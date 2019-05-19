Oerlikon Balzers Türkiye, hafifletiyor

19 Mayıs 2019

Savunma sanayinde çoğunlukla spesifik projelerde yer alan Oerlikon Balzers Türkiye, hafifleştirme çalışmalarının bir sonucu olarak daha hafif ama bir o kadar işlenmesi zor malzemelerin yaygınlaştığı havacılık sektöründe yenilikçi çözümler geliştiriyor. Bugünkü konumlarına 30 yıllık Ar-Ge deneyimi ile ulaştıklarını söyleyen Oerlikon Balzers Türkiye Genel Müdürü Uğur Urkut, “İleri malzeme ve proses teknolojilerindeki uzmanlığımızla havacılık sektörü için geliştirdiğimiz kaplamalarla katma değer sağlıyoruz” diye konuştu. Havacılık sanayiinde yüksek uçuş güvenliği ve daha düşük emisyon oranlarının hedeflendiğini söyleyen Urkut, sektördeki firmalara gelişmiş malzemeler, fonksiyonel kaplamalar veya proses teknolojileri verdiklerini belirtti.

Havacılık sektöründe hafifleştirme çalışmalarının bir sonucu olarak daha hafif ama işlenmesi zor malzemelerin yaygınlaştığını ifade eden Uğur Urkut, “Bu alanda sürekli yeni çözümler geliştiriyoruz. Sektörde standartlar ve müşteri beklentileri yüksek. Kullanılan malzemeler, tezgâh teknolojileri, işlenen iş parçaları başka uygulamalarla karşılaştırıldığında çok daha büyük farklılıklar içeriyor” şeklinde konuştu.

“Hedeflerimizden sapma yok”

BALINIT ve BALIQ markalarıyla sundukları kaplamalı kesici takımlar, karbon fiber takviyeli plastikler ile titanyum ve nikel alaşımları gibi üst düzey havacılık malzemelerinin işlenmesinde müşterilerinin beklentilerini karşıladıklarını söyleyen Urkut, kaplama teknolojilerinin bu tür uygulamalar için büyük fayda sağladığını ifade etti.

Projelerine örnekler de veren Uğur Urkut, şunları kaydetti: “Örneğin jet motorundaki bazı bileşenler daha yüksek çalışma sıcaklıklarına, sürtünmeye, kayma aşınmasına ve korozyona karşı daha hafif ve esnek olmalıdır. Yakıt tüketimini ve karbondioksit, nitrit oksit ve metan emisyonlarını azaltmak için uçak motorları ve ilgili birçok kritik parça daha da geliştirilmeli.”

Bu yıla dair beklentilerini de aktaran Uğur Urkut, “Uzun vadeli hedeflerimizden en küçük bir sapma yok. 2019 yılına özel hem iç pazarda hem de dünya ekonomisinde sıkıntıların olabileceğine dair bir takım işaretler olsa da biz bu yıl da yıllık hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Havacılık sektörü Türkiye’de, globalden daha hızlı gelişiyor”

Havacılık sektörünün tüm dünyada gelecek 20 yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 5 seviyesinde büyümesinin beklendiğini ifade eden Urkut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ise sektör bu oranın çok daha yukarısında bir değerle hızla gelişmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası projelerde özellikle son 10 yıldır büyüme trendine giren bu sektöre Oerlikon Balzers olarak bizler de katkı yapmaya çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi buna göre konumlandırıyoruz. Firma stratejilerimizde ve iş planlarımızda bu sektörün ihtiyaçlarına ve bunların çözümüne yer veriyoruz.”

İnce film kaplamalar ve benzeri teknolojik yüzey çözümleriyle müşterilerinin mevcut üretim süreçlerini iyileştirmeleri için çalışan Oerlikon Balzers, Türkiye’de 12 yılı geride bıraktı. Otomotiv, beyaz eşya, havacılık, makine, metal, medikal, ambalaj sektörü gibi birbirinden farklı sektörlerde müşterilerinin süreçlerine değer katan nanoteknolojik kaplamalar sunmakta olan firma, yenilikçi çözümleriyle her yıl çift haneli oranlarla büyümeye devam ediyor. Çok geniş bir spektrum içinde, pek çok iş kolunda faaliyet gösteren firma 2018 yılında kesici takımlar kaplama iş hattının yanında tamamen kalıpçılık sektörüne özel yeni bir kaplama üretim hattı devreye aldı. 2018 yılında bütçe planlarının üzerinde büyüyen Oerlikon Balzers Türkiye, 2019 yılında biraz temkinli de ola büyüme faaliyetlerine devam ediyor.