Oğlunun cilt alerjisine çare ararken girişimci oldu

Sevilay ÇOBAN

Vinacocha Natural Wel­lness’n kuruluş hikâye­si, bir annenin oğlunun cilt sorunlarına çözüm arayı­şında doğdu. Temiz içerikli kozmetik ürün arayışına giren kadın girişimci Demet Gon­ca Akalın, 2020 yılında çıktı­ğı yolculuğu DÜNYA Gazete­si ile paylaştı. Piyasada temiz içerikli ürünlerin az olduğunu fark eden Akalın, kendi marka­sını yaratmaya karar verdi.

Eği­timini finans üzerine tamam­ladıktan sonra 15 yıl bankacılık yapan Akalın, “Bankacılık ya­parken de hep bir girişimcilik hayalim vardı ama tam olarak oğlumun doğumuyla başladı diyebilirim. Onun cilt sorunu­na çözümler ararken bir yol­culuğa çıktım ve yol beni bura­lara kadar getirdi. Cilt alerjisi­ne karşı temiz içerikli ürünler ararken İngiltere'de Formülas­yon ve Aromaterapi eğitimle­ri aldım ve New York Institute of Aromatherapy'den sertifika kazandım” dedi.

15 yıllık bankacılıktan girişimciliğe

Ardından 2020 yılında ban­kadan ayrılarak Vinacocha markasını kurduğunu söyle­yen Akalın, bu süreçte aldığı destekleri şöyle anlattı: “Kü­çük bir KOSGEB desteği al­dım, en büyük destekçim kur­duğum hayal ve yılmazlığım diyebilirim. Bir kamu banka­sının teşvikli bir kredisi beni yola çıkaran ilk unsurdur. Ha­la çalışıyorum bu banka ile ve minnettarım. İki yıldır da Hep­siburada’da girişimci kadın­lara özel indirimli komisyon oranlarıyla satış yapıyorum. Sundukları hediye reklam ba­kiyesi, ücretsiz fotoğraf çekim desteği de girişimci kadınlar için önemli avantajlar sağlıyor. Şu anda da verdikleri görünür­lük desteği ile bir kampanya dönemindeyiz.”

“Benim hikâyem aynı za­manda bir kurumsal dönüşüm hikâyesi” diyen Akalın, giri­şimcilikle ilgili kongrelere da­vet edildiğini, yaptığı sunum­larda bu dönüşümü paylaştı­ğını ifade etti. Akalın, 5 yıllık süreçte İstanbul Ticaret Oda­sı'nın Yükselen Markalar pro­jesi ve Halkbank'ın Üreten Ka­dınlar projesinde aldığı ödül­lerle başarısını taçlandırdı.

İlk 3 yılı atlatanlar yere sağlam basıyor

Markayı kurduktan 3 ay sonra pandemi ilan edildiği­ni hatırlatan Akalım, “İlk yıl­lar zor olsa da insanların temiz içerikli ürünler konusunda­ki hassasiyetlerinin arttığı ve e-ticaretin yoğunlaştı­ğı bir dönem olma­sı sebebiyle güçlü bir maya oldu bize diyebilirim. Bizi en çok zorlayan ise 3. yılımızda ölçeğimizin bü­yümesi ile ope­rasyonu ve fi­nansal süreçleri yönetmek oldu. Bu noktada yıl­mazlık çok önemli, işletmelerin ilk 3 yılı ‘dead valley’ ölüm vadisi olarak tanımlanı­yor. İlk 3 yılı atlatabilen şirketler ar­tık sağlam bir faali­yet döngü­sü ve finan­sal bünyeye sahip olabi­liyor” diye konuştu.

Doğa ve hayvan dostu temiz içerik

Aromaterapik yağlar, cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri ve evde sağlıklı yaşam gereçleri olmak üzere 4 ayrı kategoride satış yaptıklarını kaydeden Akalın, “Tüm ürünlerimizde %100 saflıkta doğal yağlar, ekstratlar, kolajen, hyalüronik asit, niacinamide, ferulic acid gibi değerli, doğa dostu, hayvanlar üzerinde test edilmeyen hammadde, aktifler ve antioksidanlar kullanıyoruz. Temiz içerik ve bütüncül güzellik tüm ürünlerimiz üretilirken en önemli konumuz” ifadelerini kullandı.

“Büyüme stratejimizin merkezinde e-ihracat var”

2025 yılı hedef ve beklentilerini de dile getiren Akalın, “2025 yılı, yurtiçi tüm piyasalarda ve dünyada da zor bir ekonomik konjoktürün gerekliliklerine uyum sağlamamız gereken bir yıl. Temkinli olmak ama aynı zamanda risk iştahınızı da düşürmemek zorundasınız ayakta kalabilmek, yolculuğa devam edebilmek için. Büyüme stratejimizin merkezinde e-ihracat bulunuyor” diye konuştu.

Girişimci kadın gücü destekleniyor

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 2017’den bu yana 60 bini aşkın girişimci kadına ulaştı. Programdaki kadın kooperatiflerinin sayısı ise 280 oldu. Girişimci kadınların işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak için 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi desteği sunulurken, kadın kooperatiflerine ise ciro sınırı olmaksızın yüzde 1 komisyon oranı, ücretsiz kargo ve fotoğraf desteği sağlanıyor.

58 çeşitlik geniş ürün gamına sahip

Vinacocha Natural Wellness, hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet veren bir marka, son 2 yıldır e-ihracat yatırımları yaparak uluslararası arenada da yer almayı hedefliyor. Akalın, bu hedefleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Vinacocha Natural Wellness, 58 çeşit ürünü ile doğal kozmetik markaları içerisinde en geniş ürün gamına sahip olan markalardan birisi. Kendi web sitemiz, dijital pazaryerleri, Türkiye’de 15, Rusya, Hollanda, Kıbrıs ve Amerika olmak üzere yurt dışında 4, toplamda 19 bayii ile hizmet veren bir doğal kozmetik markasıyız. Son iki yıldır e-ihracat tarafında önemli yatırımlarımız bulunuyor. Geleneksel ihracat için ise fuarlara ve B2B etkinliklerine katılıyoruz.”

Formüllerinin tümünün eczacı formülasyonu olduğunu aktaran Akalın, “Eczacı ve kimyagerlerden oluşan iyi bir Ar-Ge ekibine sahibiz. Kozmetik Üreticileri Derneği’ne üyeyiz. Bu dernekte aktif görevlerim var. Nitelikli üreticilerle ve sektörün iyi oyuncularıyla bu dernekte dirsek temasında olmak ilham verici. Yeni ve yenilikçi ürün, bir kozmetik markasının olmazsa olmazıdır. Performans marketing ve dijital işler de dahil olmak üzere 12 kişilik bir ekibiz. Paydaşlığa ve ekip çalışmasına inanıyoruz.