel verimlilik artırılmıştır.

İleri düzey depo ve stok yö­netimi: Otomasyon ve RPA teknolojileri kullanılarak de­po yönetimi ve taşıma işlemle­ri hızlandırılmış, iş gücü verimli şekilde kullanılıyor.

IoT ve veri izleme: IoT tek­nolojisi ile taşımacılık araçları ve depolar arasında sürekli veri iz­leme sağlanarak, ürünlerin du­rumu anlık olarak takip ediliyor ve olası sorunlar erkenden çözü­lüyor.

Veri analitiği ve yapay zeka: Taşımacılık rotalarının optimize edilmesi, envanter yönetiminin iyileştirilmesi ve siparişlerin da­ha hızlı işlenmesi için veri anali­tiği ve yapay zeka kullanılıyor.

Blockchain ve güvenli veri paylaşımı: Tedarik zincirinde şeffaflık sağlamak için blockcha­in teknolojileri kullanılarak, ta­şımacılık süreçlerinde güvenli veri paylaşımı ve işlem doğrula­ma sağlanıyor.

E-ticaret entegrasyonu: E-ticaret platformlarıyla enteg­rasyon sayesinde çevrimiçi sa­tışlardan gelen siparişler, depo yönetim sistemleriyle senkroni­ze edilmekte ve böylece daha hız­lı sevkiyat yapılıyor.

“Dijitalleşme ve otomasyonla operasyonel verimliliği artırıyoruz”

Küresel lojistik pazarında re­kabet gücünü artırmak için müş­terilerin ihtiyaçlarına özel çö­zümler sunarak yüksek memnu­niyet sağlamayı hedeflediklerini dile getiren NSGLOG İş Geliştir­me Direktörü Bartu Karpuzoğlu, dijitalleşme ve otomasyon tek­nolojileriyle operasyonel verim­liliği artırdıklarını ifade etti. Öte yandan sürdürülebilirlik ilkesi­ne dayalı yeşil lojistik yatırımla­rı yaparak çevresel etkileri mi­nimize ettiklerini anlatan Kar­puzoğlu, “Dünya çapındaki güçlü iş ortaklarımız ve geniş ağımız sayesinde, müşterilerimize hız­lı ve esnek çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan personel gelişimi konusunda sü­rekli eğitim ve kariyer haritala­ması yaparak çalışanlarının yet­kinliklerini artırdıklarını belir­ten Karpuzoğlu, ayrıca bölgedeki tedarikçiler ve hizmet sağlayıcı­larla iş birliği yaparak yerel eko­nominin canlanmasına destek olduklarını ifade etti. Müşteri­lerini odak noktasında tutarak, müşteri deneyimini üst seviyede tutma hedefi ile lojistik de güve­nilir ve hızlı servisi misyon edi­nerek, tecrübeli ekibimizle yakın takip ve 7/24 ulaşım hizmeti ile kaliteli bir çalışma sağladıklarını söyleyen Karpuzoğlu, “Aynı za­manda, müşteri deneyimi ve Ki­şiselleştirme ile özel lojistik (ta­ilor-made) çözümler sunuyor” şeklinde konuştu.

“Bursa’da tehlikeli madde depolama projesi çalışmalarına başladık”

Avrupa’da beş farklı ülkede nakliye ve depolama hizmeti sunduklarını, Uzakdoğu’da ise iki farklı ülkede depolama, malzeme kontrol ve lojistik hareketleri sürdürdüklerini anlatan İsmail Bolavan, ayrıca Bursa’da 3 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan tehlikeli madde depolama projesi çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Firmanın IT altyapısının, 7/24 kesintisiz hizmet sunmak üzere güçlendirildiğini belirten Bolavan, üç ayrı noktada yedekleme yaptıklarını aktardı. Lojistik aplikasyon yazılımlarının, express ve SPS taşımalar için ERP entegrasyonu sağlarken, EDI uyumluluğu sayesinde müşterilerinin ERP siparişlerini online izleyebildiğini söyleyen Bolavan, “RPA çözümleri ile insan gücümüzü daha verimli kullanarak operasyonel verimlilik sağlıyoruz” dedi.