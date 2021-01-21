Oluklu mukavvaya e-ticaret dopingi

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’nin (OMÜD) düzenlediği, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın konuşmacı olarak katıldığı, ''2021’de Dünya ve Türkiye Ekonomi Gündeminde Neler Olacak?'' konulu seminerde e-ticaret öne çıktı. OMÜD Başkanı Buğra Sükan'ın moderatörlüğünde düzenlenen seminerde Türkiye ve dünyaya ilişkin gelişmeler mercek altına alındı. Konuşmasında oluklu mukavva sektörünün önemine değinen Hakan Güldağ, “İhracat ve iç pazar da oluklu mukavva sektörü için önemli ama e-ticaretin de sektörü desteklediğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Dünyada e-ticaretteki hacmin 2 trilyon dolardan 3.5 trilyon dolara çıktığının altını çizen Güldağ, hem Türkiye’de hem de dünyada e-ticaretin çok hızlı büyüdüğünü dile getirdi. Aynı büyümenin ihracatta da yaşandığını kaydeden Güldağ, “Biz ihracatta yılı 169.5 milyar dolarla kapattık, yani beklentinin 4 milyar dolar üzerinde oldu” dedi. Mikro ihracatın da önemli bir alan olduğu üzerinde duran Güldağ, “Bu tarz yani 700-800 dolarlık parsel ihracatlar genelde online satış sitelerinden pazar yerlerinden olabiliyor. UPS, DHL gibi kargo şirketleriyle yapılan bu tarz ihracatta da ciddi büyümeler var. Bunlar belki piyasaya yansımıyor pek ama sizin sektöre de etkisi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

2021’de yüzde 4 büyürüz

2020 yılının zorlu ve belirsizliklerle dolu bir yıl olduğunu söyleyen Güldağ, “2020’nin son çeyreğinde sanayi büyümesinin yüzde 7'nin üstünde olacağını düşünüyorum. Yani en az yüzde 1.5'luk bir 2020 büyümesi söz konusu olacak” şeklinde konuştu. 2021 yılı büyüme beklentisinin yüzde 4 civarında olduğunu aktaran Güldağ, “Aşının da bu beklentide ciddi bir etkisi var. Aşı ile ilgili performans her alanı etkiliyor” dedi. Türkiye’nin bir an önce aşıya kavuşması gerektiğini dile getiren Güldağ, “Nisan’da da Çerkezköy tarafından bize yerli aşı ile ilgili bir haber gelebilir. Bunun dışında ben genel olarak iyileşme bekliyorum. Aşıyla birlikte dünya ekonomisinin daha da iyileşeceği görülüyor, böyle olursa Türkiye de büyür” açıklamasında bulundu

Reformlar vücut bulmalı

Reform hazırlıklarının olumlu olduğunu söyleyen Güldağ, “Mesela hukukçularla da sohbetler ediyorum diğer kurumlardaki hazırlıkları da görüyorum. Tabii ki hazırlıkların olması işin bir yanı ama bir an önce vücuda gelmesi daha da önemli. Bir de bu işlere bütünlüklü bakmamız lazım, parça parça baktığımız zaman maalesef tam sonuçlar alınamıyor. Döviz kuru dayağını yedikten sonra ister istemez aklımız başımıza geldi. Bir rota değişikliğine girdik, başka çaremiz de kalmadı. Biz hep zaten olumsuzu daha iyi yönetiyoruz, olumluya gelince biraz daha başarısız oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Gıda enflasyonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hakan Güldağ, “Alanında önemli bir isim olan Mehmet Reis’le de konuşuyoruz, gıda enflasyonu bu sene bizi biraz zorlayacak gibi, dünyadan gelen baskılarla da zorlayacak. Kuraklık tartışmaları da tarımsal emtia üzerinde bir baskı yarattı” dedi.