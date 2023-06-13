Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: KOSGEB kredisinin kapsamı genişletilmeli

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da esnaf, tüccar ve sanayiciler deprem öncesine dönmeye çabalarken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu KOSGEB tarafından verilmeye başlanan faizsiz deprem kredisi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kredinin ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı firmalara verilmesi gerektiğini söyleyen Sadıkoğlu, Ülkemizin en kritik dönemlerinde tüm desteği şartsız veren esnaf, tüccar ve sanayicimize bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak" dedi. Başkan Sadıkoğlu, verilmeye başlanan faizsiz deprem kredisi için yetkililere çağrıda bulundu.

Depremin üzerinden 130 gün geçtiğini belirten Sadıkoğlu, "Şehrimizde çarşı diye tabir ettiğimiz tüm alanları kaybetmiş durumdayız. Yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı yaklaşık 20 bin. Dolayısıyla hizmet sektörü ve esnafımız ciddi yara almış durumda” diyerek Malatya’daki durumu gözler önüne serdi.

OSB'deki fabrikalarda gün geçtikçe toparlanma gözlense de ticari firmaların hala deprem öncesine dönemediğini kaydeden Sadıkoğlu, “Üyelerimizin daha hızlı toparlanabilmesi için finans desteğine ihtiyacı var. KOSGEB tarafından 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi faizsiz deprem kredisi verilmeye başlandı. Ancak bu kredi sadece üretim yapan imalatçı firmalara veriliyor. Depremde asıl zararı ticari firmalarımız gördü” dedi.

Hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları, perakende sektörünün tüm alt dalları ile özel öğretim kurumlarının da bu krediden faydalanması gerektiğini belirten Sadıkoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Kredi paketinin açıklandığı günden bu yana birçok kez dile getirdiğimiz bu konuyu resmi kanallar aracılığı ile çatı kuruluşumuz TOBB'a ve bakanlıklara da ilettik. Ülkemizin en kritik dönemlerinde tüm desteği şartsız veren esnaf, tüccar ve sanayicimize bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak, sormak istiyorum."