Ofis Yem’den yatırım hamlesi: 5 yılda 50 milyon dolar yatırım yapacak
Önümüzdeki 5 yılda 50 milyon dolar yatırım hedefleyen Ofis Yem, geçen yıl Adana’da 18,3 milyon dolarlık yatırımla yeni fabrikasını açtı. Adana’dan sonra Samsun'da fabrika açacak olan şirket, sadece Türkiye’de değil, bölgesel pazarlarda da rekabetçi oyuncu olmayı amaçlıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de 30 yıldır yem sektöründe faaliyet gösteren Ofis Yem, yeni dönemde de yatırım hamlelerine hazırlanıyor. Önümüzdeki 5 yıllık yatırım hedefini açıklayan şirket, 2030 yılına kadar 50 milyar dolarlık yatırım hedefliyor. Geçen yıl tamamladığı Adana yatırımıyla büyüme adımlarını hızlandıran firma, yeni üretim teknolojileriyle donatılan ve saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesisini faaliyete geçirdi.
Şirket, geçen yıl 15.8 milyar lira ciro elde etti. Şirketin yeni dönem büyüme stratejisini aktaran Ofis Yem’in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, “Adana hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla sürdürülebilir büyümemizin simgesi. Ankara, Manisa ve Kars’ta bulunan tesislerimizle Türkiye’nin dört bir yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklerken, Adana’da da Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027’de devreye alacağımız Samsun tesisimizle bu coğrafi yayılımı sürdüreceğiz” dedi.
Ankara, Manisa, Kars ve Adana fabrikalarının toplam saatlik üretim kapasitesinin 250 ton olduğunu bildiren Taşkaldıran, 15.2 MW kurulu güç GES’lerinin olduğunu ve 7,9 milyon dolar ilave yatırım planladıklarını kaydetti. Şirketlerinin halka arzı yüzde 15 olduğunu ve Ağustos 2023’te 618 milyon TL büyüklüğünde yapıldığını ileten Taşkaldıran, çalışan sayılarının 376 olduğunu ve kadın çalışan sayısı oranlarının ise yüzde 10,1 olarak yer aldığını söyledi.
Adana yatırımının, Ortadoğu pazarına lojistik imkanlarının fazla olması, başta Mersin olmak üzere çevre limanlara yakınlığı ile ihracat hedeflerinde stratejik avantaj sunduğunu belirten Taşkaldıran, büyüyen iç talebi karşılarken, ihracat pazarlarında da katma değerli ürünlerle öne çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Geçen yıl toplam satışlarının 1,64 milyon tonu geçtiğini kaydeden Taşkaldıran, “Geçtiğimiz yıl sektör yüzde 5 büyürken, Ofis Yem yüzde 17’lik bir büyüme sergiledi. Geldiğimiz noktada pazarın en güçlü oyunculardan biri olarak öne çıkıyoruz"diye konuştu.
Yeni fabrika yatırımları yolda
Adana fabrikalarının 18 milyon dolar yatırımla tamamlandığını hatırlatan Taşkaldıran, önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım projeksiyonlarının bulunduğunu iletti. Polatlı’daki arazi yatımları gerçekleştirerek gelecek dönemde Ankara’daki üretim kapasitesini artırma planlarının mevcut olduğunu bildiren Taşkaldıran, "Adana fabrikamız teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor.
Adana fabrikamızın da aralarında olduğu üretim tesislerinde verimliliği artırmak için yapay zekâ tabanlı sistemler kullanıyoruz. GES projeleri, yapay zekâ destekli kalite kontrol ve ERP sistemleriyle sektörde dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. 2024 sonu itibarıyla Ankara’da hayata geçirdiğimiz 13 milyon dolarlık GES yatırımımızla kendi enerjimizi üreterek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ayrıca Malatya ve Çorum’da 8 milyon dolarlık ilave GES yatırımları planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Deneme Çiftliği yemlerin kalitesini gözlemliyor
Grup şirketleri aracılığıyla sektörün ihtiyaçlarını anlamak, geliştirme çalışmalarına destek olmak ve hizmet kalitesini korumak amacıyla Ankara’da modern bir Deneme Çiftliği kurulmasında rol üstlenildiğini de belirten Cem Taşkaldıran, “Deneme Çiftliği'nde, piyasaya çıkacak yemlerin verim kalitesini ve performansını şeffaf şekilde gözlemleniyor” dedi. Taşkaldıran, Deneme Çiftliği aracılığıyla sektör paydaşları arasına katıldıklarını, sektörün sorunlarına hızlı yanıt vermek ve hayvan refahını korumak için yaptıkları çalışmaların Ofis Yem’in gelişimine katkı sağladığını kaydetti.