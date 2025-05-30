Okyanuslarda ışık azalıyor

Küresel iklim kri­zi, yalnızca karasal yaşamı değil, ge­zegenimizin en büyük ya­şam alanı olan okyanusları da derinden etkiledi. Artan sera gazı emisyonları, ok­yanus yüzey sularında ısın­maya, asitlenmeye ve ok­sijen seviyelerinde düşüşe yol açtı. Bu durum; deniz ekosistemlerini geri dönül­mesi zor bir tehditle karşı karşıya bıraktı. Okyanus­lar, iklim krizinin sessiz ta­nıkları değil; artık alarm veren aktörleri haline gel­di. ‘Global Change Biology’ dergisinde yayımlanan ye­ni bir araştırmaya göre bi­lim insanları, yaklaşık son 20 yılda küresel okyanusun yüzde 20’sinden fazlasın­da, güneş ışığının derinlere ulaşma kapasitesinin azal­dığını tespit etti.

Işığın deniz suyunda ula­şabildiği alan olarak bili­nen 'fotik bölgeler' deniz yaşamının yaklaşık yüzde 90'ına ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları, ABD Ha­vacılık ve Uzay Ajansının (NASA) okyanus yüzeyinin renk değişimlerini izleme­ye yarayan Ocean Colour internet sitesindeki verileri kullanarak okyanusu 9 kilo­metrelik alanlara böldü.

Her bir alanda ışığın ulaştığı derinliği gece ve gündüz koşullarına göre ayrı ayrı inceleyen bilim in­sanları, 2003-2022 yılla­rındaki küresel okyanusun yüzde 21’inin ışığı iletme kapasitesinde düşüş ya­şandığını ortaya koydu.

Bilim insanları, bu oranın yaklaşık 75 milyon kilomet­relik alana denk geldiğini aktararak fotik bölgelerin yüzde 9'undan fazlasında ışığın ulaştığı derinliğin 50 metreden fazla azaldığını, yüzde 2,6'sında ise bu azal­manın 100 metreyi geçtiği­ni aktardı.

'Kararma' olarak adlandı­rılan bu değişimlerin en be­lirgin açık okyanusta Gulf Stream’in (Körfez Akıntısı) üst kesimleri, Arktik bölge­si ve Antarktika çevresinde görüldüğünü kaydeden bi­lim insanları, bu durumun tarımsal atıklar ve artan yağışlar gibi etkenlerin kı­yı bölgelerine daha fazla be­sin, organik madde ve tortu taşımasıyla ilişkili olabile­ceğini belirtti.

Deniz ekosistemi köklü değişimler yaşayacak

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren araştırmanın katılımcılarından Prof. Tim Smyth, “Eğer fotik bölge geniş okyanus alanlarında 50 metreye kadar azalırsa ışığa ihtiyaç duyan canlılar yüzeye daha yakın yaşamak zorunda kalacak ve burada besin ve ihtiyaç duydukları kaynaklar için rekabet etmeleri gerekecektir. Bu durum, tüm deniz ekosisteminde köklü değişimlere yol açabilir” dedi.