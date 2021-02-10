Ofis ve kırtasiye e-ticaretinde yeni müşteri sayısı yüzde 68 arttı

Ofis ve kırtasiye ürünlerinin satışının yapıldığı e-ticaret markası Avansas, salgın yılı olan 2020’de ilk kez alış-veriş yapan kişilerin bir önceki yıla göre yüzde 68 arttığını açıkladı. Avansas’tan yapılan açıklamada, tüketicilerin işyeri alışverişine 56 milyon dakikadan fazla zaman harcadığı, en çok satılan ürün grupları ise gıda, kırtasiye ve hijyen ürünleri olduğu belirtildi. 2020 yılında içecek ürünlerinde en çok Türk kahvesi, çay ve filtre kahve tercih edildi. İçecek ürünlerini; karton bardak, ıslak havlu, deterjan, çamaşır suyu, maske ve dezenfektan izledi. Ürün bazında, 2020’de en fazla satılan ürünler, maske, dezenfektan, çay, Türk kahvesi, filtre kahve, klasör, kağıt havlu, karton bardak, şeffaf dosya, ıslak havlu, küp şeker, tuvalet kağıdı, fotokopi kağıdı, su, deterjan ve fosforlu kalem oldu.

2020’de Kasım ve Aralık aylarında online sipariş rekor kırdı. En fazla alışveriş haftanın ilk iki gününde yapıldı. Sipariş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı. Avansas açıklamasında 23 ilde 1 işgünü teslimat süresi uygulandığını vurgulandı. Avansas salgın nedeniyle artan talep çeşitliliğini karşılamak için 2020’de 2500 dolayında yeni ürün satışa sunuldu ve toplam satılan ürün sayısı 5500’ü aştı.

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, 2020 yılına yönelik yaptığı değerlendirmede, COVID-19 enfeksiyonu bulaşma riskinin e-ticarete ilgiyi artırdığını belirterek, “Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) verilerine göre geçen yıl e-ticaret sektörü, yüzde 65 büyüme elde ederek 250 milyar TL'lik hacmi yakaladı. Özellikle dijitalleşmenin ve talebin artmasıyla e-ticaret platformları tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye öncelik verdi. Avansas olarak biz de bu dönemde ‘Çalışılan Her Yer İş Yeridir’ diyerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını hijyenik ve en hızlı şekilde karşılamak üzere 1 iş gününde teslimata öncelik verdik.” dedi. Genel Müdür Sedat Anak, Avansas’ın 2020’de Yılın En İtibarlı İş Ortağı araştırmasında Müşteri Deneyiminde Mükemmellik’ ödülü ile ECHO Awards’da Ofis/Kırtasiye kategorisinde birincilik ödülü aldıklarını hatırlattı.