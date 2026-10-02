Oda seçimlerinde maraton başladı ekimde yeni başkanlar belirlenecek
Türkiye genelinde oda ve borsaların dört yılda bir yapılan organ seçimlerinde ekim maratonu başladı. Dün Bursa, İzmir, Kocaeli, Denizli, Malatya, Aksaray ve Ankara’da üyeler meslek komiteleri ile meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) 41 meslek grubunda 112 meclis üyesi ve 153 komite üyesinin belirleneceği seçimler yapılıyor. Oyunu kullanan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak” dedi.
İZTO’da 62 bin 777 üye sandıkta
İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) 2026-2030 dönemi meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimler Fuar İzmir’de başladı. 84 meslek grubunda 110 sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde 62 bin 777 üye oy kullanıyor. Gün sonunda 488 meslek komitesi ve 202 meclis üyesi belirlenecek. Yönetim Kurulu Başkanlığına tek aday olarak giren mevcut Başkan Mahmut Özgener, oyunu kullanan ilk isim oldu.
İZTO’nun yönetim kurulu ve diğer organlarının seçimleri 8 Ekim’de yapılacak. Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) 38 meslek komitesinin tamamında iki liste yarışıyor. 2 bin 856 üyenin oy kullanacağı seçimlerde 192 komite üyesi belirlenecek. KSO’da başkan ve yönetim kurulu seçimi 12 Ekim’de gerçekleştirilecek.
Denizli Sanayi Odası’nda (DSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri belirleniyor. Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Selim Kasapoğlu tek aday olarak yer alıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Mahmut Boyraz başkanlık için yarışıyor. 7 bin 212 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 33 meslek komitesinden 92 meclis üyesi belirlenecek.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise 10 meslek grubunda seçim yapılıyor. Her gruptan üçer meclis üyesinin seçilmesiyle toplam 30 meclis üyesi belirlenecek. Oda seçimlerinin ilk aşamasında üyeler meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlerken, sonraki aşamada oluşan meclisler yönetim kurulu başkanı ve diğer oda organlarını seçecek. Seçim takvimi ekim ve kasım aylarında farklı oda ve borsalarda devam edecek.
BTSO’da yeni başkan 8 Ekim’de belli olacak
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2026-2030 dönemini şekillendirecek organ seçimlerinin ilk etabı Bursa Fuar Merkezi’nde başladı. 70 komitede 107 sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde komite ve meclis üyeleri için oy kullanıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerin oda tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, BTSO’nun seçim sürecini “demokrasi şöleni” olarak nitelendirdi.
Burkay, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını temenni etti. BTSO başkan adayı Özer Matlı Bursa’nın yalnızca sanayi ve üretim kapasitesiyle değil, gençleri, kültürel faaliyetleri, turizmi ve tarımıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.