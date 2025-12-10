Ofisler ‘sessiz alan’ olunca mobilyalar akıllandı

Nurdoğan A. ERGÜN

Pandemi sonrasında çalışma hayatında hibrit ve uzak­tan çalışma modeline geçiş, ofis ve ofis mobilyalarına bakışı da kökten değiştirdi. Paylaşımlı ofis­lerde teknoloji entegrasyonlu, mo­bil ve çok amaçlı ürünler ön pla­na çıkarken, evden çalışanlar için ergonomik, kompakt ve akustik çözümleri sektörün yeni normali oluyor. Bu da ofis mobilyaları sek­törünü klasik üretimden teknolo­ji odaklı tasarımlara yönlen­diriyor. Ofis Mobilyacıla­rı İş Birlikteliği Derneği Başkanı Murat Özkardeş, ofislerin artık birer “bu­luşma noktası” haline gel­diğini, bu dönüşü­mün de mobil­yaları “akıllı” hale getirdi­ğini belirt­ti.

Çalışan­ların ofise artık sadece “iş yapmak” için değil, iş birliği geliştirmek ve odaklan­mak için geldiğini ifade eden Öz­kardeş’e göre, bu değişimle birlik­te ofis mobilyaları sessiz alanlar yaratan panellere ve dış dünyadan izole özel kabinlere dönüştü. Öz­kardeş, “Renk tercihleri, malzeme kombinasyonları ve tasarım dilin­de de kullanıcı deneyimi odaklı ye­ni bir dönem başladı. Üreticiler ar­tık kişiselleştirilebilir, mobil, akıllı ve çok amaçlı ürünleri portföyleri­ne dahil etmek zorunda. Bu da sek­törde büyüyen bir Ar-Ge ve inovas­yon kültürü yarattı” diye konuştu.

Türkiye ofis mobilyaları sektö­rünün son 10 yılda ciddi bir ölçek ve yetkinlik kazandığını dile geti­ren Özkardeş, “Bugün Türkiye fi­yat-performans dengesi, hızlı üre­tim kabiliyeti ve lojistik avanta­jıyla Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bölgesel bir tedarik üs­süne dönüşmüş durumda” dedi. 2024 verilerine göre, ofis mobilya­ları sektöründe 15 bin 390’nın üze­rinde firma faaliyet gösteriyor. 60 bin kişiye istihdam sağlayan sek­tör, 2010'da da 59 ülkeye yaklaşık 180 milyon dolarlık ihracat yapar­ken, 2024'te 176 ülkeye 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün yüksek ihracat potan­siyelinin önündeki en büyük enge­li döviz kuru oynaklığı, hammadde maliyetlerindeki öngörülemez ar­tışlar ve bazı ithal yedek parçalara uygulanan yüksek vergiler olarak sıralayan Özkardeş, bu zorlukla­rın aşılması için ihracatçı firmala­ra hammadde alımında KDV mua­fiyeti gibi finansman desteklerinin sağlanmasını talep etti. Bölgesel ihracat geliştirme merkezlerinin kurulması gerektiğini ifade eden Özkardeş, , kalite standartlarına uyumsuzluk nedeniyle yaşanan güven kayıplarının tüm sektörün kapılarını daralttığına da dikkat çekerek, kalite odaklı üretimin teş­vik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konfor, verimlilik ve teknoloji ile birleşti

Murat Özkardeş, ofis mobilyalarında trendleri şöyle özetledi:

Sensörlü mobilyalar: Çalışanların duruşunu takip eden, oturma-kalkma zamanlarını hatırlatan akıllı masalar ve koltuklar.

Modüler yapı: Hibrit çalışma düzenine uyum sağlayan, kolayca yer değiştirebilen ve genişleyebilen esnek tasarımlar.

Entegre teknoloji: Kablosuz şarj üniteleri, gizli multimedya bağlantıları ve teknoloji destekli ürünler artık standart haline geliyor.

Sürdürülebilirlik: Küresel markaların karbon nötr hedefleri doğrultusunda geri dönüştürülmüş plastik, ahşap ve metal kullanımı bir standart haline geliyor.

“Sürdürülebilirlik tercih değil pazara giriş şartı”

Gelecek 5 yılın en büyük belirleyicisinin sürdürülebilirlik olacağını söyleyen Murat Özkardeş, “Avrupa pazarının karbon ayak izi, geri dönüştürülebilir malzeme ve enerji verimliliği konusundaki sıkı regülasyonları, Türk üreticileri bu alana yatırım yapmaya zorunlu kılıyor. Ancak sektör genelinde standartların oturması için daha fazla teşvik ve bilinçlendirme gerekiyor. Sürdürülebilir üretim, önümüzdeki dönemde yalnızca bir tercih değil, pazara giriş şartı haline gelecek” dedi.

Küresel pazar 130 milyar dolara ulaşacak

Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde hızla büyüyen bir sektör olan ofis mobilyaları pazarının 2024 sonu itibariyle 88 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Yıllık ortalama yüzde 5-5.5 arasında bir büyüme beklenen sektörün 2032 yılına kadar 115 ile 130 milyar dolarlık bir hacim yaratması bekleniyor. Coğrafi dağılıma bakıldığında ise, Asya- Pasifik en büyük ve en hızlı büyüyen pazar. Özellikle Çin ve Hindistan’daki ticari inşaat patlaması ve yeni ofis kurulumları bu bölgeyi lider yapıyor. Kuzey Amerika, teknolojik entegrasyonlu ve yüksek segment ergonomik ürünlere olan talep nedeniyle değer bazında en büyük ikinci Pazar. Avrupa ise sürdürülebilirlik, çevre dostu malzemeler ve sertifikalı ergonomik tasarım talebinin en yoğun olduğu bölge.

KOBİ’lerin ancak %10’u yerli tasarımla çalışıyor

Tasarım ve Ar-Ge konusunda en güçlü adımları büyük ölçekli firmaların attığını belirten Özkardeş’e göre, ancak sektörün genelinde hâlâ gidilecek önemli bir yol var. “Küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaklaşık yüzde 10’u yerli tasarımcılarla aktif çalışırken geri kalan büyük bölüm, uluslararası fuarlardaki örneklerden ‘esinlenerek’ ürün geliştirmeye çalışıyor” diyen Özkardeş, bu durumun da sektörün global rekabetteki potansiyelini sınırlandırdığını belirtti. Özkardeş, “Sektör derneklerinin Ar-Ge merkezleri kurması, yeni mezun tasarımcıların sektöre hızlı entegrasyonunu sağlaması ve firmalara ortak tasarım havuzları sunması büyük bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Bu model hem tasarım ekosistemini güçlendirir hem de üreticilerin yenilikçi ürün geliştirme kapasitesini artırır” dedi.