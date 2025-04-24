Ofis Yem’den yatırım hamlesi: 5 yılda 50 milyon dolar yatırım yapacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de 30 yıldır yem sektöründe faaliyet gösteren Ofis Yem, yeni dönemde de yatırım hamleleri­ne hazırlanıyor. Önümüzdeki 5 yıllık yatırım hedefini açık­layan şirket, 2030 yılına kadar 50 milyar dolarlık yatırım he­defliyor. Geçen yıl tamamladı­ğı Adana yatırımıyla büyüme adımlarını hızlandıran firma, yeni üretim teknolojileriyle do­natılan ve saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni te­sisini faaliyete geçirdi.

Şirket, geçen yıl 15.8 milyar lira ciro el­de etti. Şirketin yeni dönem bü­yüme stratejisini aktaran Ofis Yem’in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, “Adana hem üretim kapasitesi hem de tek­nolojik altyapısıyla sürdürüle­bilir büyümemizin simgesi. An­kara, Manisa ve Kars’ta bulu­nan tesislerimizle Türkiye’nin dört bir yanında tarım ve hay­vancılık faaliyetlerini destek­lerken, Adana’da da Ortado­ğu ve Afrika ihracat pazarla­rına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027’de devreye alacağımız Samsun tesisimiz­le bu coğrafi yayılımı sürdüre­ceğiz” dedi.

Ankara, Manisa, Kars ve Adana fabrikalarının toplam saatlik üretim kapasi­tesinin 250 ton olduğunu bildi­ren Taşkaldıran, 15.2 MW ku­rulu güç GES’lerinin olduğunu ve 7,9 milyon dolar ilave yatırım planladıklarını kaydetti. Şir­ketlerinin halka arzı yüzde 15 olduğunu ve Ağustos 2023’te 618 milyon TL büyüklüğünde yapıldığını ileten Taşkaldıran, çalışan sayılarının 376 olduğu­nu ve kadın çalışan sayısı oran­larının ise yüzde 10,1 olarak yer aldığını söyledi.

Adana yatırımının, Ortadoğu pazarına lojistik imkanlarının fazla olması, başta Mersin ol­mak üzere çevre limanlara ya­kınlığı ile ihracat hedeflerin­de stratejik avantaj sunduğunu belirten Taşkaldıran, büyüyen iç talebi karşılarken, ihracat pazarlarında da katma değer­li ürünlerle öne çıkmaya hazır­landıklarını söyledi. Geçen yıl toplam satışlarının 1,64 milyon tonu geçtiğini kaydeden Taş­kaldıran, “Geçtiğimiz yıl sek­tör yüzde 5 büyürken, Ofis Yem yüzde 17’lik bir büyüme sergile­di. Geldiğimiz noktada pazarın en güçlü oyunculardan biri ola­rak öne çıkıyoruz"diye konuştu.

Yeni fabrika yatırımları yolda

Adana fabrikalarının 18 mil­yon dolar yatırımla tamamlan­dığını hatırlatan Taşkaldıran, önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım pro­jeksiyonlarının bulunduğunu iletti. Polatlı’daki arazi yatım­ları gerçekleştirerek gelecek dönemde Ankara’daki üretim kapasitesini artırma planları­nın mevcut olduğunu bildiren Taşkaldıran, "Adana fabrika­mız teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor.

Adana fabrikamızın da aralarında olduğu üretim te­sislerinde verimliliği artırmak için yapay zekâ tabanlı sistem­ler kullanıyoruz. GES projeleri, yapay zekâ destekli kalite kont­rol ve ERP sistemleriyle sektör­de dönüşümün öncülüğünü üst­leniyoruz. 2024 sonu itibarıyla Ankara’da hayata geçirdiğimiz 13 milyon dolarlık GES yatırı­mımızla kendi enerjimizi üre­terek karbon ayak izimizi azal­tıyoruz. Ayrıca Malatya ve Ço­rum’da 8 milyon dolarlık ilave GES yatırımları planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deneme Çiftliği yemlerin kalitesini gözlemliyor

Grup şirketleri aracılığıyla sektörün ihtiyaçlarını anlamak, geliştirme çalışmalarına destek olmak ve hizmet kalitesini korumak amacıyla Ankara’da modern bir Deneme Çiftliği kurulmasında rol üstlenildiğini de belirten Cem Taşkaldıran, “Deneme Çiftliği'nde, piyasaya çıkacak yemlerin verim kalitesini ve performansını şeffaf şekilde gözlemleniyor” dedi. Taşkaldıran, Deneme Çiftliği aracılığıyla sektör paydaşları arasına katıldıklarını, sektörün sorunlarına hızlı yanıt vermek ve hayvan refahını korumak için yaptıkları çalışmaların Ofis Yem’in gelişimine katkı sağladığını kaydetti.