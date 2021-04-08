Ofis koltuğunun teslimat adresi çalışanın ‘evi’ oldu

Koronavirüsle birlikte evden çalışma düzeni, çalışanların ev tipi ofis mobilyasına olan talebini artırdı. Son dönemde yapılan birçok ‘Çalışma hayatında COVID-19’ araştırmasına göre, evden çalışmayla birlikte çalışanların evde ofis sandalyesi olmaması konusunda yoğun bir şikayet içinde oldukları tespit edildi. Evden çalışmanın zorunlu hale geldiği Almanya’da ve konunun halen tartışıldığı Avrupa ülkelerinde, birçok şirketin evdeki çalışanına ofis sandalyesi ve masası temin ettiği belirtiliyor. Türkiye’de de durum farklı değil. Ofis mobilyası sektörünün öncü firmalarından Nurus’un Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, birçok Türk şirketinin evden çalışanına ofis koltuğu ve masası aldığını söyledi.

Geçen yıl evlere 10 bine yakın ofis koltuğu ve çalışma masası sattıklarını söyleyen Gökyay, yeni dönemi şöyle anlattı: “2020’nin son birkaç ayında ofislerden ev veya uydu ofislere ciddi bir oranda kayma yaşandı. Bu sürecin geçici ya da kalıcı olup olmadığına şirketlerin üst düzey yöneticileri ve insan kaynakları karar veremedikleri için, çalışanlarının evdeki çalışma ortamının ofiste olması gerekenle aynı sağlık standartlarına göre olması gerektiğini ortaya koydular. Özellikle ev ortamında kendilerine ofis ortamı yaratmaya başlayan çalışanlar, şirketlerinin sağlamış olduğu destek ile markamıza yöneldi. Nurus’ta ergonomik ve esnek çalışma koltuklarını tercih ederlerken, çalışma masası olarak ev ortamının ambiyansına uyacak modellerle birlikte tamamlayıcı aksesuarlarla bu dönemde kendilerine özel çalışma alanlarını yaratmayı tercih ettiler.”

Yurtdışında atağa kalktı

Türkiye’deki yüksek teknolojili Ar- Ge merkezi ve inovatif öngörüleriyle yeni talepleri ve ihtiyaçları hızlı şekilde geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Gökyay, “Pandemide, iç pazarda ev tipi ofis mobilyasında artış yakalarken, aynı zamanda dış pazarda projelerimizi geliştirmeye devam ettik. 2020 yılında yurtdışı satışlarımızda büyük bir artış yakalamayı sağladık. Satışların %40’nı aşan kısmı yurtdışı pazarından elde edildi. Bu yıl ise yurtdışında daha da büyüyerek oranın yüzde 50’yi aşmasını hedefliyoruz” dedi. Gökyay, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini verdi. Yurtdışında evden çalışma modelleriyle ilgili de konuşan Gökyay şöyle devam etti: “Almanya, evden çalışmayı kalıcı hale getirecek ülkeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda evden çalışanların iş güvenliği yani kişilerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını korumak adına yasa tasarısı düzenleniyor. Durum bu şekilde gelişince, Almanya’da da evden çalışanlar için çalışma koltuğu ve masası talepleri artacaktır. Almanya’dan sonra zaman içinde birçok Avrupa ülkesinde bu kurallar geçerli olacaktır.”

Bu yılki ciro hedefi 300 milyon TL

Güran Gökyay, pandemi sebebiyle yaşanan aksaklıkların, tedarik süreci için kendilerini birtakım yatırımlar yapmaya yönelttiğini ve fabrikaya üretim için de çok önemli yeni makineler aldıklarını açıkladı. Gökyay, “Başlıca yaptığımız yatırımlardan olan plastik enjeksiyon, ahşap CNC kalıp, döşeme bölümü, tasarım ve sertifikasyon yatırımları ile artık dışarıya bağlı kalmadan, standartların üstünde üretim yapabilecek konuma geldik” dedi. Gökyay, “Bu yılki ciro hedefimiz 300 milyon TL” diye konuştu.