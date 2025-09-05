Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci kayıtlarıyla İstanbul’da kira uçurumu sadece ilçelerde değil mahallelerde de büyüdü. Kampüse yakın mahallelerde zam farkı yüzde 41’e kadar çıkarken, Çekmeköy ilk sırada geldi.
Hamide HANGÜL
Şişli’de yüzde 32, Fatih’te yüzde 30’a ulaşan fark, Eyüp’te yüzde 10, Bayrampaşa’da yüzde 2,61’de kaldı. En yüksek kira 56 bin lirayla Kadıköy’de olurken, bu ilçeyi Sarıyer 54 bin, Beşiktaş ve Zeytinburnu 51 bin lirayla izledi.
Öğrencilerin üniversitelere kayıt hareketliliği başladı. En fazla üniversitenin bulunduğu İstanbul’da yeni talep dalgası, sadece ilçelerde değil mahalleler arasında da kirada uçurum oluşturdu. Öyle ki aynı semtte kampüse yakın mahalleler ile semt geneli arasındaki kira farkı yüzde 40’a kadar çıktı. GABORAS verilerinden yapılan belirlemelere göre, İstanbul’un yeni gelişen bölgelerinden olan ve bazı özel üniversitelerin bulunduğu Çekmeköy yüzde 41’lik farkla ilk sırada geldi.
Türkiye’nin köklü üniversitesi İstanbul Üniversitesi’nin birçok kampüsünün bulunduğu Fatih’te, ilçe ile Beyazıt, Çapa, Cerrahpaşa gibi yerleşkelere yakın mahallerde kira farkı yüzde 30, Şişli’de yüzde 32’ye ulaşırken, kampüslerin nispeten daha az sınırlı olduğu Eyüp’te fark yüzde 10, Bayrampaşa’da yüzde 2.61’de kaldı.
Ne kadar yakın o kadar fark
Yine bazı kampüslerin bulunduğu ve toplu ulaşım alt yapı entegrasyonunun geliştiği Esenyurt’ta söz konusu fark yüzde 31,9, Beykent üniversitesi yerleşkesinin de bulunduğu Beylikdüzü’nde yüzde 29,8, Maltepe’de yüzde 20, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Marmara Üniversitesinin bazı yerleşkeleri ile bazı özel üniversitelerin bulunduğu Üsküdar’da yüzde 24,8, Esenler’de yüzde 18,7, Pendik ve Ataşehir’de yüzde 17,9, Büyükçekmece’de yüzde 17,1, İstanbul Üniversitesi İşletme ve Veterinerlik fakültelerinin bulunduğu Avcılar’da yüzde 16’ya ulaştı.
İlçeler arasında kira makası açıldı
İlçeler arasındaki kira artışları incelendiğinde ise en fazla artış oranı yüzde 19,9’luk oranla Zeytinburnu’nda görüldü. Bu ilçeyi yüzde 17,1’le Şile, yüzde 15,9’la Küçükçekmece, yüzde 13,7’yle Arnavutköy, yüzde 13,4’le Beyoğlu, yüzde 12,9’la Küçükçekmece, yüzde 12,5’le Beykoz, yüzde 12,9’la Bahçelievler izledi. Kira artışı Başakşehir’de yüzde 7,97, Esenler’de yüzde 7,90, Ataşehir’de yüzde 4,86, Bağcılar’da yüzde 3,60’da kaldı.
En yüksek kira Kadıköy’de
Kiraların doygunluğa ulaştığı bazı ilçelerde ise kira artışlarının düşük seyrettiği belirlendi. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi devlet ve özel üniversite yerleşkelerinin bulunduğu Sarıyer’de semt genelinde kira artışı yüzde 9,99 olurken, Beyoğlu’nda yüzde 13,4, Beşiktaş’ta yüzde 8,43, Kadıköy’de yüzde 7,83 arttı. Buna karşı en yüksek aylık kira yine bu ilçelerde görüldü. En yüksek aylık kira bedelinde Kadıköy 56 bin lirayla ilk sırada yer alırken, bu ilçeyi Sarıyer 54 bin lira, Beşiktaş 51 bin lirayla izledi. Kira artışı yüzde 20’ye dayanan Zeytinburnu da ulaşım kolaylığı ve üniversite yerleşkeleriyle aylık ortalama kira 51 bin lirayla ulaşarak, 50 bin lira barajını aşan 4 ilçe arasında yer aldı.
Ulaşım kolaylığı da tercihi etkiliyor
GABORAS CEO’su Ruhi Konak, İstanbul’da genel kira artışı yüzde 6.5 seviyesinde seyrederken, üniversitelere yakın bölgelerde bu oranın yüzde 9.8 olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Üsküdar, Şişli, Fatih, Bahçelievler ve Tuzla bu dönemde öne çıkıyor. Bu ilçeler yalnızca kendi bölgelerindeki üniversitelere yakınlıklarıyla değil, aynı zamanda ulaşım kolaylığı ve sosyal imkanlarıyla da tercih ediliyor. Kiralar yüksek olsa da, öğrenciler için erişilebilir ve üniversite yaşamına uygun lokasyonlar sunuyorlar.”
En düşük kira Esenyurt’ta
Aylık bedellere göre incelendiğinde en düşük kiranın 16 bin lirayla Esenyurt’ta olduğu görüldü. Bu ilçeyi yüzde 13,7 artış ve 18 bin lira aylık kirayla Arnavutköy izledi. Çatalca’da 23 bin, Bağcılar’da 20 bin, Fatih’te 21 bin, Avcılar’da 23 bin, Bayrampaşa’da 24 bin, Gaziosmanpaşa’da 23 bin 500, Güngören’de 24 bin, Sultangazi’de 21 bin, Sultanbeyli’de 20 bin, Pendik’te 29 bin 500 TL olduğu belirlendi.