Oğlunun cilt alerjisine çare ararken girişimci oldu
Cilt alerjisi sorunu yaşayan oğlu için temiz içerikli kozmetik ürün arayışına girince kurumsal hayattan girişimciliğe doğru yol aldı. Demet Gonca Akalın, şimdi Türkiye’de 15, Rusya, Hollanda, Kıbrıs ve Amerika olmak üzere yurt dışında 4, toplamda 19 bayii ile hizmet veren bir doğal kozmetik markasını e-ihracatla büyütmeyi hedefliyor.
Sevilay ÇOBAN
Vinacocha Natural Wellness’n kuruluş hikâyesi, bir annenin oğlunun cilt sorunlarına çözüm arayışında doğdu. Temiz içerikli kozmetik ürün arayışına giren kadın girişimci Demet Gonca Akalın, 2020 yılında çıktığı yolculuğu DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. Piyasada temiz içerikli ürünlerin az olduğunu fark eden Akalın, kendi markasını yaratmaya karar verdi.
Eğitimini finans üzerine tamamladıktan sonra 15 yıl bankacılık yapan Akalın, “Bankacılık yaparken de hep bir girişimcilik hayalim vardı ama tam olarak oğlumun doğumuyla başladı diyebilirim. Onun cilt sorununa çözümler ararken bir yolculuğa çıktım ve yol beni buralara kadar getirdi. Cilt alerjisine karşı temiz içerikli ürünler ararken İngiltere'de Formülasyon ve Aromaterapi eğitimleri aldım ve New York Institute of Aromatherapy'den sertifika kazandım” dedi.
15 yıllık bankacılıktan girişimciliğe
Ardından 2020 yılında bankadan ayrılarak Vinacocha markasını kurduğunu söyleyen Akalın, bu süreçte aldığı destekleri şöyle anlattı: “Küçük bir KOSGEB desteği aldım, en büyük destekçim kurduğum hayal ve yılmazlığım diyebilirim. Bir kamu bankasının teşvikli bir kredisi beni yola çıkaran ilk unsurdur. Hala çalışıyorum bu banka ile ve minnettarım. İki yıldır da Hepsiburada’da girişimci kadınlara özel indirimli komisyon oranlarıyla satış yapıyorum. Sundukları hediye reklam bakiyesi, ücretsiz fotoğraf çekim desteği de girişimci kadınlar için önemli avantajlar sağlıyor. Şu anda da verdikleri görünürlük desteği ile bir kampanya dönemindeyiz.”
“Benim hikâyem aynı zamanda bir kurumsal dönüşüm hikâyesi” diyen Akalın, girişimcilikle ilgili kongrelere davet edildiğini, yaptığı sunumlarda bu dönüşümü paylaştığını ifade etti. Akalın, 5 yıllık süreçte İstanbul Ticaret Odası'nın Yükselen Markalar projesi ve Halkbank'ın Üreten Kadınlar projesinde aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdı.
İlk 3 yılı atlatanlar yere sağlam basıyor
Markayı kurduktan 3 ay sonra pandemi ilan edildiğini hatırlatan Akalım, “İlk yıllar zor olsa da insanların temiz içerikli ürünler konusundaki hassasiyetlerinin arttığı ve e-ticaretin yoğunlaştığı bir dönem olması sebebiyle güçlü bir maya oldu bize diyebilirim. Bizi en çok zorlayan ise 3. yılımızda ölçeğimizin büyümesi ile operasyonu ve finansal süreçleri yönetmek oldu. Bu noktada yılmazlık çok önemli, işletmelerin ilk 3 yılı ‘dead valley’ ölüm vadisi olarak tanımlanıyor. İlk 3 yılı atlatabilen şirketler artık sağlam bir faaliyet döngüsü ve finansal bünyeye sahip olabiliyor” diye konuştu.
Doğa ve hayvan dostu temiz içerik
Aromaterapik yağlar, cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri ve evde sağlıklı yaşam gereçleri olmak üzere 4 ayrı kategoride satış yaptıklarını kaydeden Akalın, “Tüm ürünlerimizde %100 saflıkta doğal yağlar, ekstratlar, kolajen, hyalüronik asit, niacinamide, ferulic acid gibi değerli, doğa dostu, hayvanlar üzerinde test edilmeyen hammadde, aktifler ve antioksidanlar kullanıyoruz. Temiz içerik ve bütüncül güzellik tüm ürünlerimiz üretilirken en önemli konumuz” ifadelerini kullandı.
“Büyüme stratejimizin merkezinde e-ihracat var”
2025 yılı hedef ve beklentilerini de dile getiren Akalın, “2025 yılı, yurtiçi tüm piyasalarda ve dünyada da zor bir ekonomik konjoktürün gerekliliklerine uyum sağlamamız gereken bir yıl. Temkinli olmak ama aynı zamanda risk iştahınızı da düşürmemek zorundasınız ayakta kalabilmek, yolculuğa devam edebilmek için. Büyüme stratejimizin merkezinde e-ihracat bulunuyor” diye konuştu.
Girişimci kadın gücü destekleniyor
Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 2017’den bu yana 60 bini aşkın girişimci kadına ulaştı. Programdaki kadın kooperatiflerinin sayısı ise 280 oldu. Girişimci kadınların işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak için 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi desteği sunulurken, kadın kooperatiflerine ise ciro sınırı olmaksızın yüzde 1 komisyon oranı, ücretsiz kargo ve fotoğraf desteği sağlanıyor.
58 çeşitlik geniş ürün gamına sahip
Vinacocha Natural Wellness, hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet veren bir marka, son 2 yıldır e-ihracat yatırımları yaparak uluslararası arenada da yer almayı hedefliyor. Akalın, bu hedefleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Vinacocha Natural Wellness, 58 çeşit ürünü ile doğal kozmetik markaları içerisinde en geniş ürün gamına sahip olan markalardan birisi. Kendi web sitemiz, dijital pazaryerleri, Türkiye’de 15, Rusya, Hollanda, Kıbrıs ve Amerika olmak üzere yurt dışında 4, toplamda 19 bayii ile hizmet veren bir doğal kozmetik markasıyız. Son iki yıldır e-ihracat tarafında önemli yatırımlarımız bulunuyor. Geleneksel ihracat için ise fuarlara ve B2B etkinliklerine katılıyoruz.”
Formüllerinin tümünün eczacı formülasyonu olduğunu aktaran Akalın, “Eczacı ve kimyagerlerden oluşan iyi bir Ar-Ge ekibine sahibiz. Kozmetik Üreticileri Derneği’ne üyeyiz. Bu dernekte aktif görevlerim var. Nitelikli üreticilerle ve sektörün iyi oyuncularıyla bu dernekte dirsek temasında olmak ilham verici. Yeni ve yenilikçi ürün, bir kozmetik markasının olmazsa olmazıdır. Performans marketing ve dijital işler de dahil olmak üzere 12 kişilik bir ekibiz. Paydaşlığa ve ekip çalışmasına inanıyoruz.