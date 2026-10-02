Oda seçimlerinde maraton başladı ekimde yeni başkanlar belirlenecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

An­kara Sanayi Odası’nda (ASO) 41 meslek grubunda 112 meclis üye­si ve 153 komite üyesinin belirle­neceği seçimler yapılıyor. Oyu­nu kullanan ASO Yönetim Kuru­lu Başkanı Seyit Ardıç, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde gerçek­leştirildiğini belirterek, “Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak” dedi.

İZTO’da 62 bin 777 üye sandıkta

İzmir Ticaret Odası’nda (İZ­TO) 2026-2030 dönemi meslek komitesi ve meclis üyelerinin be­lirleneceği seçimler Fuar İzmir’de başladı. 84 meslek grubunda 110 sandıkta gerçekleştirilen seçim­lerde 62 bin 777 üye oy kullanıyor. Gün sonunda 488 meslek komite­si ve 202 meclis üyesi belirlene­cek. Yönetim Kurulu Başkanlığı­na tek aday olarak giren mevcut Başkan Mahmut Özgener, oyunu kullanan ilk isim oldu.

İZTO’nun yönetim kurulu ve diğer organları­nın seçimleri 8 Ekim’de yapılacak. Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) 38 meslek komitesinin tamamın­da iki liste yarışıyor. 2 bin 856 üyenin oy kullanacağı seçimler­de 192 komite üyesi belirlenecek. KSO’da başkan ve yönetim kuru­lu seçimi 12 Ekim’de gerçekleş­tirilecek.

Denizli Sanayi Odası’n­da (DSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri belirleniyor. Baş­kanlık seçiminde mevcut Başkan Selim Kasapoğlu tek aday olarak yer alıyor. Malatya Ticaret ve Sa­nayi Odası’nda mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Mah­mut Boyraz başkanlık için yarışı­yor. 7 bin 212 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 33 meslek komitesinden 92 meclis üyesi belirlenecek.

Aksaray Ti­caret ve Sanayi Odası’nda ise 10 meslek grubunda seçim yapılıyor. Her gruptan üçer meclis üyesi­nin seçilmesiyle toplam 30 meclis üyesi belirlenecek. Oda seçimle­rinin ilk aşamasında üyeler mes­lek komiteleri ve meclis üyelerini belirlerken, sonraki aşamada olu­şan meclisler yönetim kurulu baş­kanı ve diğer oda organlarını seçe­cek. Seçim takvimi ekim ve kasım aylarında farklı oda ve borsalarda devam edecek.

BTSO’da yeni başkan 8 Ekim’de belli olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2026-2030 dönemini şekillendirecek organ seçimlerinin ilk etabı Bursa Fuar Merkezi’nde başladı. 70 komitede 107 sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde komite ve meclis üyeleri için oy kullanıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerin oda tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, BTSO’nun seçim sürecini “demokrasi şöleni” olarak nitelendirdi.

Burkay, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını temenni etti. BTSO başkan adayı Özer Matlı Bursa’nın yalnızca sanayi ve üretim kapasitesiyle değil, gençleri, kültürel faaliyetleri, turizmi ve tarımıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.