Olimpiyatlara sporcu yetiştiren girişim

Sevilay ÇOBAN

“Biz sporun içerisine doğ­duk” diye başladı söze… Yürümeye başladığında eline aldığı ilk şeyin raket olduğunu söyleyen Max Potential Kurucu Or­tağı Gökhan Taşdıvar, 10 yaş erkek­ler çiftler Türkiye şampiyonlukla­rının sahibi oldu, sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi spor kulübü­nün alt yapısında basketbol ile ta­nıştı. Eğitimini ekonomi alanında tamamladı, master yapmaya gelince yine spora yöneldi. Spor yönetimin­de uzmanlaşarak, iş hayatında da yo­lunu çizmeye başladı.

“Türkiye’nin en iyi birkaç altyapı kulübünde 7 sene geçirdim ve orada nelerin iyi yapıldığını ama nelerin de daha iyi yapılabileceğini de bir fiil gördüm” diye söze devam eden Taş­dıvar, Max Potential fikrinin de o yıllarda doğmaya başladığını anlatı­yor.

Max Potential, potansiyeli yük­sek genç sporcuların gelişimleri için ihtiyaç duydukları hizmetleri alma­sını sağlayarak, sporcuları kendi po­tansiyellerinin zirvesine çıkarma­yı ve orada uzun süre kalmaları için sporculara finansal olarak yatırım yapan bir sosyal etki girişimi. Giri­şimin 2 kurucu ortağı Gökhan Taş­dıvar ve Hamdi Uğur, 2021 Eylül ayında ilk tohum öncesi yatırımla­rını aldı. Taşdıvar ve Uğur, girişim modelleri ve amaçlarını şu sözlerle ifade ediyor; “Biz 15 ile 20 yaş ara­sındaki genç yetenekli sporcuların potansiyellerini ortaya çıkarıp, ge­lişimlerini her yönüyle destekle­mek üzere yola çıktık.

Bu doğrultu­da birlikte çalıştığımız sporcuların her dönemde daha iyi performans göstermesi için neye ihtiyacı var­sa kişiye özel takımını kuruyor ve yönetiyoruz. Tüm sporseverlerin şikâyet ettiği bir konu olan ‘ulus­lararası seviyede yeterince sayı­da elit sporcu yetiştirememe’ problemine çözüm olma ve birlikte çalıştığımız sporcuların birer dünya yıldızı olmala­rına destek olma misyonu ile hareket ediyoruz.”

Hedef 50 sporcuya ulaşmak

Max Potential olarak, 4 branşta, 15 sporcu ile çalıştıklarını belirten Taşdıvar, “Sporcularımız ile çalış­maya başladığımız yaş ortalaması 16,7, mevcut sporcuların yaş ortala­ması ise 17,4. Ayrıca sporcularımı­zın %87’sini kadın ve %73’ünü mil­li sporcular oluşuyor. Orta ve uzun vadede mevcutta devam eden tenis, voleybol, basketbol ve taekwondo branşlarında büyümeye devam et­meyi hedefliyoruz. Ayrıca futbol ve takip ettiğimiz diğer branşlara gire­rek, 2028 yılına kadar 50 sporcuya ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

“En az 5 sporcumuzu 2028 Olimpiyatlarına göndereceğiz”

Gelecek vadeden yeni sporcularla büyümeyi sürdüreceklerini belirten Uğur, gelirleri katlamaya devam et­mek için satış & pazarlama odağını artıracaklarını söylüyor. Uğur, spor­cuların gelişimlerini hızlandırmak için hizmetlerin standartlarını yük­selterek sporculara daha yakın ola­caklarının altını çizerek, “Öncelikli olarak en az 5 Max Potential sporcu­sunun 2028 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmesi ve onların içinden en az 3 tanesinin de madalya kazanmasını hedefliyoruz. Bir yan­dan da, bu başarıların tek bir olimpi­yat ile sınırlı kalmamasını için 2032, 2036 ve 2040 Olimpiyat Oyunla­rı’nda da performansların arta­rak devam devam ettiği bir siste­mi inşa etmek için çalışmaları­mızı sürdürüyoruz” diyor.

Finansal okuryazarlık eğitimi de veriliyor

Sporcularının performans ge­lişimlerini desteklerken aynı za­manda

“Taşın altına elini koyacak yatırımcılara kapımız açık”

2022 'de 2 sporcu ile çalışmaya başladıklarını hatırlatan Taşdıvar, “2024 Şubat ayında yeni bir yatırım daha aldık. Kasım 2024 itibarıyla 15 sporcumuz ve 20 yatırımcımız var ve tamamı yerli yatırımcılardan oluşuyor. Sporcular, çalışanlar ve çözüm ortaklarımız ile birlikte ortalama 70 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Yatırımcılarımızn 19’u melek yatırımcı. Bizler gibi taşın altı elini koyacak ve sporcu yetiştirmemin önemini bizim kadar dert eden herkes aslında potansiyel yatırımcılarımız ve onlara kapımız açık” dedi.

Temel eksik profesyonellik

“Sporcularda gördüğümüz en temel problemi ise profesyonelleşme” diyen Uğur, “Biz basketbolcu yetişiyoruz, futbolcu yetişiyoruz ama biz profesyonel sporcular yetiştiremiyoruz. Sistemimizin böyle bir problemi var. Bunun altına yatan şey ne yazık ki mevcut düzenin ‘ya okuyacaksın ve ya da sporcu olacaksın’ demesi. Buradaki önemli nokta; sporcunun yaptığı sporu bir hobi gibi değil, gerçekten kendi mesleği, emek harcadığı, o emeğin karşılığını aldığı ve hedeflerinin, görevinin, projeksiyonun olduğu bir iş gibi görmesini sağlamak” diye konuştu.

,Kişiye özel 15 ayrı hizmet

Max Potencail sporcularına; performans beslenme uzmanı, spor psikoloğu, fizyoterapist, performans koçu, sportif mentör, bireysel antrenman, hukuk danışmanlığı, kişisel gelişim danışmanlığı, pr danışmanlığı, zihinsel performans koçluğu, sosyal medya yönetimi, sponsorluk yönetimi, finansal danışmanlık, buddy ve veriye dayalı analiz olmak üzere 15 ayrı kişiye özel hizmet veriliyor.

Kendi kendini besleyen sistem

Taşdıvar, Max Potential’dın çalışma modeli hakkında şunları söylüyor: “Sistem, kazandığı tüm geliri tekrardan yeni sporcuların gelişimi için harcamaya devam ediyor. Sportif ve sponsorluk gelirlerinden elde ettiğimiz payları tekrardan bu sistemin içerisinde yatırmaya devam ediyoruz. Biz sporculardan herhangi bir ücret almıyoruz.",