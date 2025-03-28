NSGLOG, yurt dışında yeni depolar açmayı planlıyor
2025 yılında dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyleyen NS Global Lojistik (NSGLOG) Kurucu Ortağı İsmail Bolavan, “Bu yıl, yurt dışındaki mevcut depolarımızın kapasitesini artırmayı ve yeni depolar açmayı planlıyoruz” dedi.
Lojistik sektöründe ortak kuruluş olarak 2021 tarihi kurulduklarını ve uluslararası taşımacılık hizmetleriyle sektördeki önemli oyunculardan biri olduklarını söyleyen NS Global Lojistik (NSGLOG) Kurucu Ortağı İsmail Bolavan, hava kargo, karayolu, denizyolu, express kurye hizmeti, intermodal ve multimodal taşıma hizmetleri, elit servis (hand carry), düzenli charter operasyonları, tehlikeli madde taşımacılığı ve proje taşımacılığı gibi geniş bir hizmet yelpazesiyle faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Bolavan, uluslararası depolama yönetim sistemleri, dağıtım ve tedarik zinciri süreçleri yönetimi alanlarında da hizmet sunduklarını belirtti.
“Tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz”
2024 yılında yüzde 43,7 büyüme ile lojistik sektörü üst bant düzeyinde bir gelişme gösterdiklerini söyleyen İsmail Bolavan, 2025 yılında lojistik sektöründe rekabetin teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenmesinin beklendiğini, bu bağlamda 2025 yılında süreçlerin daha dijital, sürdürülebilir ve müşteri odaklı bir yapıya dönüşmesi için çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. 2025 yılı için yeşil lojistik alanındaki aksiyon planlarını hazırladıklarını söyleyen Bolavan, dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Bu kapsamda, yurtdışındaki mevcut depolarının kapasitesini artırmayı ve yeni depolar açmayı planladıklarını dile getiren Bolavan, “Tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeyi ve çevresel etkileri minimize etmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılına dair stratejilerimiz, dijitalleşmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik uygulamalarını önceliklendirmek, yurtdışındaki depo kapasitelerini artırmak ve e-ticaret ile mikro dağıtım ağlarına yatırım yapmak üzerine odaklanmıştır” şeklinde konuştu.
Lojistik ve taşımacılık sektörünün teknoloji ve dijitalleşme sayesinde büyük bir dönüşüm yaşadığından söz eden NS Global Lojistik (NSGLOG) Kurucu Ortağı Erin Ersoy, bu dönüşümün, süreçlerin daha şeffaf hale gelmesini, verimliliğin artmasını ve maliyetlerin düşmesini sağladığını ifade etti. Sektördeki değişime ayak uydurmak için bir dizi strateji geliştirdiklerini dile getiren Ersoy, stratejilerini şöyle sıraladı;
Teknolojik altyapı ve dijital dönüşüm: Depo yönetim sistemlerinde gelişmiş yazılımlar kullanılarak süreçleri dijitalleştirilmiş ve taşıma yönetim sistemleri (TMS) ile operasyonel verimlilik artırılmıştır.
İleri düzey depo ve stok yönetimi: Otomasyon ve RPA teknolojileri kullanılarak depo yönetimi ve taşıma işlemleri hızlandırılmış, iş gücü verimli şekilde kullanılıyor.
IoT ve veri izleme: IoT teknolojisi ile taşımacılık araçları ve depolar arasında sürekli veri izleme sağlanarak, ürünlerin durumu anlık olarak takip ediliyor ve olası sorunlar erkenden çözülüyor.
Veri analitiği ve yapay zeka: Taşımacılık rotalarının optimize edilmesi, envanter yönetiminin iyileştirilmesi ve siparişlerin daha hızlı işlenmesi için veri analitiği ve yapay zeka kullanılıyor.
Blockchain ve güvenli veri paylaşımı: Tedarik zincirinde şeffaflık sağlamak için blockchain teknolojileri kullanılarak, taşımacılık süreçlerinde güvenli veri paylaşımı ve işlem doğrulama sağlanıyor.
E-ticaret entegrasyonu: E-ticaret platformlarıyla entegrasyon sayesinde çevrimiçi satışlardan gelen siparişler, depo yönetim sistemleriyle senkronize edilmekte ve böylece daha hızlı sevkiyat yapılıyor.
“Dijitalleşme ve otomasyonla operasyonel verimliliği artırıyoruz”
Küresel lojistik pazarında rekabet gücünü artırmak için müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak yüksek memnuniyet sağlamayı hedeflediklerini dile getiren NSGLOG İş Geliştirme Direktörü Bartu Karpuzoğlu, dijitalleşme ve otomasyon teknolojileriyle operasyonel verimliliği artırdıklarını ifade etti. Öte yandan sürdürülebilirlik ilkesine dayalı yeşil lojistik yatırımları yaparak çevresel etkileri minimize ettiklerini anlatan Karpuzoğlu, “Dünya çapındaki güçlü iş ortaklarımız ve geniş ağımız sayesinde, müşterilerimize hızlı ve esnek çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan personel gelişimi konusunda sürekli eğitim ve kariyer haritalaması yaparak çalışanlarının yetkinliklerini artırdıklarını belirten Karpuzoğlu, ayrıca bölgedeki tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği yaparak yerel ekonominin canlanmasına destek olduklarını ifade etti. Müşterilerini odak noktasında tutarak, müşteri deneyimini üst seviyede tutma hedefi ile lojistik de güvenilir ve hızlı servisi misyon edinerek, tecrübeli ekibimizle yakın takip ve 7/24 ulaşım hizmeti ile kaliteli bir çalışma sağladıklarını söyleyen Karpuzoğlu, “Aynı zamanda, müşteri deneyimi ve Kişiselleştirme ile özel lojistik (tailor-made) çözümler sunuyor” şeklinde konuştu.
“Bursa’da tehlikeli madde depolama projesi çalışmalarına başladık”
Avrupa’da beş farklı ülkede nakliye ve depolama hizmeti sunduklarını, Uzakdoğu’da ise iki farklı ülkede depolama, malzeme kontrol ve lojistik hareketleri sürdürdüklerini anlatan İsmail Bolavan, ayrıca Bursa’da 3 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan tehlikeli madde depolama projesi çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Firmanın IT altyapısının, 7/24 kesintisiz hizmet sunmak üzere güçlendirildiğini belirten Bolavan, üç ayrı noktada yedekleme yaptıklarını aktardı. Lojistik aplikasyon yazılımlarının, express ve SPS taşımalar için ERP entegrasyonu sağlarken, EDI uyumluluğu sayesinde müşterilerinin ERP siparişlerini online izleyebildiğini söyleyen Bolavan, “RPA çözümleri ile insan gücümüzü daha verimli kullanarak operasyonel verimlilik sağlıyoruz” dedi.