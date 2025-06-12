Ofise dönüşle artan talep kiraları uçurdu
Son üç yılda ofis kiraları, yüksek enflasyon ve ofise dönüş trendiyle enflasyonun üzerinde artış gösterdi. İzmir yüzde 900 artışla ilk sırada geldi. Bu şehri İstanbul’da Levent yüzde 700 artışla ikinci, Ankara yüzde 571’lik oranla üçüncü, Antalya yüzde 550 artışla dördüncü sırada izledi. İstanbul’da A sınıfı ofis kirasında en pahalı bölgeler Levent ve Maslak oldu.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de üç yıllık sürede ticari gayrimenkul fiyatları yüzde 456 artışla enflasyonu aşmasına rağmen son bir yılda yüzde 5.2 reel düşüş sergiledi. Ofis kiraları ise yine son üç yılda yüksek enflasyon ve ofise dönüş trendinin yaygınlaşmasıyla yükselişini sürdürürken, en fazla artış yüzde 900’lük oranla İzmir’de görüldü.
Bunu İstanbul’da Levent bölgesi yüzde 700, Ankara yüzde 571, Antalya yüzde 500, Bursa yüzde 500 artışla takip etti. İstanbul’da ofislerin en yoğun bulunduğu Levent’te A sınıfı ofis metrekare kiraları son üç yılda ortalama 200 liradan 1.100-1.600 liraya çıkarken, Maslak’ta ise ortalama 120 liradan 650-1.100 liraya yükseldi. Ticari gayrimenkul fiyatlarının son üç yıllık değişimi, kira metrekareleri ve ofis taleplerini Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, DÜNYA için analiz etti.
Dükkanda zirve Ankara’nın
Türkiye'de ticari gayrimenkul piyasasının, 2022-2025 yıllarında kiralama ve satış değerlerinde önemli değişimlere sahne olduğuna işaret eden Latif Aksoy, şehirlere göre yaşanan fiyat değişimlerini şöyle değerlendirdi: “İstanbul, Ankara ve İzmir ticari gayrimenkul fiyat endeksine göre, son 3 yıllık dönemde ticari gayrimenkul fiyatları, sırasıyla yüzde 370, 547 ve 510 artış gösterdi. Ofis fiyat endeksine bakıldığında ise son üç yılda yüzde 461’lik bir artış kaydedildiği, ofis fiyatlarındaki artışın en yüksek yüzde 625 ile İzmir’de yaşandığı görüldü. İzmir’i, Ankara yüzde 513 ve İstanbul yüzde 362 ile takip ediyor. Diğer taraftan dükkan fiyat endeksinde ise en yüksek artış yüzde 560 ile Ankara’da gözlendi.”
İstanbul’da Levent ve Maslak A sınıfı ofiste öne çıktı
Türkiye’de ofis kiralarının ise son üç yılda, yüksek enflasyon ve değişen çalışma trendlerinin etkisiyle ciddi bir yükseliş gösterdiğine işaret eden Latif Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “En prestijli iş merkezlerinin kalbi olan İstanbul’un Levent bölgesinde 2022 yılında A sınıfı ofislerin aylık metrekare kira birim fiyatları ortalama 200 TL aralığında seyrederken, 2025 itibarıyla bu fiyatlar ortalama metrekare başına 1.100-1.600 TL bandına ulaştı.
Benzer şekilde, Maslak bölgesinde A sınıfı ofislerin aylık kira birim fiyatları 2022 yılında ortalama 120 TL seviyesindeyken, 2025 yılında 650-1.100 TL arasında talep görmeye başladı. Başkentte ise 105 TL metrekareden 600-700 TL metrekareye ulaştı. Üç yıllık periyotta üç büyük kentteki A sınıfı ofislerin kira fiyatları bakımından en yüksek artış İzmir’de gerçekleşti.
Özellikle Alsancak, Bornova gibi bölgelerde yeni ticari projelerin etkisiyle fiyatlar hızla yükseldi. İzmir’de 2022 yılında aylık A sınıfı ofis kira birim fiyatları 70TL metrekare seviyelerinden 2025 yılı itibariyle 600-700 TL aralığına ulaşarak yaklaşık yüzde 900 artış kaydetti. Diğer illerde, Antalya’da yüzde 550 (50 TL’den 325 TL’ye), Bursa’da yüzde 500 (60 TL’den 360 TL’ye) artış yaşandı.”
Şişli, Beşiktaş Sarıyer hareketli
İstanbul’un en prestijli iş merkezlerinin yer aldığı Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ilçelerinin, hem ticari hem de konut piyasası açısından İstanbul’un en hareketli ilçeleri olmaya devam ettiğine işaret eden Aksoy, “Özellikle Levent bölgesinde pandemi sonrasında ofis doluluk oranının ciddi artış göstermesi, arzın kısıtlı kalması bölgede ticari gayrimenkullerin fiyat artışlarını destekledi. Pandemi süresince yaygınlaşan uzaktan çalışma trendinin, son bir yılda büyük ölçekli firmalar ve bankalar arasında yerini giderek ofise dönüş eğilimine bıraktı. Birçok şirkette 2025 yılı itibariyle ofisten çalışma gün sayıları artarken, bazı firmalar tamamen ofise dönüş politikaları benimsedi.”
Dezenflasyonla son bir yılda reel düşüş var
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2022-2025 yılları ilk çeyrek raporları dikkate alındığında, ticari gayrimenkul fiyat artışının yüzde 456 olduğuna işaret eden Aksoy, “Endeks, 2022 yılının ilk çeyreğinde 32,9 seviyesindeyken, 2025’te 183,2'ye ulaştı.
Aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kümülatif enflasyon oranının yüzde 226 civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, artışın enflasyonun üzerinde seyrettiği görülüyor. Ancak son 1 yıl özelinde incelediğimizde ise reelde yüzde 5,2’lik bir düşüş söz konusu. 2022 yılında yüksek enflasyonun etkisiyle fiyatlar yıllık yüzde 150 artarken, süreç içerisinde düzenli artış oranı azaldı ve 2025’te yüzde 32,4'e düştü. Bunda, enflasyonla mücadele sürecine yönelik politikaların etkili olduğunu söyleyebiliriz.”
Bölgelere göre incelendiğinde ise bazı bölgelerde üç yıllık fiyat değişiminin 8 kata kadar çıktığını söyleyen Aksoy, “Özellikle yabancı yatırımcının etkisiyle Ege ve Akdeniz bölgeleri, son üç yılda konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarında en yüksek artış oranlarını kaydetti. Ankara ve İzmir’de kira artışları daha belirgin olurken, İstanbul’da ticari gayrimenkullerin satış ve kiralama fiyatlarındaki artış nispeten daha ılımlı kaldı” değerlendirmesinde bulundu.
İFM’ye yakınlık Ümraniye’ye kazandırdı
İstanbul Finans Merkezinin (İFM) faaliyete geçmesiyle Ataşehir'in, finans ve bankacılıkta yeni bir cazibe merkezi olarak gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Aksoy, şöyle devam etti: "Birçok bankanın ve devlet kurumunun İFM’ye taşınması, bölgede ticari gayrimenkullerin değerini ve kira getirilerini yükseltti. Yeni metro hatları ve altyapı yatırımlar cazibeyi artırdı.İFM’ye yakınlığı, kentsel dönüşüm projeleri ve yeni perakende alanlarıyla Ümraniye, bu süreçte değer kazanan ilçelerden oldu.”