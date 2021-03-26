Ocakta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 498 bin 290 ton, taş kömürü kokunda 388 bin 378 ton ve taş kömüründe 96 bin 29 ton oldu. Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 473 bin 997 ton, taş kömüründe 3 milyon 558 bin 461 ton ve taş kömürü kokunda 505 bin 99 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ocakta taş kömürü teslimatının yüzde 54,7'si termik santrallere, yüzde 14,6'sı kok tesislerine, yüzde 14,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82'si termik santrallere ve yüzde 10,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak ayında yüzde 100,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 76,9, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.